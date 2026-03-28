Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – Polacy mogą ubiegać się o to świadczenie

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – Polacy mogą ubiegać się o to świadczenie

28 marca 2026, 07:48
Aleksandra Rybak
28 marca 2026, 07:48
800 plus, dzieci, świadczenie, zasiłek rodzinny, kindergeld
1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – Polacy mogą ubiegać się o to świadczenie
Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci (tzw. Kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać (choć wówczas w niepełnej wysokości) również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika, tj. 800 plus. Od 1 stycznia 2026 r. kwota Kindergeld została podwyższona.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód – Kindergeld, czyli niemiecki odpowiednik polskiego świadczenia 800 plus

Kindergeld to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Jest wypłacanym co miesiąc świadczeniem na dziecko, które przysługuje nie tylko Niemcom, ale również obcokrajowcom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec. 

Zasiłek na dziecko przysługuje na:

  • dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, jak również 
  • na dziecko w wieku od 18 do 21 roku życia, które nie nawiązało jeszcze stosunku pracy, ale jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy jako poszukujące pracy oraz
  • na dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia, które  – po osiągnięciu pełnoletności –  będzie kontynuować naukę (np. na uczelni wyższej, odbywać szkolenie lub praktyki zawodowe, staż lub wykonywać wolontariat). Prawa do Kindergeld, nie pozbawia przy tym również:
    • przerwa pomiędzy ukończeniem szkoły, a kontynuacją nauki (np. na uczelni wyższej lub w ramach szkolenia lub praktyk zawodowych), jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 miesiące, chyba, że dziecko nie znalazło miejsca do odbycia szkolenia lub praktyk zawodowych – wówczas, należy udowodnić, że jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy, jako kandydat na szkolenie lub praktyki lub poszukujący pracy,
    • podjęcie przez dziecko (równocześnie z kontynuowaniem nauki) zatrudnienia w wymiarze do 20 godzin tygodniowo, niezależnie od osiąganych przez dziecko dochodów.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem przyznania zasiłku, jest ponadto sprawowanie opieki nad dzieckiem i zamieszkiwanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Kindergeld przysługuje przy tym niezależnie od wysokości osiąganych przez rodzica dochodów

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – kto może uzyskać świadczenie?

W przypadku osób z zagranicy, będących obywatelami państw członkowskich UE (czyli m.in. Polaków) – o Kindergeld, mogą ubiegać się osoby, które:

  • pracują na terenie Niemiec przez co najmniej 183 dni w roku i ponad 90% ich dochodów pochodzi z Niemiec i jest tam opodatkowana – osoby te (o ile spełniają powyższe warunki), jak i ich partner oraz dzieci, mogą mieć przy tym miejsce stałego pobytu na terytorium Polski  (nie muszą posiadać meldunku w Niemczech), jak również
  • osoby, które są na stałe zameldowane w Niemczech i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakiej wysokości przysługuje i w jaki sposób można ubiegać się o świadczenie?

W 2025 r. Kindergeld przysługiwało w wysokości 255 eur miesięcznie, a od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wzrosło do 259 eur miesięcznie. Co istotne – zasiłek ten może pobierać tylko jedno z rodziców. 

Jeżeli, na dane dziecko pobierane jest już w Polsce świadczenie 800 plus – zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w państwach członkowskich UE – w przypadku spełnienia warunków do jednoczesnego pobierania Kindergeld – świadczenie to zostanie przyznane, ale będzie wypłacane w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zasiłku przysługującego w Niemczech, a świadczeniem pobieranym w Polsce (wyliczone w ten sposób świadczenie, nazywane jest dodatkiem dyferencyjnym). Informację o pobieranym w Polsce świadczeniu 800 plus należy uwzględnić we wniosku o zasiłek rodzinny składany w Niemczech oraz w załączniku do tego wniosku pn. „Załącznik zagranica”. 

Celem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld – po co najmniej 4 miesiącach pracy w Niemczech – należy wystąpić z „wnioskiem o zasiłek rodzinny”, którego polska wersja językowa, dostępna jest pod adresem: LINK. Wniosek ten, należy złożyć w formie pisemnej, do niemieckiego urzędu rodzinnego  (tzw. Familienkasse). W celu ustalenia jego dokładnych danych teleadresowych, można skorzystać z wyszukiwarki, dostępnej od adresem: LINK. Do wniosku tego, należy obligatoryjnie dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy (jeżeli dotyczy). W przypadku prowadzenia na terytorium Niemiec działalności gospodarczej – należy natomiast udokumentować rejestrację firmy lub przedstawić ostatnie zeznanie podatkowe złożone w Niemczech.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakich terminach wypłacane jest świadczenie? 

Termin wypłaty świadczenia Kindergeld, określa ostatnia cyfra indywidualnego numeru zasiłku  (tzw. Kindergeldnummer). W zależności od ww. cyfry – terminy te są różne, a szczegółowe daty wypłaty świadczeń można sprawdzić pod adresem: LINK.

