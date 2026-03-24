REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowy zasiłek przysługuje czterem grupom osób. Do domowego budżetu mogą doliczyć ponad 200 zł miesięcznie

Dodatkowy zasiłek przysługuje czterem grupom osób. Do domowego budżetu mogą doliczyć ponad 200 zł miesięcznie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 marca 2026, 08:15
Małgorzata Masłowska
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to jedno i to samo świadczenie? Choć osoby uprawnione do wsparcia ze strony państwa zwykle dokładają starań by dobrze zorientować się w obowiązujących w tym zakresie zasadach, to nie zawsze jest to łatwe. Sprawę utrudniają między innymi zbliżone nazwy świadczeń.

Zasiłek pielęgnacyjny można otrzymać na wniosek

Zasiłek pielęgnacyjny często jest mylony z dodatkiem pielęgnacyjnym. Tymczasem to dwa różne świadczenia wypłacane przez różne podmioty. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wynika z art. 16 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który przewiduje, że przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on:

REKLAMA

REKLAMA

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Kwota zasiłku nie jest imponująca, bo wynosi on 215,84 zł miesięcznie, jednak bez wątpienia może choćby w małym stopniu przyczynić się do poprawy stanu domowego budżetu osób uprawnionych.
Ubiegając się o przyznanie omawianego świadczenia trzeba zwrócić uwagę na to, czy nie zostały spełnione przesłanki negatywne, które mogą uniemożliwiać przyznanie prawa do niego. Zasiłek nie przysługuje bowiem:

  1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  2. jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby uprawnionej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Aby uzyskać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, trzeba złożyć wniosek o jego ustalenie. Składa się go we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta lub gminy, ewentualnie w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Dodatek pielęgnacyjny poprawia budżet domowy

Z kolej dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS. Mogą otrzymać je osoby, którym przyznano prawo do emerytury lub renty. Jest przyznawany osobom, które:
- są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
- ukończyły 75 lat.

Dodatek ten może zostać przyznany na wniosek lub z urzędu. Na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że dan a osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Z urzędu, gdy ukończy 75 lat. W takiej sytuacji dodatek jest wypłacany razem z przysługującą jej emeryturą. Analogicznie jak w przypadku zasiłku, prawo do omawianego dodatku nie zostanie przyznane, jeśli uprawniona osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Jak już wskazywano, osobom, które mają ustalone praw do dodatku pielęgnacyjnego, nie przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli więc osobie, która jest uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny, ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca zasiłek. Od 1 marca 2026 r. wysokość omawianego dodatku to 366,68 zł

REKLAMA

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA