REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe emerytury od 1 kwietnia niższe. ZUS ujawnia wyliczenia – ile możesz stracić?

Nowe emerytury od 1 kwietnia niższe. ZUS ujawnia wyliczenia – ile możesz stracić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 marca 2026, 23:27
Adam Kuchta
emerytura zus
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Dłuższe życie oznacza niższe świadczenia. Od 1 kwietnia ZUS zacznie stosować nowe tablice GUS, co przełoży się na spadek emerytur nawet o kilkadziesiąt złotych. Sprawdź, kto straci i czy warto się spieszyć z wnioskiem.

Nowe zasady od 1 kwietnia – emerytury pójdą w dół. Polacy żyją dłużej, co wpływa na świadczenia

Od 1 kwietnia, przy obliczaniu przyszłych emerytur, Zakład Ubezpieczeń Społecznych skorzysta z nowej tablicy dalszego trwania życia opublikowanej przez GUS. Oznacza to, że np. emerytury osób z kapitałem 500 tys. zł będą niższe o około kilkanaście złotych - wynika z wyliczeń przekazanych przez ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

GUS podał, że średnia oczekiwana długość życia dla 60-latka w ciągu roku wzrosła o 4,5 miesiąca, a 65-latka wzrosła o 1,9 miesiąca. Zgodnie z najnowszymi tablicami GUS, 60-latek średnio będzie miał przed sobą 268,9 miesiąca życia wobec 266,4 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu. Z kolei 65-latek ma przed sobą średnio 222,7 miesięcy życia wobec 220,8 rok temu.

Te tablice zdecydują o wysokości nowych świadczeń. O ile spadną emerytury?

Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia br. do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Według wyliczeń przekazanych przez ZUS:

  • 60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o około 17 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca);
  • 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o około 19 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Z kolei 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o ok. 24 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o ok. 27 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

REKLAMA

Ważne

Kto najbardziej odczuje zmiany? Największy wpływ nowych tablic odczują osoby z wyższym kapitałem emerytalnym oraz te, które właśnie teraz planują przejście na emeryturę. Choć różnice wydają się niewielkie w ujęciu miesięcznym, w dłuższej perspektywie mogą oznaczać setki, a nawet tysiące złotych mniej w całym okresie pobierania świadczenia.

Czy warto się spieszyć z emeryturą? ZUS rozwiewa wątpliwości

Osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem br., a marcem przyszłego roku, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy GUS. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga: to nie dotyczy obecnych emerytów

Zakład wielokrotnie podkreślał, że nowe tablice - co do zasady - nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS.

Zobacz również:

FAQ: nowe emerytury od 1 kwietnia – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy emerytury od 1 kwietnia będą niższe?
Tak, w większości przypadków nowe emerytury będą nieco niższe, ponieważ ZUS zastosuje nowe tablice dalszego trwania życia, które zakładają dłuższe życie Polaków.

Dlaczego dłuższe życie obniża emeryturę?
Ponieważ zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez większą liczbę miesięcy życia. Im dłuższy przewidywany czas życia, tym niższa miesięczna wypłata.

O ile spadną świadczenia?
Według wyliczeń ZUS różnice wynoszą zwykle od kilkunastu do około 30 zł miesięcznie – w zależności od zgromadzonego kapitału i wieku przejścia na emeryturę.

Kogo dotyczą nowe tablice GUS?
Nowe zasady obejmują osoby, które złożą wniosek o emeryturę między 1 kwietnia a 31 marca kolejnego roku.

Czy obecni emeryci stracą na zmianach?
Nie. Nowe tablice nie dotyczą osób, które już pobierają emeryturę. Ich świadczenia nie zostaną obniżone z tego powodu.

Czy warto złożyć wniosek o emeryturę wcześniej, żeby uniknąć niższych świadczeń?
Nie ma takiej konieczności. ZUS sprawdza, która tablica (z momentu osiągnięcia wieku emerytalnego czy złożenia wniosku) jest korzystniejsza i stosuje lepszą dla emeryta.

Czy można przeliczyć emeryturę po zmianie tablic GUS?
Nie. Samo wprowadzenie nowych tablic nie jest podstawą do ponownego przeliczenia świadczenia.

Kto najbardziej odczuje zmiany?
Najbardziej osoby przechodzące na emeryturę teraz oraz te z wyższym kapitałem emerytalnym – choć miesięczne różnice są niewielkie, w dłuższym okresie mogą się sumować.

Od czego dokładnie zależy wysokość emerytury?
Od dwóch głównych czynników: zgromadzonego kapitału oraz średniego dalszego trwania życia według tablic GUS.

Czy zmiany będą odczuwalne w dłuższym czasie?
Tak. Nawet niewielka różnica miesięczna może oznaczać realnie niższe dochody w całym okresie pobierania emerytury.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Po 56. roku życia możesz dostać przelew z ZUS. Nawet 4200 złotych miesięcznie
29 mar 2026

Nie każdy wie, że po ukończeniu 56. roku życia można otrzymywać regularne przelewy z ZUS, które w wielu przypadkach sięgają kilku tysięcy złotych miesięcznie. To rozwiązanie pozwala zakończyć aktywność zawodową wcześniej, bez czekania na emeryturę. Jest jednak jeden haczyk. Świadczenie nie przysługuje wszystkim i trzeba spełnić konkretne warunki.
Instytucje finansowe ostrzegają: nie wypłacisz gotówki z bankomatu. Trzeba być przygotowanym. Niektóre państwa już się przekonały
29 mar 2026

Jeszcze niedawno trzymanie pieniędzy w domu było uznawane za przestarzały nawyk. Dziś coraz częściej traktowane jest jako element bezpieczeństwa finansowego. Europejskie banki centralne i eksperci wskazują, że w razie awarii systemów płatniczych, cyberataków czy przerw w dostawach prądu dostęp do pieniędzy na koncie może zostać czasowo ograniczony.
2299 zł dopłaty z PFRON. Tylko do maja 2026 obowiązują obecne limity
29 mar 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Kwoty wsparcia zmieniają się co kwartał, ponieważ są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Aktualne stawki obowiązują tylko do końca maja 2026 r.
Seniorzy po 60. roku życia zyskają wyższą emeryturę i nawet 115 tys. zł bez podatku
29 mar 2026

Wielu Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego podejmuje decyzję, która może znacząco wpłynąć na ich finanse. Nie chodzi tylko o dodatkowe pieniądze co miesiąc, ale o rozwiązanie, które pozwala zatrzymać w portfelu znacznie więcej, niż się wydaje. W grę wchodzą konkretne kwoty i przepisy, które dla wielu osób wciąż nie są oczywiste. Wyjaśniamy.

REKLAMA

To jedno jest pewne: wiek emerytalny w Polsce zostanie zmieniony, ale podwyższony dla kobiet czy obniżony dla mężczyzn
29 mar 2026

Nowy projekt, który w formie petycji znalazł się w polskim parlamencie zakłada obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn i nieznaczne podwyższenie wieku kobiet, by w konsekwencji uniknąć zarzutu o dyskryminacji odnośnie wieku emerytalnego a rachunkowo zbliżyć wysokość emerytur kobiet, teraz wyraźnie niższą, do wysokość emerytur otrzymywanych przez seniorów płci męskiej. Czy to realne?
Prawie 12 tys. wykroczeń ciężarówek od wprowadzenia zakazu. Kierowcom grozi nawet 2 tys. zł mandatu
29 mar 2026

Policjanci zatrzymują coraz więcej kierowców, którzy naruszają zakaz wyprzedzania się ciężarówek powyżej 3,5 t na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu w jednym kierunku - wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Zdaniem eksperta przepis stracił na świeżości.
Trzynastki dla emerytów w 2026 r. po raz ostatni i koniec 800 plus, w zamian dla wszystkich 60 tys. zł nowej kwoty wolnej w PIT - jest taki projekt
29 mar 2026

Czy Sejm jest gotowy na rewolucję w wydatkach i przychodach budżetu? Do rozpatrzenia projekt likwidujący trzynastki i czternastki dla emerytów oraz 800 plus, w celu podwojenia do 60 tys. zł kwoty wolnej w PIT. Nie tylko prezydent składa w Sejmie projekty rewolucyjnych zmian w zasiłkach i podatkach, odnoszących się do polityki społecznej rządu.
7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
29 mar 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że zostało zobligowane do podjęcia prac nad „rozwiązaniem zgodnym z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego” – tj. nad opracowaniem stanowiska rządu dotyczącego projektów regulacji mających na celu wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. W praktyce, wprowadzenie emerytur stażowych – umożliwiłoby przechodzenie na emeryturę nawet 7 lat wcześniej (kobietom już w wieku 53 lat, a mężczyznom odpowiednio – w wieku 58 lat).

REKLAMA

Tańsze paliwo dla seniorów. Na tych stacjach benzynowych za tankowanie płacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz
29 mar 2026

Rachunki grozy na stacjach beznzynowych, ceny w sklepach, które rosną szybciej niż grzyby po deszczu, a emerytury ledwo starczają na przeżycie. Seniorzy z coraz większym trudem wiążą koniec z końcem. Tymczasem stacje benzynowe i wielkie sieci handlowe oferują im zniżki, o których... nikt nie mówi. To cicha ulga dla tych, którzy kiedyś wychowywali trójkę dzieci. Teraz mogą oszczędzać na zakupach przy każdej wizycie w sklepie. Trzeba tylko mieć jedną, specjalną kartę.
Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce
29 mar 2026

Darowizna od najbliższej rodziny, przekazana za granicą i w gotówce, może wydawać się prostą sprawą, ale gdy w grę wchodzi skarbówka, pojawia się szereg pytań. Czy takie pieniądze trzeba rozliczyć w Polsce? Czy mogą zostać uznane za przychód i objęte PIT? Najnowsza interpretacja pokazuje, jak jeden szczegół – miejsce zamieszkania podatnika – może całkowicie zmienić sytuację i przesądzić o braku podatku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA