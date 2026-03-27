Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia »

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – Polacy mogą ubiegać się o to świadczenie

27 marca 2026, 07:04
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
800 plus, dzieci, świadczenie, zasiłek rodzinny, kindergeld
Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci (tzw. Kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać (choć wówczas w niepełnej wysokości) również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika, tj. 800 plus. Od 1 stycznia 2026 r. kwota Kindergeld została podwyższona.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód – Kindergeld, czyli niemiecki odpowiednik polskiego świadczenia wychowawczego 800 plus

Kindergeld to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Jest wypłacanym co miesiąc świadczeniem na dziecko, które przysługuje nie tylko Niemcom, ale również obcokrajowcom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec. 

Zasiłek na dziecko przysługuje na:

  • dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, jak również 
  • na dziecko w wieku od 18 do 21 roku życia, które nie nawiązało jeszcze stosunku pracy, ale jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy jako poszukujące pracy oraz
  • na dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia, które  – po osiągnięciu pełnoletności –  będzie kontynuować naukę (np. na uczelni wyższej, odbywać szkolenie lub praktyki zawodowe, staż lub wykonywać wolontariat). Prawa do Kindergeld, nie pozbawia przy tym również:
    • przerwa pomiędzy ukończeniem szkoły, a kontynuacją nauki (np. na uczelni wyższej lub w ramach szkolenia lub praktyk zawodowych), jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 miesiące, chyba, że dziecko nie znalazło miejsca do odbycia szkolenia lub praktyk zawodowych – wówczas, należy udowodnić, że jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy, jako kandydat na szkolenie lub praktyki lub poszukujący pracy,
    • podjęcie przez dziecko (równocześnie z kontynuowaniem nauki) zatrudnienia w wymiarze do 20 godzin tygodniowo, niezależnie od osiąganych przez dziecko dochodów.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem przyznania zasiłku, jest ponadto sprawowanie opieki nad dzieckiem i zamieszkiwanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Kindergeld przysługuje przy tym niezależnie od wysokości osiąganych przez rodzica dochodów

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – kto może uzyskać świadczenie?

W przypadku osób z zagranicy, będących obywatelami państw członkowskich UE (czyli m.in. Polaków) – o Kindergeld, mogą ubiegać się osoby, które:

  • pracują na terenie Niemiec przez co najmniej 183 dni w roku i ponad 90% ich dochodów pochodzi z Niemiec i jest tam opodatkowana – osoby te (o ile spełniają powyższe warunki), jak i ich partner oraz dzieci, mogą mieć przy tym miejsce stałego pobytu na terytorium Polski  (nie muszą posiadać meldunku w Niemczech), jak również
  • osoby, które są na stałe zameldowane w Niemczech i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakiej wysokości przysługuje i w jaki sposób można ubiegać się o świadczenie?

W 2025 r. Kindergeld przysługiwało w wysokości 255 eur miesięcznie, a od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wzrosło do 259 eur miesięcznie. Co istotne – zasiłek ten może pobierać tylko jedno z rodziców. 

Jeżeli, na dane dziecko pobierane jest już w Polsce świadczenie 800 plus – zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w państwach członkowskich UE – w przypadku spełnienia warunków do jednoczesnego pobierania Kindergeld – świadczenie to zostanie przyznane, ale będzie wypłacane w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zasiłku przysługującego w Niemczech, a świadczeniem pobieranym w Polsce (wyliczone w ten sposób świadczenie, nazywane jest dodatkiem dyferencyjnym). Informację o pobieranym w Polsce świadczeniu 800 plus należy uwzględnić we wniosku o zasiłek rodzinny składany w Niemczech oraz w załączniku do tego wniosku pn. „Załącznik zagranica”. 

Celem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld – po co najmniej 4 miesiącach pracy w Niemczech – należy wystąpić z „wnioskiem o zasiłek rodzinny”, którego polska wersja językowa, dostępna jest pod adresem: LINK. Wniosek ten, należy złożyć w formie pisemnej, do niemieckiego urzędu rodzinnego  (tzw. Familienkasse). W celu ustalenia jego dokładnych danych teleadresowych, można skorzystać z wyszukiwarki, dostępnej od adresem: LINK. Do wniosku tego, należy obligatoryjnie dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy (jeżeli dotyczy). W przypadku prowadzenia na terytorium Niemiec działalności gospodarczej – należy natomiast udokumentować rejestrację firmy lub przedstawić ostatnie zeznanie podatkowe złożone w Niemczech.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na dorosłe dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakich terminach wypłacane jest świadczenie? 

Termin wypłaty świadczenia Kindergeld, określa ostatnia cyfra indywidualnego numeru zasiłku  (tzw. Kindergeldnummer). W zależności od ww. cyfry – terminy te są różne, a szczegółowe daty wypłaty świadczeń można sprawdzić pod adresem: LINK.

Na przykład: w numerze zasiłku xxxFKxxxxx9 ostatnią cyfrą jest 9. Cyfra ta określa, w które dni poszczególnych miesięcy świadczenie jest wypłacane z tzw. kasy świadczeń rodzinnych (der Familienkasse). W przypadku zasiłku kończącego się cyfrą 9, terminy wypłat świadczenia w 2026 r., są następujące:

  • 23 stycznia,
  • 20 lutego,
  • 20 marca,
  • 23 kwietnia,
  • 22 maja,
  • 22 czerwca,
  • 21 lipca,
  • 21 sierpnia,
  • 21 września,
  • 20 października,
  • 20 listopada,
  • 16 grudnia.

Nie jest to więc 9 dzień każdego miesiąca.

Jakie jeszcze inne świadczenie na dziecko, można otrzymać w Niemczech?

Poza świadczeniem Kindergeld, na dziecko, można jeszcze w Niemczech otrzymać tzw. dodatek na dziecko, który stanowi wsparcie dla rodziców, których miesięczne dochody nie wystarczają na pokrycie potrzeb rodziny i stanowi dodatek do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje jednak wyłącznie jeżeli spełnione są łącznie poniższe wymagania:

  • dzieci nie osiągnęły 25 roku życia, nie posiadają małżonków lub nie pozostają w zarejestrowanych związkach partnerskich,
  • dzieci żyją w gospodarstwie domowym razem z rodzicami,
  • rodzic/rodzice dziecka pobierają zasiłek rodzinny,
  • dochód rodziców dziecka jest nie niższy niż 900 eur brutto miesięcznie, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko – nie niższy niż 600 eur brutto.

Od 1 stycznia 2025 r. dodatek na dziecko wynosi maksymalnie 297 euro miesięcznie.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

