Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w październiku.
Skąd ta zmiana w harmonogramie wypłat?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów na konta rodziców w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.
Do zmiany terminów dojdzie trzy razy
Jak to będzie w kwietniu? Do zmiany terminów dojdzie trzy razy. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.
Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w kwietniu 2026
- 2 kwietnia (czwartek)
- 3 kwietnia (piątek) – w tym terminie będą wypłacone świadczenia przewidziane pierwotnie na 4 kwietnia (sobota
- 7 kwietnia (wtorek)
- 9 kwietnia (czwartek)
- 10 kwietnia (piątek) – w tym terminie będą wypłacone świadczenia przewidziane pierwotnie na 12 kwietnia (niedziela)
- 14 kwietnia (wtorek)
- 16 kwietnia (czwartek)
- 17 kwietnia (piątek) – w tym terminie będą wypłacone będą świadczenia z 18 kwietnia (sobota)
- 20 kwietnia (poniedziałek)
- 22 kwietnia (środa).
Zmiana harmonogramu wypłat oznacza, że ci, którzy zwykle otrzymują świadczenie 4., 12. lub 18. dnia miesiąca, w kwietniu pieniądze zyskają wcześniej.
800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie
Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.
800 plus już nie dla wszystkich
Przypomnijmy, że z początkiem lutego zmieniły się zasady przyznawania 800 plus dla obywateli Ukrainy. Świadczenia nie są już przyznawane automatycznie. Żeby je otrzymać, rodzic musi pracować, prowadzić działalność lub szukać pracy oraz mieszkać z dzieckiem w Polsce, a dziecko musi chodzić do polskiej szkoły.
