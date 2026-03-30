Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w październiku.

Skąd ta zmiana w harmonogramie wypłat?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów na konta rodziców w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.

Do zmiany terminów dojdzie trzy razy

Jak to będzie w kwietniu? Do zmiany terminów dojdzie trzy razy. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.

Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w kwietniu 2026

2 kwietnia (czwartek)

3 kwietnia (piątek) – w tym terminie będą wypłacone świadczenia przewidziane pierwotnie na 4 kwietnia (sobota

7 kwietnia (wtorek)

9 kwietnia (czwartek)

10 kwietnia (piątek) – w tym terminie będą wypłacone świadczenia przewidziane pierwotnie na 12 kwietnia (niedziela)

14 kwietnia (wtorek)

16 kwietnia (czwartek)

17 kwietnia (piątek) – w tym terminie będą wypłacone będą świadczenia z 18 kwietnia (sobota)

20 kwietnia (poniedziałek)

22 kwietnia (środa).

Zmiana harmonogramu wypłat oznacza, że ci, którzy zwykle otrzymują świadczenie 4., 12. lub 18. dnia miesiąca, w kwietniu pieniądze zyskają wcześniej.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

800 plus już nie dla wszystkich

Przypomnijmy, że z początkiem lutego zmieniły się zasady przyznawania 800 plus dla obywateli Ukrainy. Świadczenia nie są już przyznawane automatycznie. Żeby je otrzymać, rodzic musi pracować, prowadzić działalność lub szukać pracy oraz mieszkać z dzieckiem w Polsce, a dziecko musi chodzić do polskiej szkoły.

