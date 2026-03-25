Krew się opłaca! Jest decyzja, ważna dla wcześniejszej emerytury górników
Dni zwolnienia za honorowe oddawanie krwi wreszcie wliczą się do stażu pracy górniczej. To wielka zmiana dla pracowników pod ziemią!
Prezydent Karol Nawrocki podpisał przełomową nowelizację
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 13 lutego 2026 r. – poinformowała w środę 25 marca kancelaria prezydenta.
Dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi będą zaliczane do okresów pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, które uprawniają do wcześniejszej emerytury.
Co zmienia nowa ustawa?
Ma ona na celu umożliwienie górnikom wliczania dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawniających do nabycia emerytury górniczej bez względu na wiek.
Obecnie dni te, mimo że są uznawane za okresy zatrudnienia, nie są wliczane do stażu pracy górniczej uprawniającego do wcześniejszej emerytury.
Jak liczy się staż pracy górniczej?
Jest to emerytura przysługująca wyłącznie według warunków stażu wynoszącego 25 lat. Wliczany jest nie sam okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy stale do pracy pod ziemią, ale wyłącznie faktyczną pracą, która pod ziemią jest wykonywana.
Ta praca jest liczona dniami zjazdowymi. Trzeba mieć 21 takich dni w miesiącu, żeby uznać, że dany miesiąc został przepracowany stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią.
Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?
Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. To oznacza, że górnicy, którzy regularnie oddają krew, mogą już niedługo liczyć te dni do swojego stażu pracy górniczej.
