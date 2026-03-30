Od dziś tańszy prąd dla gospodarstw domowych w ramach nowego programu rządowego – do wzięcia nawet 28 tys. zł, a nabór wniosków tylko do 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania środków
REKLAMA
REKLAMA
Od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. (lub do wyczerpania środków) potrwa nabór wniosków w ramach nowego programu rządowego, który ma umożliwić realne obniżenie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Mowa o nowym programie dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i magazyny ciepła, uruchomionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu można otrzymać nawet 28 tys. zł dofinansowania.
- Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – kto może ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
- Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jakie kwoty dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła można uzyskać?
- Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jakie są najważniejsze warunki dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
- Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – w jaki sposób i w jakim terminie można ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
- Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jaki jest cel programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – kto może ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Nowy nabór finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego – jak wyjaśnia NFOŚiGW – pozwalającego wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.
REKLAMA
REKLAMA
– „Wsparcie prosumentów i rozwój energetyki rozproszonej to jeden z elementów zielonej transformacji. Magazyny energii stają się naturalnym uzupełnieniem fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych – pozwalają stabilizować produkcję, optymalizować zużycie i budować bardziej odporny, nowoczesny system elektroenergetyczny. Naszą rolą jest zapewnienie, aby te technologie były dostępne, opłacalne i szeroko wykorzystywane.” – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.
„Umożliwiamy prosumentom, którzy zrealizowali inwestycje w okresie przejściowym, uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę oraz magazyny energii i ciepła. Dzięki dotacjom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności więcej rodzin będzie mogło realnie obniżyć rachunki i korzystać z czystej energii, a cały system energetyczny stanie się stabilniejszy i odporniejszy.” – dodał Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.
O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które:
REKLAMA
- posiadają mikroinstalację podłączoną do sieci (program nie obejmuje instalacji off‑grid) oraz
- mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii (tj. są stroną tej umowy, nie pełnomocnikiem), regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing.
Do mikroinstalacji, na które można uzyskać dofinansowanie, zaliczane są:
- Mikroinstalacje fotowoltaiczne o przedziale mocy od 2 kW do 20 kW, służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych, tj. m.in.:
- Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii i umożliwiającym pracę w trybie wyspowym,
- Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych wraz z mikro inwerterami, których w takiej mikroinstalacji jest kilka,
- Wiaty, wiaty garażowe carporty i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne,
- Markizy składające się z ogniw PV tj. nowoczesne zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną,
- Pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne,
- Fotowoltaiczne zestawy balkonowe, lub inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie RP. Wszystkie ww. instalacje fotowoltaiczne musza być podłączone do sieci elektroenergetycznej zgodnie z 6.1. ppkt 1).
- Magazyny energii elektrycznej:
- O pojemności od 2 kWh,
- Zamontowane i zgłoszone do Operatora w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.,
- O pojemności (w kWh) co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp),
- Trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna,
- Niestanowiące mobilnych magazynów energii, np. pojazdów czy magazynów trakcyjnych,
- W których mogą być użyte akumulatory, ale pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE.
- Magazyny ciepła:
- Do których zaliczane są: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
- Zamontowane w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.,
- O minimalnej pojemności nie mniejszej niż 20 dm3 (1 DM3 = 1 LITR),
- W których czynnikiem magazynującym ciepło jest woda i stanowią szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska, jak również wykonane ze stali i tworzyw sztucznych.
Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jakie kwoty dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła można uzyskać?
Dofinansowanie w ramach nowego programu uruchamianego przez NFOŚiGW obejmuje zakup i montaż:
- instalacji fotowoltaicznych (2–20 kW) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 000 zł,
- magazynów energii (min. 2 kWh) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16 000 zł oraz
- magazynów ciepła (min. 20 dm³) – do 50% kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł/1 dm³, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.
W ramach programu, można zatem uzyskać nawet 28 tys. zł. Dofinansowanie udzielane jest przy tym w formie bezzwrotnej (jako dotacja).
Budżet na realizację celu programu wynosi natomiast do 335 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach Inwestycji G1.2.4 Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej.
Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jakie są najważniejsze warunki dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
Wśród najważniejszych warunków dofinansowania – NFOŚiGW wymienia następujące kwestie:
- Okres kwalifikowalności kosztów: od 1.08.2024 r. do 31.10.2025 r., co oznacza, że można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, których zakup i montaż mieści się w ww. ramach czasowych.
- Zgłaszając do dofinansowania mikroinstalację fotowoltaiczną – konieczne jest zgłoszenie magazynu energii albo magazynu ciepła, z zastrzeżeniem, że – do jednej instalacji PV można zgłosić tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła.
- Na dzień złożenia wniosku urządzenia muszą być w pełni opłacone, zamontowane, mikroinstalacja PV przyłączona przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (potwierdzona zaświadczeniem OSD), a montaż magazynu energii zgłoszony do Operatora (potwierdzony dokumentem od Operatora).
- Dofinansowanie udzielane jest jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej/aneksu do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
- Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku przez NFOŚiGW.
- Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Urządzenie używane lub bez faktury/rachunku, wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania.
- Beneficjent (Wnioskodawca) zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem (we wskazanej we wniosku lokalizacji), przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.
- Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest.
- Jeżeli Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do mikroinstalacji PV z innego programu (np. Czyste powietrze lub programu gminnego) może zgłosić do dofinansowania magazyn energii i/lub magazyn ciepła pod warunkiem, że dofinansowania nie otrzymano na dane urządzenia, a mikroinstalacja PV do której są one przyłączone – spełnia wymagania programu (pomimo nieprzedstawienia jej do dofinansowania).
- Rozbudowana instalacji nie podlega dofinansowaniu. Jako rozbudowa rozumiane jest zwiększenie mocy już istniejącej instalacji lub dołączenie drugiej instalacji do tego samego numeru PPE.
- Magazyn ciepła nie podlega dofinansowaniu, jeżeli:
- oprócz podłączenia do mikroinstalacji PV zasilany jest przez kocioł na paliwo stałe (do dofinansowania nie może zostać zgłoszony kocioł gazowy),
- stanowił integralną część pompy ciepła na którą otrzymano już dofinansowanie, bądź stanowił osobną pozycje na fakturze, ale całość kosztów kwalifikowanych została już rozliczona w ramach innego wniosku w programie Mój Prąd czy Moje Ciepło.
- Faktura na zakup urządzenia musi potwierdzać nie tylko zakup, ale i montaż (z wyjątkiem montażu samodzielnego). Nie dopuszcza się faktur tylko za usługę, bez potwierdzenia zakupu urządzeń.
- W przypadku leasingu urządzeń – dofinansowanie jest wykluczone, jeżeli na dzień składania wniosku – na Beneficjenta (Wnioskodawcę) – nie zostało przeniesione prawo własności.
- Dopuszczalne są faktury pomiędzy współmałżonkami, ale wyłącznie na zakup urządzeń. Wykluczone są natomiast faktury pomiędzy współmałżonkami obejmujące usługę.
- Nie jest możliwa wypłata dofinasowania na rachunek bankowy wykonawcy/wystawcy faktury.
- Jeżeli Beneficjent (Wnioskodawca) prowadzi działalność usługową w zakresie dostaw i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub sprzedaży i montażu urządzeń dodatkowych i do wniosku dołączy fakturę wystawioną na działalność gospodarczą – musi obowiązkowo dołączyć oświadczenie o nie ujęciu tej faktury w kosztach działalności gospodarczej.
- Udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.
Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – w jaki sposób i w jakim terminie można ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie w trybie ciągłym: od 30 marca do dnia 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania budżetu programu. W przypadku wyczerpania kwoty budżetu programu – NFOŚiGW będzie uprawniony do zawieszenia udzielania dofinansowania dla beneficjentów.
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD), dostępnego pod adresem: LINK.
Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jaki jest cel programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?
NFOŚiGW podkreśla, że program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła ma pozwolić:
- zwiększyć autokonsumpcję energii z przydomowych instalacji,
- poprawić lokalne bilansowanie energii,
- zwiększyć odporność sieci na przeciążenia, jak również
- ograniczyć emisję CO₂.
„Program zakłada optymalne wykorzystanie energii z mikroinstalacji dzięki magazynowaniu nadwyżek, co pozwoli ograniczyć oddawanie energii do sieci w godzinach szczytowego obciążenia, przyczyni się do redukcji kosztów zakupu energii przez prosumentów oraz wpłynie na poprawę stabilności sieci elektroenergetycznej.” – przekonuje NGOŚiGW.
Więcej informacji na temat programu, można uzyskać pod adresem: LINK, a poniżej można zapoznać się z pełną treścią programu:
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA