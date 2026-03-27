Od kwietnia ZUS wyliczy emerytury na nowo. Niektóre roczniki na tym stracą. Emerytury będą niższe

Od kwietnia ZUS wyliczy emerytury na nowo. Niektóre roczniki na tym stracą. Emerytury będą niższe

27 marca 2026, 06:26
Iść na zasłużoną emeryturę czy pracować nadal na etacie. Taki dylemat mają sześćdziesięciolatkowie. Rząd zachęca ich do dalszej zawodowej aktywności i kusi płaceniem niższej daniny fiskusowi. Teraz doszła jeszcze nowa zachęta. GUS opublikował tablice średniego, dalszego trwania życia w Polsce. Ten odnotowany przez statystyków wskaźnik i decyduje o tym jak ZUS wylicza wysokość emerytur.

Zamiast zasłużonego odpoczynku, kolejne lata pracy na etacie i niższe podatki. Państwo kusi wyższymi zarobkami pokolenie sześćdziesięciolatków, które zbiera się do zakończenia zawodowej aktywności. GUS opublikował tablice średniego dalszego trwania życia w Polsce czyli statystyczny szacunek jak długo można jeszcze pożyć przy osiągnięciu określonego wieku. Ten wskaźnik decyduje o tym, jak wylicza się emeryturę.

W 2026 roku dane pokazują, że prognozowana długość życia ponownie się wydłużyła, tym razem o kilka miesięcy. Dla przechodzących na emeryturę po pierwszym kwietnia oznacza to jedno. Niższe miesięczne świadczenia.

Mechanizm jest prosty. Zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez statystyczną liczbę miesięcy dalszego życia. Im dłuższy przewidywany okres życia, tym niższa kwota miesięcznej emerytury.

Kogo obejmą nowe wyliczenia?

Nowe tablice będą miały zastosowanie wobec tych, którzy osiągną wiek emerytalny po 1 kwietnia 2026 r. Dotyczy to kobiet urodzonych między 1 kwietnia 1966 roku a 31 marca 1967 roku oraz mężczyzn z roczników od 1 kwietnia 1961 roku do 31 marca 1962 roku

To właśnie te grupy zostaną objęte nowym sposobem wyliczania świadczeń, wynikającym z wydłużonej prognozowanej długości życia.

Warto jednak podkreślić, że zmiany nie obejmą wszystkich seniorów. Ci, którzy już pobierają emeryturę, nie odczują żadnych różnic. Ich świadczenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podobnie będzie w przypadku tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale jeszcze nie złożyli wniosku o świadczenie. W ich sytuacji ZUS zastosuje korzystniejsze rozwiązanie, wybierając tablice obowiązujące w momencie nabycia prawa lub aktualne, w zależności od tego, co okaże się bardziej opłacalne.

Ile można stracić? Wyliczenia pokazują różnice

Jak wyliczył serwis Superbiz.pl, zmiany przełożą się na konkretne kwoty. W zależności od zgromadzonego kapitału oraz wieku przejścia na emeryturę, miesięczne świadczenia będą niższe od kilkudziesięciu do nawet blisko 80 zł.

W przypadku kapitału wynoszącego 600 tys. zł, osoba przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat może otrzymać około 2231 zł miesięcznie, czyli o 40 zł mniej niż według wcześniejszych tablic. Przy wieku 65 lat świadczenie wyniesie około 2694 zł, co oznacza spadek o 47 zł, a przy przejściu na emeryturę w wieku 70 lat — około 3317 zł, czyli o 63 zł mniej.

Podobne proporcje widać przy wyższym kapitale. Dla 750 tys. zł emerytura w wieku 60 lat wyniesie około 2789 zł (o 50 zł mniej), w wieku 65 lat — 3368 zł (spadek o 58 zł), a w wieku 70 lat — 4146 zł, czyli aż o 79 zł mniej niż wcześniej.

W skali roku różnice te oznaczają stratę od kilkuset do nawet blisko tysiąca złotych.

Dlaczego dłuższe życie oznacza niższe świadczenie?

Choć dla wielu może to brzmieć paradoksalnie, mechanizm stojący za niższymi emeryturami jest czysto matematyczny. Kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym dzielony jest przez prognozowaną liczbę miesięcy życia po przejściu na emeryturę.

Obecnie dla osoby w wieku 60 lat tablice przewidują około 268 miesięcy dalszego życia, podczas gdy wcześniej było to 266 miesięcy. Ta niewielka różnica wystarczy, by obniżyć miesięczne świadczenie.

– Jeśli według tablic mamy żyć dłużej, nasze miesięczne emerytury nominalnie będą trochę niższe. Tak to działa – tłumaczy na łamach superbiz.pl dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

Nie jest to więc efekt zmiany przepisów ani działania systemu, lecz bezpośrednia konsekwencja wydłużającej się średniej długości życia.

Eksperci: moment przejścia na emeryturę ma kluczowe znaczenie

Mimo mniej korzystnych tablic eksperci zwracają uwagę, że kluczowym czynnikiem pozostaje moment zakończenia aktywności zawodowej. Im później ktoś zdecyduje się przejść na emeryturę, tym wyższe będzie jego świadczenie.

– Im później ktoś przejdzie na emeryturę, tym świadczenie będzie co do zasady wyższe. Ta sama kwota kapitału dzielona jest przez mniejszą liczbę miesięcy – podkreśla dr Marcin Wojewódka.

Różnice mogą być znaczące. Z symulacji wynika, że osoba dysponująca kapitałem 750 tys. zł, która zdecyduje się przejść na emeryturę w wieku 70 lat zamiast 60, może otrzymać nawet o ponad 1350 zł więcej miesięcznie — i to mimo zastosowania nowych, mniej korzystnych tablic.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Będzie zmiana zasad umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków
27 mar 2026

Znamy projekt nowelizacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Profesjonalizacja i zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, przyspieszenie deinstytucjonalizacji, nowe zasady dotyczące umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków - to tylko niektóre propozycje zawarte projekcie.
Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy, jak to załatwić
27 mar 2026

To świadczenie ma szczególne znaczenie. Trafia do tych, którzy stracili oboje rodziców. Dodatek dla sieroty zupełnej co roku rośnie wraz z waloryzacją rent. Ostatnia podwyżka nie była wysoka, ale w praktyce każda dodatkowa kwota ma znaczenie dla domowego budżetu. Ile teraz wynosi wsparcie i kto może z niego skorzystać?
Od kwietnia ZUS wyliczy emerytury na nowo. Niektóre roczniki na tym stracą. Emerytury będą niższe
27 mar 2026

Iść na zasłużoną emeryturę czy pracować nadal na etacie. Taki dylemat mają sześćdziesięciolatkowie. Rząd zachęca ich do dalszej zawodowej aktywności i kusi płaceniem niższej daniny fiskusowi. Teraz doszła jeszcze nowa zachęta. GUS opublikował tablice średniego, dalszego trwania życia w Polsce. Ten odnotowany przez statystyków wskaźnik i decyduje o tym jak ZUS wylicza wysokość emerytur.
Zasiłek celowy z MOPS nawet na rok. Będzie łatwiej składać wnioski
27 mar 2026

Zasiłek celowy to bardzo popularne świadczenie z pomocy społecznej. Gminy przyznają pieniądze na niezbędne potrzeby takie jak przykładowo leki czy żywność. W niektórych przypadkach wniosków nie trzeba będzie powtarzać. Projekt nowych przepisów zakłada jeszcze jedną zmianę dla beneficjentów.

REKLAMA

Skierowanie do DPS-u i opłaty na nowych zasadach. Znamy szczegóły projektu
26 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Zmiany mają przede wszystkim dostosowywać przepisy do aktualnych potrzeb beneficjentów. Kilka z nich dotyczy domów pomocy społecznej.
Podwójna prowizja pośredników nieruchomości - od sprzedającego i kupującego. Legalna praktyka czy konflikt interesów?
26 mar 2026

Rynek nieruchomości w Polsce od lat funkcjonuje w modelu, który dla branży stał się oczywisty, a dla klientów coraz częściej budzi wątpliwości. Pośrednik zawiera umowę ze sprzedającym, zawiera umowę z kupującym i pobiera prowizję od obu stron tej samej transakcji. Konstrukcja jest formalnie poprawna. Dwie umowy, dwa stosunki zobowiązaniowe, dwa wynagrodzenia. Problem polega na tym, że poprawność konstrukcyjna nie rozstrzyga o tym, czy model ten jest uczciwy, transparentny i zgodny z zasadą lojalności wobec klienta. Dyskusja o podwójnej prowizji nie dotyczy wyłącznie pieniędzy. Dotyczy strukturalnego konfliktu interesów i granic swobody umów w obrocie konsumenckim.
Przedłużanie spraw frankowych, Getin i pytanie o odpowiedzialność państwa
26 mar 2026

W ostatnich dniach opinia publiczna otrzymała niepokojący obraz funkcjonowania części postępowań frankowych w Polsce. Publikacje medialne wskazują na możliwy mechanizm przedłużania procesów poprzez działania formalne, które nie prowadzą do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, lecz skutecznie wydłużają czas ich trwania. Na tym etapie są to ustalenia dziennikarskie i wymagają weryfikacji przez właściwe organy, natomiast z perspektywy praktyki prawniczej jedno jest pewne - taki mechanizm jest możliwy i nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym.
Jest nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS 2026
26 mar 2026

Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

REKLAMA

Tokeny zamiast zwykłej podwyżki. Sąd potwierdza, że część wynagrodzenia można wypłacać w formie tokenów użytkowych - ten benefit nie jest objęty składkami ZUS
26 mar 2026

Przy płacy minimalnej 4806 zł brutto tradycyjna podwyżka szybko staje się dla firmy nie do udźwignięcia. W takiej sytuacji przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (III AUa 1247/24) wskazuje inną drogę: część wynagrodzenia można wypłacać w formie tokenów użytkowych jako legalnego benefitu pozapłacowego. Sąd prawomocnie potwierdził, że w rozpatrywanej sprawie takie świadczenie - jako forma usługi, a nie dodatkowa gotówka - nie wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS, dzięki czemu pracownik realnie zyskuje więcej „na rękę”, a firma nie podnosi kosztów zatrudnienia proporcjonalnie do tej podwyżki.
Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Ile wyniesie jej emerytura w 2026 r.? [Wyliczenia ZUS]
26 mar 2026

Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji na temat emerytur jest: "Ile wyniesie moja emerytura?". ZUS posiada kalkulator emerytalny, który ułatwia wyliczenie wysokości przyszłej emerytury. Ile wyniesie w 2026 r. emerytura kobiety, która pracowała 20 lat na najniższej krajowej? Poprosiliśmy Zakład o szacunkową kwotę emerytury.
