Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu? Zobacz, jak złożyć wniosek ERPO przez internet

Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu? Zobacz, jak złożyć wniosek ERPO przez internet

23 marca 2026, 12:20
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, emeryci, wniosek, dokumenty
Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu? Zobacz, jak złożyć wniosek ERPO przez internet
Shutterstock

Czy wiesz, że Twoja emerytura może być wyższa, a do jej przeliczenia wystarczy kilka kliknięć? ZUS coraz śmielej zachęca seniorów do korzystania z portalu eZUS (PUE ZUS). Sprawdź, kto może zyskać dodatkowe pieniądze i jak złożyć wniosek ERPO online, by nie stać w kolejkach.

Wielu emerytów godzi się na wysokość świadczenia przyznaną lata temu, nie wiedząc, że prawo pozwala na jego aktualizację. Nowe dokumenty, dodatkowa praca na emeryturze czy zmiana tablic trwania życia to realne powody, aby ZUS ponownie zajrzał do Twojej teczki.

Kto może liczyć na wyższe świadczenie?

Ponowne obliczenie emerytury nie jest dla każdego, ale istnieje kilka grup, które niemal na pewno na tym skorzystają:

  • Pracujący emeryci: Jeśli po przejściu na odpoczynek dorabiałeś na umowie o pracę lub zleceniu, Twoje konto w ZUS zasiliły nowe składki. Warto je "doliczyć" do podstawy.
  • Osoby z nowymi dowodami: Znalazłeś w domowym archiwum stare świadectwo pracy lub legitymację ubezpieczeniową z lat młodości? Każdy udokumentowany miesiąc stażu ma znaczenie.
  • Emeryci z "dawnego portfela": Zmiany w przepisach dotyczących kapitału początkowego często otwierają furtkę do korzystniejszych wyliczeń dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem.

Wniosek ERPO przez eZUS (PUE ZUS) - krok po kroku

Wniosek ERPO to oficjalny formularz ZUS, który służy do ponownego obliczenia świadczenia emerytalno-rentowego. Jego złożenie może doprowadzić do podwyższenia wypłacanej co miesiąc kwoty, jeśli wystąpiły nowe okoliczności wpływające na jej wysokość. Kiedy warto złożyć wniosek ERPO? Możesz ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia, jeżeli:

  • pracowałeś po przyznaniu emerytury - na Twoje konto wpłynęły nowe składki;
  • znalazłeś nowe dokumenty - np. stare świadectwa pracy lub dowody zarobków, których nie przedstawiłeś wcześniej zmienił się staż pracy - chcesz doliczyć nowo przebyte okresy składkowe lub nieskładkowe;
  • najkorzystniejsze trwanie życia - chcesz przeliczenia z zastosowaniem tablic średniego dalszego trwania życia, które są dla Ciebie korzystniejsze.

Złożenie wniosku przez internet jest szybsze i eliminuje ryzyko błędów, które często zdarzają się w formularzach papierowych.

  1. Zaloguj się do PUE ZUS (możesz to zrobić przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną).
  2. W panelu "Świadczeniobiorca" wybierz sekcję "Usługi".
  3. Znajdź na liście wniosek ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego).
  4. Wypełnij dane i - co najważniejsze - wskaż, o co wnioskujesz (np. o doliczenie okresów składkowych lub przeliczenie podstawy wymiaru).
  5. Podpisz wniosek Profilem Zaufanym i wyślij.

Ważne: Jeśli posiadasz nowe dokumenty papierowe (np. oryginalne świadectwa pracy), których ZUS nie ma w systemie, musisz je dostarczyć do placówki osobiście lub pocztą w ciągu 7 dni od wysłania wniosku elektronicznego.

Czy można na tym stracić?

To najczęstsza obawa seniorów. Odpowiedź brzmi: NIE. Zgodnie z przepisami, jeśli po ponownym przeliczeniu okaże się, że nowa emerytura byłaby niższa od obecnej, ZUS ma obowiązek pozostać przy dotychczasowej, korzystniejszej dla Ciebie kwocie. Nic nie ryzykujesz, a możesz jedynie zyskać. Dlaczego warto to zrobić teraz? Inflacja i rosnące koszty życia sprawiają, że każda złotówka ma znaczenie. Przeliczenie emerytury to nie zasiłek, to Twoje wypracowane pieniądze, które po prostu czekają na "odblokowanie".

Korzystne tablice trwania życia (zasada "najlepszej opcji")

ZUS przy przeliczaniu emerytury musi teraz automatycznie stosować tablicę średniego dalszego trwania życia, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza - wybierając spośród tych obowiązujących w dniu:

  • osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • złożenia wniosku o emeryturę.

To szczególnie ważne, jeśli pracowałeś dłużej i w międzyczasie tablice stały się mniej korzystne (np. z powodu spadku śmiertelności po pandemii).

Nowe limity dorabiania (dla wcześniejszych emerytów)

Jeśli nie osiągnąłeś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), pamiętaj, że od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe kwoty graniczne przychodu. Przekroczenie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia spowoduje zmniejszenie emerytury. Przekroczenie 130 proc. spowoduje jej zawieszenie. Emeryci, którzy osiągnęli już wiek 60/65 lat, mogą dorabiać bez żadnych limitów.

Jak uzupełnić Twój wniosek ERPO?

W punkcie dotyczącym wniosku ERPO, w polu "Inne", warto dopisać: "Wnoszę o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem najkorzystniejszej tablicy dalszego trwania życia" - ZUS robi to z urzędu, ale taka adnotacja daje pewność, że nic nie zostało pominięte.

Powiązane
Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?
Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?
Świadczenie wspierające przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
Świadczenie wspierające przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
Renta rolnicza w 2026 roku - zasady, warunki i nowe kwoty brutto oraz netto
Renta rolnicza w 2026 roku - zasady, warunki i nowe kwoty brutto oraz netto
Źródło: INFOR
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
23 mar 2026

Pierwszy kwartał roku to często okres zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko samej wysokości opłat, ale również wyboru metody ich ustalania i zasad odbioru odpadów. Należy jednak pamiętać, że te zmiany tak samo, jak i same opłaty, mają charakter lokalny.
Podatek katastralny 2026 - projekt Lewicy w Sejmie. Kogo obejmie i ile zapłacimy?
23 mar 2026

Lewica 20 marca 2026 r. złożyła w Sejmie projekt ustawy o tzw. podatku od biznesu mieszkaniowego. Nowa danina ma zastąpić podatek od nieruchomości, a jej wysokość będzie zależeć nie od metrażu, lecz od wartości lokalu. Właściciele jednego lub dwóch mieszkań mogą spać spokojnie - wyższe stawki ruszą dopiero od trzeciej nieruchomości. Rząd jednak dystansuje się od pomysłu, a prezydent grozi wetem.
Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?

Donos do urzędu skarbowego: jak zgłosić nieprawidłowości i pozostać anonimowym?
23 mar 2026

Ukrywanie dochodów, praca „na czarno” czy podejrzane rozliczenia – takie przypadki można zgłaszać do fiskusa. Administracja skarbowa jasno określa zasady: liczy się konkret, a anonimowość jest możliwa. Sprawdziliśmy oficjalne wytyczne i procedury!
Typowe błędy w prezentowaniu danych finansowych i jak ich unikać
23 mar 2026

Rola analizy finansowej ewoluuje – z retrospektywnej rejestracji zdarzeń zmienia się w narzędzie wspierające doradztwo strategiczne. W tym modelu wizualizacja danych to nie estetyczny dodatek, lecz krytyczny zasób decyzyjny. Jest to jednak broń obosieczna: nieodpowiednio przygotowane wizualizacje mogą zniekształcać rzeczywistość i prowadzić do kosztownych błędów. Niniejszy artykuł wskazuje, jak unikać pułapek wizualizacji, by maksymalizować wartość dla odbiorcy.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację opiekunów na rynku pracy
23 mar 2026

Dzięki takiemu rozwiązaniu powracający na rynek pracy opiekunowie zyskaliby dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wyższy dodatek stażowy. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowych przepisów? Czy jest szansa na taką zmianę?

Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu? Zobacz, jak złożyć wniosek ERPO przez internet
23 mar 2026

Czy wiesz, że Twoja emerytura może być wyższa, a do jej przeliczenia wystarczy kilka kliknięć? ZUS coraz śmielej zachęca seniorów do korzystania z portalu eZUS (PUE ZUS). Sprawdź, kto może zyskać dodatkowe pieniądze i jak złożyć wniosek ERPO online, by nie stać w kolejkach.
Złagodzenie wymagań dotyczących toalet i pomieszczeń socjalnych w pracy. Przesunięto też termin na wdrożenie zmian
23 mar 2026

Czy dostęp do pomieszczenia socjalnego i toalety odpowiadającej określonym standardom może być w XXI wieku tematem podlegającym długotrwałej dyskusji? Jak się okazuje, tak. Pracodawcom samorządowym od 2022 r. nie udało się dostosować infrastruktury do wymagań wynikających z przepisów, a resort właśnie postanowił złagodzić wymagania. Co czeka pracowników zatrudnionych jako kierowcy?