Na przykład: w numerze zasiłku xxxFKxxxxx9 ostatnią cyfrą jest 9. Cyfra ta określa, w które dni poszczególnych miesięcy świadczenie jest wypłacane z tzw. kasy świadczeń rodzinnych (der Familienkasse). W przypadku zasiłku kończącego się cyfrą 9, terminy wypłat świadczenia w 2026 r., są następujące:

  • 23 stycznia,
  • 20 lutego,
  • 20 marca,
  • 23 kwietnia,
  • 22 maja,
  • 22 czerwca,
  • 21 lipca,
  • 21 sierpnia,
  • 21 września,
  • 20 października,
  • 20 listopada,
  • 16 grudnia.

Nie jest to więc 9 dzień każdego miesiąca.

Jakie jeszcze inne świadczenie na dziecko, można otrzymać w Niemczech?

Poza świadczeniem Kindergeld, na dziecko, można jeszcze w Niemczech otrzymać tzw. dodatek na dziecko, który stanowi wsparcie dla rodziców, których miesięczne dochody nie wystarczają na pokrycie potrzeb rodziny i stanowi dodatek do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje jednak wyłącznie jeżeli spełnione są łącznie poniższe wymagania:

  • dzieci nie osiągnęły 25 roku życia, nie posiadają małżonków lub nie pozostają w zarejestrowanych związkach partnerskich,
  • dzieci żyją w gospodarstwie domowym razem z rodzicami,
  • rodzic/rodzice dziecka pobierają zasiłek rodzinny,
  • dochód rodziców dziecka jest nie niższy niż 900 eur brutto miesięcznie, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko – nie niższy niż 600 eur brutto.

Od 1 stycznia 2025 r. dodatek na dziecko wynosi maksymalnie 297 euro miesięcznie.

Powiązane
Na studia bez zdanej matury (tj. bez posiadania świadectwa dojrzałości), bo stanowi ona „barierę w dostępie do możliwości pogłębiania wiedzy” – zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” MEN
Na studia bez zdanej matury (tj. bez posiadania świadectwa dojrzałości), bo stanowi ona „barierę w dostępie do możliwości pogłębiania wiedzy” – zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” MEN
Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
Podwyżkowy armagedon. Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki
28 mar 2026

To już fala podwyżek. Domowe budżety demolują coraz wyższe opłaty za prąd, gaz, coraz więcej trzeba płacić za żywność… teraz są kolejne złe wieści. Od kwietnia mieszkańców wielu polskich miast dotknie wzrost opłat za wywóz śmieci. I nic nie wskazuje na to, to chwilowy trend. Samorządy tłumaczą podwyżki nie tylko inflacją, kosztami transportu czy energii, ale też zmianami systemowymi, które wpływają na cały rynek odpadów. Jednym z nich jest system kaucyjny, który – jak przekonują urzędnicy – zmienia ekonomię gospodarki odpadami.
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.
Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!
28 mar 2026

Małżonek, który w chwili złożenia zeznania podatkowego nie figurował w księdze wieczystej jako właściciel lub współwłaściciel domu, nie może skorzystać z odliczenia wydatków termomodernizacyjnych - nawet jeśli inwestycję sfinansował z majątku wspólnego. Tak orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2026 r.
Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych - koniec marca 2026 [Ranking - tabela]
27 mar 2026

W marcu 2026 r. przybyło wiele złych informacji dla osób oszczędzających. Inflacja spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie już zaczyna drenować nasze portfele, a żeby tego było mało w marcu oprocentowanie lokat dalej wyraźnie spadało. Niższe oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w kwietniu zapowiedział już też Minister Finansów. Nawet wobec ogłoszonego przez rząd programu interwencyjnego (tzw. „CPN”) oszczędzający mogą mieć mieszane uczucia - pisze Bartosz Turek.

REKLAMA

Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Turystyka dentystyczna Polaków, Ukraińców i Czechów. A co z 600 plus na dentystę?
27 mar 2026

Ceny usług stomatologicznych rosną, a budżety domowe nie zawsze pozwalają na pokrycie wydatków na wszystkie niezbędne w tym zakresie usługi. Czy Polacy chętnie korzystają z tzw. 600 plus na dentystę? A może jeżdżą leczyć zęby poza Polskę? Odpowiedź na to pytanie może zaskakiwać.
Coach rozwodowy i mediator. Jak mogą pomóc podczas rozstania? [WYWIAD]
27 mar 2026

„Wiele osób nie odchodzi nie dlatego, że nie widzi problemu, ale dlatego, że nie ma planu wyjścia i nie wie, jak przejść przez ten proces bezpiecznie i spokojnie” – przekonuje Joanna Solarska, pierwsza w Polsce certyfikowana coach rozwodowa CDC® i mediatorka.

REKLAMA

WSA w Szczecinie zdecydował w sprawie prawa dziecka z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji i szkoły
27 mar 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w ostatnim czasie niezwykle interesujący wyrok. Wyrok jest świeży, bo z dnia 26 lutego 2026 r., sygn. akt. II SA/Sz 884/25. Wyrok ma niebagatelne znaczenie dla rodziców czy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji.
KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców
27 mar 2026

Jakie są największe obawy firm związane z wdrożeniem KSeF dnia 1 kwietnia 2026 r.? Oto rady dla najmniejszych przedsiębiorców na najbliższych czas wchodzenia do nowego systemu faktur.
