Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków

3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków

31 marca 2026, 22:01
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
Piotr Swat
Rachunki za ogrzewanie rosną i wiele osób już teraz zastanawia się, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Rząd uruchomił nowe wsparcie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Do wzięcia jest nawet 3500 zł, ale trzeba spełnić określone warunki i zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

Dla kogo dopłata do ogrzewania 2026?

Nowe świadczenie, bon ciepłowniczy, skierowane jest przede wszystkim do osób, które ogrzewają mieszkania ciepłem systemowym, czyli korzystają z sieci ciepłowniczych.

Program powstał nie bez powodu. Wraz z wygasaniem mechanizmów mrożenia cen energii, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą znacząco wzrosnąć. To właśnie te zmiany mają złagodzić dopłaty.

Bon ciepłowniczy 2026 - kto może dostać dopłaty?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu. Kluczowe są dochody. Wsparcie przysługuje:

  • osobom samotnym z dochodem do 3272, 69 zł netto miesięcznie,
  • rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie limitu nie przekreśla szans na pieniądze. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli ktoś przekroczy próg o niewielką kwotę, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ile można dostać? Nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość wsparcia zależy od taryfy ciepła, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. Jeśli koszt ogrzewania z sieci miejskiej przekracza 170 zł za GJ, można ubiegać się o bon ciepłowniczy.

Przy bonie ciepłowniczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Wnioski od 1 lipca 2026. Gdzie i jak złożyć?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.
Termin naboru rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2026 - wniosek do pobrania

W przypadku składania wniosku o bon ciepłowniczy nie ma konieczności korzystania z profilu zaufanego ani ePUAP. Cała procedura została uproszczona, żeby była dostępna dla każdego.

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub bezpośrednio dostawcę ciepła. Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

Czy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy jeśli mieszka się w domu jednorodzinnym?

Tu jest najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co praktycznie się nie zdarza.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata pieniędzy?

Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pieniądze trafią na konto w ciągu kilku tygodni.

Ważne: świadczenie jest zwolnione z podatku PIT, nie podlega składkom ZUS.

Z danych GUS wynika, że ponad 11% gospodarstw domowych w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Powiązane
Dodatek do emerytury po 75. i 65. roku życia. Ile wynosi po waloryzacji? Komu przysługuje w 2026 roku?
Dodatek do emerytury po 75. i 65. roku życia. Ile wynosi po waloryzacji? Komu przysługuje w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Infor.pl
Niemcy szturmują polskie stacje. „Rajskie ceny” przyciągają tłumy, a kolejki rosną z dnia na dzień
31 mar 2026

Po wejściu w życie regulacji o maksymalnych cenach paliw w Polsce niemieccy kierowcy ruszyli na przygraniczne stacje benzynowe. Media za Odrą nie mają wątpliwości – to prawdziwy boom na tankowanie, a różnice cen sięgają kilkudziesięciu centów na litrze.
ZUS podwyższa emerytury za pracę przed 1999 rokiem. Wystarczy jeden dokument i wniosek do ZUS
31 mar 2026

Przydałaby się wyższa emerytura? Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich emerytura może być zaniżona. Nie chodzi o nowe przepisy ani waloryzację, ale o coś dużo prostszego - brakujące dokumenty sprzed 1999 roku. ZUS wprost informuje na swojej stronie internetowej, że jeśli nie ma pełnej historii zatrudnienia, świadczenie może być dużo niższe, niż powinno. Dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach da się to jeszcze naprawić. Czasem wystarczy jeden dokument i wniosek, żeby ZUS przeliczył emeryturę na nowo.
Spółdzielnia zablokuje remont mieszkania. Zanim zainwestujesz, sprawdź zasady
31 mar 2026

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może zablokować rozpoczęty remont mieszkania? W wielu przypadkach tak. Właściciele lokali często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie dysponują pełną swobodą w podejmowaniu decyzji dotyczących należącego do nich mieszkania. O czym trzeba pamiętać?
Czy kobiety w Polsce stracą przywilej wcześniejszej emerytury? Jak wygląda wiek emerytalny kobiet i co może się zmienić
31 mar 2026

Czy kobiety w Polsce nadal będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat? Choć obowiązujące przepisy od lat pozostają bez zmian, w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość tego rozwiązania. Rząd uspokaja, że nie pracuje nad podwyższeniem wieku emerytalnego, ale jednocześnie analizuje nowe mechanizmy, które mogą realnie wpłynąć na moment zakończenia pracy przez miliony Polek.

REKLAMA

KSeF obowiązkowy od 1 kwietnia. Firmy bez systemu nie wystawią faktur
31 mar 2026

System może nie wytrzymać naporu firm. Na dzień przed obowiązkiem KSeF działało w nim tylko 40% przedsiębiorców, a już od 1 kwietnia dołączają miliony. Eksperci ostrzegają: brak dostępu do systemu może oznaczać brak możliwości wystawiania faktur i realny paraliż biznesu.
Czy warto wysłać dziecko na kursy przygotowawcze do matury i egzaminu ósmoklasisty?
31 mar 2026

Egzamin ósmoklasisty oraz matura to jedne z najważniejszych momentów w edukacji ucznia. To właśnie ich wyniki często decydują o dalszej ścieżce kształcenia - wyborze szkoły średniej czy studiów. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców zastanawia się, czy dodatkowe kursy przygotowawcze są dobrym rozwiązaniem. Czy rzeczywiście pomagają, czy to jedynie zbędny wydatek?
KSeF od 1 kwietnia: ostatnie wskazówki skarbówki - logowanie, samofakturowanie, limit 10 tys. zł, tryby awaryjne, certyfikaty. Jak nadać uprawnienia swojej księgowej?
31 mar 2026

W komunikacie z 31 marca 2026 r. (w przeddzień objęcia obowiązkowym systemem KSeF większości podatników VAT) Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień jak zalogować się do KSeF, wystawiać i odbierać faktury oraz jak korzystać z najważniejszych funkcji tego systemu fakturowania w codziennej działalności gospodarczej.
Ocena opisowa czy średnia i czerwony pasek? Co naprawdę działa lepiej na ucznia
31 mar 2026

System oceniania w polskich szkołach od lat budzi emocje. Z jednej strony mamy tradycyjne stopnie, średnią i czerwony pasek, z drugiej - coraz częściej pojawiające się oceny opisowe. Które rozwiązanie lepiej wspiera rozwój ucznia? Sprawdzamy, co działa w praktyce, a co tylko dobrze wygląda na papierze.

REKLAMA

Skarbówka i organy nadzorcze patrzą na realną działalność firmy. Dlaczego w 2026 r. „papierowe” struktury to prosta droga do problemów?
31 mar 2026

Polski rynek kapitałowy i sukcesyjny znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym. Miniona dekada to czas, w którym dla polskiego biznesu w końcu dostępne stały się rozwiązania funkcjonujące wcześniej tylko za granicą takie jak spółka holdingowa, fundacja rodzinna czy – choć to trochę inna sytuacja – alternatywna spółka inwestycyjna. Obecnie można stwierdzić, że okres agresywnego wykorzystywania samych konstrukcji prawnych dobiegł końca, ustępując miejsca fazie weryfikacji ich operacyjnej treści. Organy podatkowe oraz organy nadzorcze, jak na przykład KNF, coraz wyraźniej dążą do oceny rzeczywistej substancji biznesowej (business substance) danego biznesu, odchodząc od analizy wyłącznie strony formalnej dokumentacji.
Profil klasy a matura - czy można dobrze zdać rozszerzenie bez profilu?
31 mar 2026

Wybór profilu w liceum często sugeruje, jakie przedmioty warto zdawać na maturze. Coraz więcej uczniów zastanawia się jednak, czy możliwe jest osiągnięcie dobrego wyniku z przedmiotu, którego nie realizowali w zakresie rozszerzonym. Odpowiedź brzmi: tak, ale nie bez wysiłku.
