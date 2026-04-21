REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS inaczej liczy emerytury. Zmieniły się zasady. Niektóre roczniki na tym stracą. Dostaną niższe emerytury

ZUS inaczej liczy emerytury. Zmieniły się zasady. Niektóre roczniki na tym stracą. Dostaną niższe emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 kwietnia 2026, 07:49
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Iść na zasłużoną emeryturę czy pracować nadal na etacie. Taki dylemat mają sześćdziesięciolatkowie. Rząd zachęca ich do dalszej zawodowej aktywności i kusi płaceniem niższej daniny fiskusowi. Teraz doszła jeszcze nowa zachęta. GUS opublikował tablice średniego, dalszego trwania życia w Polsce. Ten odnotowany przez statystyków wskaźnik i decyduje o tym jak ZUS wylicza wysokość emerytur.

Zamiast zasłużonego odpoczynku, kolejne lata pracy na etacie i niższe podatki. Państwo kusi wyższymi zarobkami pokolenie sześćdziesięciolatków, które zbiera się do zakończenia zawodowej aktywności. GUS opublikował tablice średniego dalszego trwania życia w Polsce czyli statystyczny szacunek jak długo można jeszcze pożyć przy osiągnięciu określonego wieku. Ten wskaźnik decyduje o tym, jak wylicza się emeryturę.

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku dane pokazują, że prognozowana długość życia ponownie się wydłużyła, tym razem o kilka miesięcy. Dla przechodzących na emeryturę po pierwszym kwietnia oznacza to jedno. Niższe miesięczne świadczenia.

Mechanizm jest prosty. Zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez statystyczną liczbę miesięcy dalszego życia. Im dłuższy przewidywany okres życia, tym niższa kwota miesięcznej emerytury.

Kogo obejmą wyliczenia po nowemu

Nowe tablice będą miały zastosowanie wobec tych, którzy osiągną wiek emerytalny po 1 kwietnia 2026 r. Dotyczy to kobiet urodzonych między 1 kwietnia 1966 roku a 31 marca 1967 roku oraz mężczyzn z roczników od 1 kwietnia 1961 roku do 31 marca 1962 roku

REKLAMA

To właśnie te grupy zostaną objęte nowym sposobem wyliczania świadczeń, wynikającym z wydłużonej prognozowanej długości życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto jednak podkreślić, że zmiany nie obejmą wszystkich seniorów. Ci, którzy już pobierają emeryturę, nie odczują żadnych różnic. Ich świadczenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podobnie będzie w przypadku tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale jeszcze nie złożyli wniosku o świadczenie. W ich sytuacji ZUS zastosuje korzystniejsze rozwiązanie, wybierając tablice obowiązujące w momencie nabycia prawa lub aktualne, w zależności od tego, co okaże się bardziej opłacalne.

Zmiany przełożą się na konkretne kwoty

Jak wyliczył serwis Superbiz.pl, zmiany przełożą się na konkretne kwoty. W zależności od zgromadzonego kapitału oraz wieku przejścia na emeryturę, miesięczne świadczenia będą niższe od kilkudziesięciu do nawet blisko 80 zł.

W przypadku kapitału wynoszącego 600 tys. zł, osoba przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat może otrzymać około 2231 zł miesięcznie, czyli o 40 zł mniej niż według wcześniejszych tablic. Przy wieku 65 lat świadczenie wyniesie około 2694 zł, co oznacza spadek o 47 zł, a przy przejściu na emeryturę w wieku 70 lat — około 3317 zł, czyli o 63 zł mniej.

Podobne proporcje widać przy wyższym kapitale. Dla 750 tys. zł emerytura w wieku 60 lat wyniesie około 2789 zł (o 50 zł mniej), w wieku 65 lat — 3368 zł (spadek o 58 zł), a w wieku 70 lat — 4146 zł, czyli aż o 79 zł mniej niż wcześniej.

W skali roku różnice te oznaczają stratę od kilkuset do nawet blisko tysiąca złotych.

Im dłuższe życie tym niższe świadczenie

Choć dla wielu może to brzmieć paradoksalnie, mechanizm stojący za niższymi emeryturami jest czysto matematyczny. Kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym dzielony jest przez prognozowaną liczbę miesięcy życia po przejściu na emeryturę.

Obecnie dla osoby w wieku 60 lat tablice przewidują około 268 miesięcy dalszego życia, podczas gdy wcześniej było to 266 miesięcy. Ta niewielka różnica wystarczy, by obniżyć miesięczne świadczenie.

– Jeśli według tablic mamy żyć dłużej, nasze miesięczne emerytury nominalnie będą trochę niższe. Tak to działa – tłumaczy na łamach superbiz.pl dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

Nie jest to więc efekt zmiany przepisów ani działania systemu, lecz bezpośrednia konsekwencja wydłużającej się średniej długości życia.

Bardzo ważny jest moment przejścia na emeryturę

Mimo mniej korzystnych tablic eksperci zwracają uwagę, że kluczowym czynnikiem pozostaje moment zakończenia aktywności zawodowej. Im później ktoś zdecyduje się przejść na emeryturę, tym wyższe będzie jego świadczenie.

– Im później ktoś przejdzie na emeryturę, tym świadczenie będzie co do zasady wyższe. Ta sama kwota kapitału dzielona jest przez mniejszą liczbę miesięcy – podkreśla dr Marcin Wojewódka.

Różnice mogą być znaczące. Z symulacji wynika, że osoba dysponująca kapitałem 750 tys. zł, która zdecyduje się przejść na emeryturę w wieku 70 lat zamiast 60, może otrzymać nawet o ponad 1350 zł więcej miesięcznie — i to mimo zastosowania nowych, mniej korzystnych tablic.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA