REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 11:23
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
Piotr Swat
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rachunki za ogrzewanie rosną i wiele osób już teraz zastanawia się, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Rząd uruchomił nowe wsparcie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Do wzięcia jest nawet 3500 zł, ale trzeba spełnić określone warunki i zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

rozwiń >

Dla kogo dopłata do ogrzewania 2026?

Nowe świadczenie, bon ciepłowniczy, skierowane jest przede wszystkim do osób, które ogrzewają mieszkania ciepłem systemowym, czyli korzystają z sieci ciepłowniczych.

REKLAMA

REKLAMA

Program powstał nie bez powodu. Wraz z wygasaniem mechanizmów mrożenia cen energii, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą znacząco wzrosnąć. To właśnie te zmiany mają złagodzić dopłaty.

Bon ciepłowniczy 2026 - kto może dostać dopłaty?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu. Kluczowe są dochody. Wsparcie przysługuje:

  • osobom samotnym z dochodem do 3272, 69 zł netto miesięcznie,
  • rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie limitu nie przekreśla szans na pieniądze. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli ktoś przekroczy próg o niewielką kwotę, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

REKLAMA

Ile można dostać? Nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość wsparcia zależy od taryfy ciepła, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. Jeśli koszt ogrzewania z sieci miejskiej przekracza 170 zł za GJ, można ubiegać się o bon ciepłowniczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy bonie ciepłowniczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Wnioski od 1 lipca 2026. Gdzie i jak złożyć?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.
Termin naboru rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2026 - wniosek do pobrania

W przypadku składania wniosku o bon ciepłowniczy nie ma konieczności korzystania z profilu zaufanego ani ePUAP. Cała procedura została uproszczona, żeby była dostępna dla każdego.

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub bezpośrednio dostawcę ciepła. Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Czy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy jeśli mieszka się w domu jednorodzinnym?

Tu jest najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co praktycznie się nie zdarza.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata pieniędzy?

Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pieniądze trafią na konto w ciągu kilku tygodni.

Ważne: świadczenie jest zwolnione z podatku PIT, nie podlega składkom ZUS.

Z danych GUS wynika, że ponad 11% gospodarstw domowych w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Powiązane
Dodatkowe pieniądze z ZUS do emerytury lub renty 2026. Trzeba spełnić jeden warunek. Kluczowy jest wiek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.
Kolejny dzień z wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w środę 29 kwietnia?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
28 kwi 2026

Obietnica szybkiego zwrotu podatku coraz częściej okazuje się przynętą. W ubiegłym roku zgłoszono setki tysięcy zagrożeń w sieci, a liczba incydentów cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrosła. Phishing, fałszywe SMS-y i podszywanie się pod urzędy to dziś codzienność sezonu PIT. Sprawdź, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.

REKLAMA

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
28 kwi 2026

To koniec nerwowego pilnowania terminów i corocznej walki z systemem elektronicznym. Rząd zapowiada potężną reformę programu 800 plus, która całkowicie zmieni sposób, w jaki polskie rodziny otrzymują pieniądze. Nowy mechanizm, zwany "kroczącym" okresem świadczeniowym, wejdzie w życie już w 2027 roku. ZUS przejmie kontrolę nad formalnościami, a rodzice wreszcie odetchną z ulgą. Co dokładnie się zmieni i dlaczego te daty są kluczowe dla Twojego domowego budżetu? Oto szczegóły.
Kupili mieszkanie obok toru wyścigowego, teraz domagają się jego zamknięcia – ekspert ostrzega: to dopiero początek
28 kwi 2026

Tor Poznań działał prawie pół wieku. Wystarczyło kilka miesięcy, by go zamknąć – a potem błyskawicznie ponownie otworzyć. To nie lokalny spór o hałas, ale symbol zjawiska narastającego w całej Polsce. Nowe osiedla powstają obok torów, strzelnic, zakładów przemysłowych. Potem mieszkańcy skarżą się na uciążliwości. Kto powinien ponosić konsekwencje? Prawnik wprost: „To nie są jednostkowe przypadki".
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.

REKLAMA

Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
28 kwi 2026

Unia Europejska szuka nowych źródeł dochodów na lata 2028–2034. Wśród propozycji pojawiają się podatek cyfrowy, wpływy z transakcji kryptowalutowych oraz sektor gier i zakładów online. Europosłowie przekonują, że bez tych rozwiązań trudno będzie uniknąć cięć i jednocześnie spłacić wspólne zadłużenie.
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
28 kwi 2026

Tysiące polskich firm wdrażają dziś narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od chatbotów obsługujących klientów po systemy predykcji awarii. Część z nich liczy przy tym na ulgę badawczo-rozwojową, która pozwala odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200 proc. wynagrodzeń. Problem w tym, że dla fiskusa „AI” nie jest synonimem działalności twórczej i z zastosowaniem ulgi mogą być problemy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA