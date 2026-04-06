Od kwietnia ZUS liczy emerytury na zupełnie nowych zasadach. Zmiany przełożą się na konkretne kwoty

Od kwietnia ZUS liczy emerytury na zupełnie nowych zasadach. Zmiany przełożą się na konkretne kwoty

06 kwietnia 2026, 07:21
Maja Retman
Maja Retman
Od kwietnia ZUS wyliczy emerytury na nowo. Niektóre roczniki na tym stracą. Emerytury będą niższe
Od kwietnia ZUS wyliczy emerytury na nowo. Niektóre roczniki na tym stracą. Emerytury będą niższe
Iść na zasłużoną emeryturę czy pracować nadal na etacie. Taki dylemat mają sześćdziesięciolatkowie. Rząd zachęca ich do dalszej zawodowej aktywności i kusi płaceniem niższej daniny fiskusowi. Teraz doszła jeszcze nowa zachęta. GUS opublikował tablice średniego, dalszego trwania życia w Polsce. Ten odnotowany przez statystyków wskaźnik i decyduje o tym jak ZUS wylicza wysokość emerytur.

Zamiast zasłużonego odpoczynku, kolejne lata pracy na etacie i niższe podatki. Państwo kusi wyższymi zarobkami pokolenie sześćdziesięciolatków, które zbiera się do zakończenia zawodowej aktywności. GUS opublikował tablice średniego dalszego trwania życia w Polsce czyli statystyczny szacunek jak długo można jeszcze pożyć przy osiągnięciu określonego wieku. Ten wskaźnik decyduje o tym, jak wylicza się emeryturę.

W 2026 roku dane pokazują, że prognozowana długość życia ponownie się wydłużyła, tym razem o kilka miesięcy. Dla przechodzących na emeryturę po pierwszym kwietnia oznacza to jedno. Niższe miesięczne świadczenia.

Mechanizm jest prosty. Zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez statystyczną liczbę miesięcy dalszego życia. Im dłuższy przewidywany okres życia, tym niższa kwota miesięcznej emerytury.

Kogo obejmą wyliczenia po nowemu

Nowe tablice będą miały zastosowanie wobec tych, którzy osiągną wiek emerytalny po 1 kwietnia 2026 r. Dotyczy to kobiet urodzonych między 1 kwietnia 1966 roku a 31 marca 1967 roku oraz mężczyzn z roczników od 1 kwietnia 1961 roku do 31 marca 1962 roku

To właśnie te grupy zostaną objęte nowym sposobem wyliczania świadczeń, wynikającym z wydłużonej prognozowanej długości życia.

Warto jednak podkreślić, że zmiany nie obejmą wszystkich seniorów. Ci, którzy już pobierają emeryturę, nie odczują żadnych różnic. Ich świadczenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podobnie będzie w przypadku tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale jeszcze nie złożyli wniosku o świadczenie. W ich sytuacji ZUS zastosuje korzystniejsze rozwiązanie, wybierając tablice obowiązujące w momencie nabycia prawa lub aktualne, w zależności od tego, co okaże się bardziej opłacalne.

Zmiany przełożą się na konkretne kwoty

Jak wyliczył serwis Superbiz.pl, zmiany przełożą się na konkretne kwoty. W zależności od zgromadzonego kapitału oraz wieku przejścia na emeryturę, miesięczne świadczenia będą niższe od kilkudziesięciu do nawet blisko 80 zł.

W przypadku kapitału wynoszącego 600 tys. zł, osoba przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat może otrzymać około 2231 zł miesięcznie, czyli o 40 zł mniej niż według wcześniejszych tablic. Przy wieku 65 lat świadczenie wyniesie około 2694 zł, co oznacza spadek o 47 zł, a przy przejściu na emeryturę w wieku 70 lat — około 3317 zł, czyli o 63 zł mniej.

Podobne proporcje widać przy wyższym kapitale. Dla 750 tys. zł emerytura w wieku 60 lat wyniesie około 2789 zł (o 50 zł mniej), w wieku 65 lat — 3368 zł (spadek o 58 zł), a w wieku 70 lat — 4146 zł, czyli aż o 79 zł mniej niż wcześniej.

W skali roku różnice te oznaczają stratę od kilkuset do nawet blisko tysiąca złotych.

Im dłuższe życie tym niższe świadczenie

Choć dla wielu może to brzmieć paradoksalnie, mechanizm stojący za niższymi emeryturami jest czysto matematyczny. Kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym dzielony jest przez prognozowaną liczbę miesięcy życia po przejściu na emeryturę.

Obecnie dla osoby w wieku 60 lat tablice przewidują około 268 miesięcy dalszego życia, podczas gdy wcześniej było to 266 miesięcy. Ta niewielka różnica wystarczy, by obniżyć miesięczne świadczenie.

– Jeśli według tablic mamy żyć dłużej, nasze miesięczne emerytury nominalnie będą trochę niższe. Tak to działa – tłumaczy na łamach superbiz.pl dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

Nie jest to więc efekt zmiany przepisów ani działania systemu, lecz bezpośrednia konsekwencja wydłużającej się średniej długości życia.

Bardzo ważny jest moment przejścia na emeryturę

Mimo mniej korzystnych tablic eksperci zwracają uwagę, że kluczowym czynnikiem pozostaje moment zakończenia aktywności zawodowej. Im później ktoś zdecyduje się przejść na emeryturę, tym wyższe będzie jego świadczenie.

– Im później ktoś przejdzie na emeryturę, tym świadczenie będzie co do zasady wyższe. Ta sama kwota kapitału dzielona jest przez mniejszą liczbę miesięcy – podkreśla dr Marcin Wojewódka.

Różnice mogą być znaczące. Z symulacji wynika, że osoba dysponująca kapitałem 750 tys. zł, która zdecyduje się przejść na emeryturę w wieku 70 lat zamiast 60, może otrzymać nawet o ponad 1350 zł więcej miesięcznie — i to mimo zastosowania nowych, mniej korzystnych tablic.

ZUS zabiera blisko 1000 złotych z emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że ta zmiana już obowiązuje. Weszły w życie nowe zasady
ZUS zabiera blisko 1000 złotych z emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że ta zmiana już obowiązuje. Weszły w życie nowe zasady
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych
Tych pieniędzy emeryci nie dostaną. Znika ważne świadczenie dla seniorów idzie w kosz. Klamka już zapadła
Tych pieniędzy emeryci nie dostaną. Znika ważne świadczenie dla seniorów idzie w kosz. Klamka już zapadła
Infor.pl
Termin zapłaty mija 24 kwietnia. Potem weźmie się za was skarbówka. Litości nie będzie
06 kwi 2026

To jeden z tych obowiązków, o których łatwo zapomnieć, aż do momentu, gdy przypomina o nim system. W najbliższych dniach tysiące polskich seniorów może przekonać się, że abonament RTV, choć brzmi jak relikt minionej epoki, wciąż działa bardzo współcześnie. I bardzo skutecznie. Wystarczy przegapić termin, by niewielka opłata zaczęła rosnąć do kwoty, która przestaje być drobiazgiem.
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.

AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.
Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
06 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.

Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.
Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
