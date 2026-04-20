3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. 1 lipca rusza nabór wniosków

3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. 1 lipca rusza nabór wniosków

20 kwietnia 2026, 10:50
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
Rachunki za ogrzewanie rosną i wiele osób już teraz zastanawia się, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Rząd uruchomił nowe wsparcie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Do wzięcia jest nawet 3500 zł, ale trzeba spełnić określone warunki i zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

Dla kogo dopłata do ogrzewania 2026?

Nowe świadczenie, bon ciepłowniczy, skierowane jest przede wszystkim do osób, które ogrzewają mieszkania ciepłem systemowym, czyli korzystają z sieci ciepłowniczych.

Program powstał nie bez powodu. Wraz z wygasaniem mechanizmów mrożenia cen energii, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą znacząco wzrosnąć. To właśnie te zmiany mają złagodzić dopłaty.

Bon ciepłowniczy 2026 - kto może dostać dopłaty?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu. Kluczowe są dochody. Wsparcie przysługuje:

  • osobom samotnym z dochodem do 3272, 69 zł netto miesięcznie,
  • rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie limitu nie przekreśla szans na pieniądze. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli ktoś przekroczy próg o niewielką kwotę, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ile można dostać? Nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość wsparcia zależy od taryfy ciepła, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. Jeśli koszt ogrzewania z sieci miejskiej przekracza 170 zł za GJ, można ubiegać się o bon ciepłowniczy.

Przy bonie ciepłowniczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Wnioski od 1 lipca 2026. Gdzie i jak złożyć?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.
Termin naboru rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2026 - wniosek do pobrania

W przypadku składania wniosku o bon ciepłowniczy nie ma konieczności korzystania z profilu zaufanego ani ePUAP. Cała procedura została uproszczona, żeby była dostępna dla każdego.

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub bezpośrednio dostawcę ciepła. Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Czy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy jeśli mieszka się w domu jednorodzinnym?

Tu jest najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co praktycznie się nie zdarza.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata pieniędzy?

Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pieniądze trafią na konto w ciągu kilku tygodni.

Ważne: świadczenie jest zwolnione z podatku PIT, nie podlega składkom ZUS.

Z danych GUS wynika, że ponad 11% gospodarstw domowych w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Powiązane
Dodatek do emerytury po 75. i 65. roku życia. Ile wynosi po waloryzacji? Komu przysługuje w 2026 roku?
Dodatek do emerytury po 75. i 65. roku życia. Ile wynosi po waloryzacji? Komu przysługuje w 2026 roku?
Kupujesz nieruchomość? Jeden błąd może kosztować ponad 100 tys. zł
20 kwi 2026

Zakup nieruchomości komercyjnej to dopiero początek obowiązków – wielu inwestorów popełnia kosztowny błąd już na etapie pierwszych rozliczeń podatkowych. Eksperci ostrzegają: kopiowanie danych po poprzednim właścicielu może oznaczać ogromne nadpłaty i problemy z fiskusem. Sprawdź, jak ich uniknąć.
Pojazd dla kierowców od 14. roku życia (kat. AM). Mały elektryk to większa mobilność i oszczędność do kilku tysięcy zł w skali roku
20 kwi 2026

Pojazd dla kierowców od 14. roku życia (kat. AM) to mały elektryk, który zwiększa mobilność i zapewnia oszczędność nawet do kilku tysięcy zł w skali roku. Można uzyskać na niego dofinansowanie z PFRON.
Po 60. roku życia dostaniesz prawie 2000 zł miesięcznie od ZUS, nawet jeśli nie pracowałeś. Dla kogo świadczenie po 60. roku życia?
20 kwi 2026

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że po osiągnięciu wieku emerytalnego można otrzymać świadczenie z ZUS nawet bez wcześniejszej pracy. W 2026 roku jego wysokość sięga niemal 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto może liczyć na te pieniądze.
Kłopoty z płatnościami rachunków i alimentów ma 1,8 mln osób
20 kwi 2026

Coraz więcej Polaków wpada w spiralę zadłużenia przez drobne zobowiązania, które z czasem wymykają się spod kontroli. Najnowsze dane pokazują, że problem dotyczy już milionów osób, a przeciętne zaległości rosną. Eksperci alarmują: wystarczy jeden życiowy wstrząs, by sytuacja finansowa gwałtownie się pogorszyła.

REKLAMA

Symbol 11-I w orzeczeniu. Co oznacza w 2026 roku?
20 kwi 2026

Orzeczenie zawiera szereg istotnych elementów m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Jedynym z takich kodów jest 11-I. Co on oznacza? Czy w 2026 roku pacjent z takim kodem może liczyć na szczególne uprawnienia? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.
Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Już teraz tworzy CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata
20 kwi 2026

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Sprawdza się w tej roli doskonale. Już teraz tworzy profesjonalne CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata. Proces rekrutacji zmienia się na dobre dzięki sztucznej inteligencji.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
20 kwi 2026

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.
1000 plus zamiast 800 plus: waloryzacji zasiłku nie będzie bo nie chce tego większość Polaków?
20 kwi 2026

Program Rodzina 500 plus obchodzi swoje dziesięciolecie. Przy tej okazji ekonomiści i eksperci od demografii dokonują jego oceny. Pojawiły się opinie, że wzorem 2024 r. kiedy to wysokość zasiłku 500 plus na każde dziecko w rodzinie podwyższono z 500 zł do 800 zł, teraz zwaloryzować 800 plus o dwieście złotych, bo przybrał on kształt 1000 plus.

REKLAMA

Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola
20 kwi 2026

Czy nadgodziny może są także w zadaniowym systemie czasu pracy? Ważna jest kontrola pracowników wykonujących pracę całkowicie zdalnie lub hybrydowo. Praca po godzinach może skutkować także przemęczeniem pracowników.
Nie będzie można już „pozbyć się” lokatora z mieszkania, nawet jeżeli nie płaci – rząd zaostrza przepisy chroniące przed bezdomnością i eksmisją „na bruk”
20 kwi 2026

„Dopuszczenie eksmisji „na bruk” bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka” – wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który w dniu 14 kwietnia 2026 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ramach eksmisji dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – nie będzie można już „usunąć” lokatora z mieszkania m.in. w okresie jesienno-zimowym (przypadającym od 1 listopada do 31 marca roku następnego).
