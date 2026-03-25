Zasiłek rodzinny 2026. Zobacz aktualne kwoty i obowiązujące progi dochodowe. Komu przysługują pieniądze?
REKLAMA
REKLAMA
Mimo rosnących kosztów życia, zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w 2026 roku pozostają rygorystyczne. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wynosi świadczenie na dziecko, jakie kryterium dochodowe trzeba spełnić i jak uniknąć utraty pieniędzy dzięki zasadzie "złotówka za złotówkę". Czy pobieranie 800 plus blokuje dostęp do tego wsparcia? Oto szczegóły.
- Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2026 roku?
- Kryterium dochodowe 2026. Kto dostanie zasiłek na dziecko?
- Przekroczyłeś próg? Ratunkiem jest zasada "złotówka za złotówkę"
- Dodatki do zasiłku rodzinnego, o których warto wiedzieć
- Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny online?
- Kiedy złożyć wniosek, aby nie stracić ciągłości?
- Zasiłek rodzinny a praca za granicą
- Co wlicza się do dochodu w 2026 roku?
- Czy zasiłek rodzinny można stracić?
- Inne dodatki, o które możesz zapytać w urzędzie
- FAQ: Zasiłek rodzinny 2026 - najczęstsze pytania
Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2026 roku?
Wysokość miesięcznego wsparcia zależy od tego, w jakiej grupie wiekowej znajduje się Twoje dziecko. W 2026 roku obowiązują następujące stawki:
REKLAMA
REKLAMA
- 95,00 zł - na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5. roku życia.
- 124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia.
- 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki).
Pieniądze te są wypłacane co miesiąc, a prawo do nich ustala się na dany okres zasiłkowy.
Kryterium dochodowe 2026. Kto dostanie zasiłek na dziecko?
Zasiłek rodzinny nie jest przyznawany wszystkim - to świadczenie oparte na dochodach. Aby otrzymać decyzję pozytywną, przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć:
- 674,00 zł - dla większości rodzin.
- 764,00 zł - dla rodzin wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Ważną informacją dla rodziców jest fakt, że świadczenie 800 plus nie jest wliczane do dochodu. Oznacza to, że pobieranie 800+ nie zmniejsza Twoich szans na otrzymanie zasiłku rodzinnego.
REKLAMA
Przekroczyłeś próg? Ratunkiem jest zasada "złotówka za złotówkę"
Wiele osób rezygnuje ze składania wniosku, myśląc, że ich dochód jest o kilka złotych za wysoki. To błąd! W 2026 roku nadal obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Jeśli Twój dochód przekracza dopuszczalny limit, zasiłek nie zostanie całkowicie odebrany. Zostanie on pomniejszony o kwotę, o którą przekroczyłeś próg. Przykładowo: jeśli przekraczasz limit o 30 zł, Twój zasiłek będzie o 30 zł niższy, ale nadal będziesz otrzymywać wsparcie finansowe.
Dodatki do zasiłku rodzinnego, o których warto wiedzieć
Sam zasiłek to tylko podstawa. Jeśli spełniasz kryterium dochodowe, możesz ubiegać się o szereg dodatków, które znacząco podnoszą łączną kwotę wsparcia:
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie na dziecko.
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł jednorazowo (wypłacane we wrześniu).
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 110 zł miesięcznie.
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95 zł na trzecie i kolejne dzieci.
Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny online?
W 2026 roku najszybszą drogą do uzyskania pieniędzy jest złożenie wniosku drogą elektroniczną. Możesz to zrobić przez:
- Portale administracji publicznej (np. Emp@tia).
- Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
- Wybrane systemy bankowości elektronicznej.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy najlepiej składać już w sierpniu, aby zachować ciągłość wypłat od listopada.
Kiedy złożyć wniosek, aby nie stracić ciągłości?
Pamiętaj, że prawo do zasiłku ustala się na tzw. okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego. W 2026 roku kluczowe są dwie daty:
- Od 1 lipca - możesz składać wnioski drogą elektroniczną na nowy okres (2026/2027).
- Od 1 sierpnia - rusza przyjmowanie wniosków w formie papierowej w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej (MOPS/GOPS).
Złożenie kompletnego wniosku do końca sierpnia gwarantuje Ci, że wypłata za listopad wpłynie na konto bez żadnych opóźnień.
Zasiłek rodzinny a praca za granicą
Jeśli jeden z rodziców pracuje w kraju Unii Europejskiej, EOG lub w Szwajcarii, sprawa się komplikuje. W takim przypadku wniosek trafia do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego (lub odpowiedniej jednostki wyznaczonej w regionie) w celu ustalenia tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to zapobiec pobieraniu pełnych świadczeń rodzinnych w dwóch krajach jednocześnie na to samo dziecko. Warto o tym pamiętać, bo proces weryfikacji zagranicznych dochodów trwa zazwyczaj znacznie dłużej niż standardowa procedura w gminie.
Co wlicza się do dochodu w 2026 roku?
Choć 800 plus jest wyłączone z wyliczeń, do dochodu rodziny musisz doliczyć:
- Przychody podlegające opodatkowaniu (po odliczeniu składek i podatku).
- Dochody z gospodarstwa rolnego (liczone według ogłoszonej liczby hektarów przeliczeniowych).
- Alimenty na dzieci od drugiego rodzica.
- Stypendia o charakterze socjalnym.
Jeśli Twoja sytuacja pogorszyła się w trakcie roku (tzw. utrata dochodu, np. przez zwolnienie z pracy), urząd przeliczy Twoje uprawnienia na nowo, biorąc pod uwagę aktualne, niższe zarobki.
Czy zasiłek rodzinny można stracić?
Tak, istnieją sytuacje, w których prawo do pieniędzy wygasa mimo spełnienia kryterium dochodowego. Dzieje się tak m.in., gdy:
- Dziecko zawrze związek małżeński.
- Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. szkoła wojskowa, zakład poprawczy).
- Pełnoletnie dziecko przestało się uczyć.
- Osoba pobierająca zasiłek nie poinformowała urzędu o wyjeździe na stałe za granicę.
Inne dodatki, o które możesz zapytać w urzędzie
Oprócz najpopularniejszych dopłat, system w 2026 roku przewiduje wsparcie w specyficznych sytuacjach życiowych:
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 1000 zł wypłacane jednorazowo (tzw. gminne becikowe, przyznawane niezależnie od ogólnopolskiego kosiniakowego).
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 113 zł miesięcznie – jeśli dziecko mieszka w internacie, bursie lub stancji. 69 zł miesięcznie – na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły w innej miejscowości.
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie (przez okres 24, 36 lub 72 miesięcy, zależnie od liczby dzieci i ich stanu zdrowia).
FAQ: Zasiłek rodzinny 2026 - najczęstsze pytania
- Czy dochód z zasiłku rodzinnego jest opodatkowany? Nie, zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego.
- Do kiedy wypłacany jest zasiłek na uczące się dziecko? Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 21. roku życia, a jeśli posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę - do 24. roku życia.
- Czy muszę zgłaszać zmianę dochodu w trakcie roku? Tak, każda istotna zmiana sytuacji materialnej (np. nowa praca, utrata zatrudnienia) musi być zgłoszona do organu wypłacającego świadczenie.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA