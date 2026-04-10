Od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. (lub do wyczerpania środków) potrwa nabór wniosków w ramach nowego programu rządowego, który ma umożliwić realne obniżenie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Mowa o nowym programie dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i magazyny ciepła, uruchomionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu można otrzymać nawet 28 tys. zł dofinansowania.

Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – kto może ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Nowy nabór finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego – jak wyjaśnia NFOŚiGW – pozwalającego wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

REKLAMA

REKLAMA

– „Wsparcie prosumentów i rozwój energetyki rozproszonej to jeden z elementów zielonej transformacji. Magazyny energii stają się naturalnym uzupełnieniem fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych – pozwalają stabilizować produkcję, optymalizować zużycie i budować bardziej odporny, nowoczesny system elektroenergetyczny. Naszą rolą jest zapewnienie, aby te technologie były dostępne, opłacalne i szeroko wykorzystywane.” – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.

„Umożliwiamy prosumentom, którzy zrealizowali inwestycje w okresie przejściowym, uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę oraz magazyny energii i ciepła. Dzięki dotacjom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności więcej rodzin będzie mogło realnie obniżyć rachunki i korzystać z czystej energii, a cały system energetyczny stanie się stabilniejszy i odporniejszy.” – dodał Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które:

REKLAMA

posiadają mikroinstalację podłączoną do sieci (program nie obejmuje instalacji off‑grid) oraz

(program nie obejmuje instalacji off‑grid) oraz mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii (tj. są stroną tej umowy, nie pełnomocnikiem), regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing.

Do mikroinstalacji, na które można uzyskać dofinansowanie, zaliczane są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mikroinstalacje fotowoltaiczne o przedziale mocy od 2 kW do 20 kW, służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych, tj. m.in.: Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii i umożliwiającym pracę w trybie wyspowym, Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych wraz z mikro inwerterami, których w takiej mikroinstalacji jest kilka, Wiaty, wiaty garażowe carporty i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne, Markizy składające się z ogniw PV tj. nowoczesne zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną, Pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne zestawy balkonowe, lub inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie RP. Wszystkie ww. instalacje fotowoltaiczne musza być podłączone do sieci elektroenergetycznej zgodnie z 6.1. ppkt 1). Magazyny energii elektrycznej: O pojemności od 2 kWh, Zamontowane i zgłoszone do Operatora w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r., O pojemności (w kWh) co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp), Trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna, Niestanowiące mobilnych magazynów energii, np. pojazdów czy magazynów trakcyjnych, W których mogą być użyte akumulatory, ale pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE. Magazyny ciepła: Do których zaliczane są: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem, Zamontowane w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r., O minimalnej pojemności nie mniejszej niż 20 dm3 (1 DM3 = 1 LITR), W których czynnikiem magazynującym ciepło jest woda i stanowią szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska, jak również wykonane ze stali i tworzyw sztucznych.

Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jakie kwoty dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła można otrzymać?

Ważne Dofinansowanie w ramach nowego programu uruchamianego przez NFOŚiGW obejmuje zakup i montaż: instalacji fotowoltaicznych (2–20 kW) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 000 zł ,

(2–20 kW) – kwalifikowanych, maksymalnie , magazynów energii (min. 2 kWh) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16 000 zł oraz

(min. 2 kWh) – kwalifikowanych, maksymalnie oraz magazynów ciepła (min. 20 dm³) – do 50% kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł/1 dm³, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. W ramach programu, można zatem uzyskać nawet 28 tys. zł. Dofinansowanie udzielane jest przy tym w formie bezzwrotnej (jako dotacja).

Budżet na realizację celu programu wynosi natomiast do 335 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach Inwestycji G1.2.4 Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej.

Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jakie są najważniejsze warunki dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?

Wśród najważniejszych warunków dofinansowania – NFOŚiGW wymienia następujące kwestie:

Okres kwalifikowalności kosztów: od 1.08.2024 r. do 31.10.2025 r., co oznacza, że można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, których zakup i montaż mieści się w ww. ramach czasowych. Zgłaszając do dofinansowania mikroinstalację fotowoltaiczną – konieczne jest zgłoszenie magazynu energii albo magazynu ciepła, z zastrzeżeniem, że – do jednej instalacji PV można zgłosić tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła. Na dzień złożenia wniosku urządzenia muszą być w pełni opłacone, zamontowane, mikroinstalacja PV przyłączona przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (potwierdzona zaświadczeniem OSD), a montaż magazynu energii zgłoszony do Operatora (potwierdzony dokumentem od Operatora). Dofinansowanie udzielane jest jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej/aneksu do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku przez NFOŚiGW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Urządzenie używane lub bez faktury/rachunku, wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania. Beneficjent (Wnioskodawca) zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem (we wskazanej we wniosku lokalizacji), przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania (a konkretnie – daty przelewu na rachunek bankowy beneficjenta). W ww. okresie beneficjent nie może m.in. zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub innych urządzeń zakupionych i zainstalowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (z wyjątkiem wymiany wadliwych instalacji lub urządzeń na inne o parametrach nie gorszych od tych z instalacji urządzeń zdemontowanych), zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, odsprzedać/zastawić urządzeń – pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do mikroinstalacji PV z innego programu (np. Czyste powietrze lub programu gminnego) może zgłosić do dofinansowania magazyn energii i/lub magazyn ciepła pod warunkiem, że dofinansowania nie otrzymano na dane urządzenia, a mikroinstalacja PV do której są one przyłączone – spełnia wymagania programu (pomimo nieprzedstawienia jej do dofinansowania). Rozbudowana instalacji nie podlega dofinansowaniu. Jako rozbudowa rozumiane jest zwiększenie mocy już istniejącej instalacji lub dołączenie drugiej instalacji do tego samego numeru PPE. Magazyn ciepła nie podlega dofinansowaniu, jeżeli: oprócz podłączenia do mikroinstalacji PV zasilany jest przez kocioł na paliwo stałe (do dofinansowania nie może zostać zgłoszony kocioł gazowy), stanowił integralną część pompy ciepła na którą otrzymano już dofinansowanie, bądź stanowił osobną pozycje na fakturze, ale całość kosztów kwalifikowanych została już rozliczona w ramach innego wniosku w programie Mój Prąd czy Moje Ciepło. Faktura na zakup urządzenia musi potwierdzać nie tylko zakup, ale i montaż (z wyjątkiem montażu samodzielnego). Nie dopuszcza się faktur tylko za usługę, bez potwierdzenia zakupu urządzeń. W przypadku leasingu urządzeń – dofinansowanie jest wykluczone, jeżeli na dzień składania wniosku – na Beneficjenta (Wnioskodawcę) – nie zostało przeniesione prawo własności. Dopuszczalne są faktury pomiędzy współmałżonkami, ale wyłącznie na zakup urządzeń. Wykluczone są natomiast faktury pomiędzy współmałżonkami obejmujące usługę. Nie jest możliwa wypłata dofinasowania na rachunek bankowy wykonawcy/wystawcy faktury. Jeżeli Beneficjent (Wnioskodawca) prowadzi działalność usługową w zakresie dostaw i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub sprzedaży i montażu urządzeń dodatkowych i do wniosku dołączy fakturę wystawioną na działalność gospodarczą – musi obowiązkowo dołączyć oświadczenie o nie ujęciu tej faktury w kosztach działalności gospodarczej. Udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – w jaki sposób i w jakim terminie można ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?

Ważne Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie w trybie ciągłym: od 30 marca do dnia 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania budżetu programu. W przypadku wyczerpania kwoty budżetu programu – NFOŚiGW będzie uprawniony do zawieszenia udzielania dofinansowania dla beneficjentów.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD), dostępnego pod adresem: LINK.

Tańszy prąd w ramach nowego programu rządowego (NFOŚIGW) od 30 marca 2026 r. – jaki jest cel programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i magazynu ciepła?

NFOŚiGW podkreśla, że program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i magazynów ciepła ma pozwolić:

zwiększyć autokonsumpcję energii z przydomowych instalacji,

poprawić lokalne bilansowanie energii,

zwiększyć odporność sieci na przeciążenia, jak również

ograniczyć emisję CO₂.

„Program zakłada optymalne wykorzystanie energii z mikroinstalacji dzięki magazynowaniu nadwyżek, co pozwoli ograniczyć oddawanie energii do sieci w godzinach szczytowego obciążenia, przyczyni się do redukcji kosztów zakupu energii przez prosumentów oraz wpłynie na poprawę stabilności sieci elektroenergetycznej.” – przekonuje NGOŚiGW.

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać pod adresem: LINK, a poniżej można zapoznać się z pełną treścią programu: