Seniorzy dostaną wyższą emeryturę i nawet 115 tys. zł bez podatku. Ulga dla pracujących emerytów

Seniorzy dostaną wyższą emeryturę i nawet 115 tys. zł bez podatku. Ulga dla pracujących emerytów

05 kwietnia 2026, 17:32
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Seniorzy po 60. i 65. roku życia dostaną wyższą emeryturę i nawet 115 tys. zł bez podatku
Seniorzy po 60. i 65. roku życia dostaną wyższą emeryturę i nawet 115 tys. zł bez podatku
Shutterstock

Po osiągnięciu wieku emerytalnego można zwiększyć swoje dochody i uniknąć podatku. Wielu Polaków po 60. i 65. roku życia podejmuje decyzję, która może znacząco wpłynąć na ich finanse. Nie chodzi tylko o dodatkowe pieniądze co miesiąc, ale o rozwiązanie, które pozwala zatrzymać w portfelu znacznie więcej, niż się wydaje. W grę wchodzą konkretne kwoty i przepisy, które dla wielu osób wciąż nie są oczywiste. Wyjaśniamy.

Osiągnąłeś wiek emerytalny? Możesz zyskać więcej niż myślisz

Coraz więcej Polaków nie kończy aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. I trudno się dziwić. Praca po 60. roku życia może dziś oznaczać realne korzyści finansowe. Nie chodzi tylko o wyższą emeryturę w przyszłości, ale też o bardzo konkretną ulgę podatkową. W praktyce senior może zarobić nawet ponad 115 tys. zł rocznie i nie zapłacić ani złotówki podatku dochodowego.

Wbrew obiegowej opinii przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem. Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia mogą nadal pracować i właśnie wtedy pojawia się dodatkowa korzyść.

Osoby, które nie pobierają emerytury i pozostają aktywne zawodowo, mogą skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów. To rozwiązanie, które sprawia, że wynagrodzenie „na rękę” może być wyraźnie wyższe niż wcześniej.

Dodatkowo każdy kolejny rok pracy oznacza wyższe świadczenie w przyszłości. Im dłużej odkładasz przejście na emeryturę, tym więcej finalnie otrzymasz. Na stronie ZUS czytamy, że dla 60-latka każdy rok zwłoki oznacza wzrost emerytury o 3,7%. a po pięciu latach około 20%. W przypadku 65-latka to odpowiednio 4,1% za rok i aż 23,4% po pięciu latach.

Nawet 115 528 zł bez podatku. Jak działa ulga dla seniorów

Największe zainteresowanie budzi jednak aspekt podatkowy. Ulga dla pracujących seniorów pozwala nie płacić podatku dochodowego od przychodów do określonego limitu.

W praktyce wygląda to tak, że:

  • przychody do 85 528 zł rocznie są objęte zwolnieniem z PIT,
  • dodatkowo obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł.

To oznacza, że łącznie senior może uzyskać nawet 115 528 zł brutto rocznie bez podatku dochodowego. To realna różnica w portfelu, szczególnie przy rosnących kosztach życia.

Kto może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów

Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie pobierają świadczenia i nadal pracują. Kluczowy jest właśnie ten warunek – brak wypłaty emerytury.

Ulga obejmuje różne formy aktywności zawodowej. Dotyczy zarówno pracy na etacie, umów zlecenia, jak i prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od formy opodatkowania. Z preferencji mogą korzystać także osoby, które mają już przyznaną emeryturę, ale jej wypłata została zawieszona, np. z powodu kontynuowania zatrudnienia.

Z ulgi nie skorzystają natomiast ci seniorzy, którzy pobierają emeryturę i jednocześnie dorabiają.

Jedno oświadczenie wystarczy. Formalności są proste

Aby skorzystać z ulgi, nie trzeba przechodzić przez skomplikowane procedury. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie u pracodawcy lub zleceniodawcy. To właśnie na tej podstawie nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli senior zacznie pobierać emeryturę lub rentę rodzinną, powinien poinformować o tym pracodawcę. W takiej sytuacji ulga przestaje obowiązywać, najpóźniej od kolejnego miesiąca.

Wyższa emerytura to dodatkowy bonus

Ulga podatkowa to jedno, ale dla wielu osób jeszcze ważniejszy jest efekt długoterminowy. Każdy dodatkowy miesiąc pracy oznacza wyższą emeryturę w przyszłości. Składki nadal trafiają na konto w ZUS, a jednocześnie skraca się przewidywany czas pobierania świadczenia. To właśnie dlatego odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może znacząco zwiększyć jej wysokość.

W praktyce seniorzy mogą więc zyskać podwójnie. Więcej pieniędzy teraz i wyższe świadczenie później.

Źródło: INFOR
