REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz taki rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur w 2026 roku

Masz taki rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 kwietnia 2026, 09:03
[Data aktualizacji 07 kwietnia 2026, 08:45]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze zus świadczenia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli urodziłeś się w latach 1949-1959 i przeszedłeś na wcześniejszą emeryturę, możesz stać się beneficjentem przełomowych wyroków i zmian w przepisach. ZUS przez lata zaniżał świadczenia tysiącom Polaków, pomniejszając ich kapitał o kwoty wypłaconych wcześniej emerytur. W marcu 2026 roku walka o wyrównania wchodzi w decydującą fazę. Jak złożyć wniosek o przeliczenie?

rozwiń >

Pułapka emerytalna

Batalia prawna o emerytury rocznika 1953 stała się symbolem walki o prawa nabyte, ale problem dotyczy znacznie szerszej grupy. Tzw. pułapka emerytalna dotknęła osoby, które zaufały państwu, przechodząc na wcześniejsze świadczenia, nie wiedząc, że ich "docelowa" emerytura zostanie przez to drastycznie obcięta. Marzec 2026 to czas masowych korekt i wypłat wyrównań, które sięgają niekiedy kilkunastu tysięcy złotych jednorazowo. Marzec 2026 to data nieprzypadkowa. Po fali prawomocnych wyroków, które zapadły na przełomie 2024 i 2025 roku, system ZUS został zaktualizowany o nowe algorytmy naliczania. To właśnie w tym miesiącu następuje kumulacja wypłat, co dla wielu seniorów oznacza tzw. "trzynastkę" pomnożoną przez kilka, a nawet kilkanaście razy dzięki jednorazowemu wyrównaniu za lata wstecz.

REKLAMA

REKLAMA

Na czym polegał błąd ZUS?

Chodzi o niesławny art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach. Zgodnie z nim, osobom przechodzącym na emeryturę powszechną odliczano od kapitału sumę pobranych wcześniej emerytur wcześniejszych. Trybunał Konstytucyjny i sądy pracy uznały, że w wielu przypadkach było to działanie bezprawne, bo seniorzy nie byli informowani o skutkach finansowych swoich decyzji. Państwo w praktyce "zjadało" oszczędności emerytalne obywateli, karząc ich za skorzystanie z przysługującego im prawa do wcześniejszego odpoczynku.

Kto może liczyć na wyrównanie w 2026 roku?

Główną grupą są kobiety urodzone w 1953 roku, ale nowe orzecznictwo otwiera drogę także dla innych roczników (1949-1959), które znalazły się w podobnej sytuacji. Choć najgłośniej mówi się o kobietach, "furtka sprawiedliwości" otwiera się szerzej. Problem dotyczy również mężczyzn, którzy korzystali z wcześniejszych uprawnień branżowych (np. górniczych czy mundurowych) i przechodzili na emeryturę powszechną po 2012 roku. Jeśli Twój kapitał początkowy został pomniejszony o wypłacone już kwoty, Ty również jesteś beneficjentem nowej linii orzeczniczej.

Jak napisać wniosek o ponowne przeliczenie?

Nie czekaj na ruch ZUS. Urząd rzadko sam z siebie koryguje błędy na korzyść klienta. Należy złożyć wniosek na druku ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego). W uzasadnieniu warto powołać się na najnowsze linie orzecznicze z 2024 i 2025 roku. W marcu 2026 czas rozpatrywania takich wniosków to ok. 30-60 dni. Warto pamiętać, że samo wyrównanie to nie wszystko. Składając wniosek ERPO, należy zwrócić uwagę na kwestię odsetek za opóźnienie. Skoro Trybunał uznał przepisy za niekonstytucyjne od samego początku, państwo dysponowało Twoimi pieniędzmi bezprawnie. W wielu przypadkach kwota samych odsetek może pokryć koszt profesjonalnej porady prawnej lub stać się dodatkowym zastrzykiem gotówki.

REKLAMA

Co jeśli ZUS odmówi?

Uwaga: ZUS ma obowiązek wydać decyzję w formie pisemnej. Jeśli otrzymasz odmowę, masz 30 dni na odwołanie się do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym (marzec 2026) sądy niemal automatycznie przyznają rację emerytom, traktując linię orzeczniczą z ostatnich dwóch lat jako wiążącą. Jeśli Twoja emerytura została przeliczona po osiągnięciu wieku powszechnego i poczułeś, że jej wysokość jest rażąco niska - musisz działać.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Instrukcja: Jak wypełnić wniosek ERPO w 3 krokach?

Wypełnienie druku ERPO nie jest trudne, ale wymaga precyzji, by ZUS nie odrzucił wniosku z przyczyn formalnych.

Krok 1: Dane identyfikacyjne (Sekcja I i II). Wpisz swoje dane osobowe: PESEL, imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Upewnij się, że numer telefonu jest poprawny - w marcu 2026 roku urzędnicy często dzwonią, by przyspieszyć weryfikację drobnych braków.

Krok 2: Określenie żądania (Sekcja III). To najważniejsza część wniosku. Zaznacz pole: "wnoszę o ponowne obliczenie wysokości emerytury/renty". W polu tekstowym (lub załączniku) dopisz kluczową formułę: "Wnoszę o przeliczenie emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy obliczenia o kwoty pobranych wcześniej emerytur, zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów pracy dotyczącą niekonstytucyjności art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS." Dodaj zapis o odsetkach: "Wnoszę również o wypłatę należnych odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia powstania roszczenia."

Krok 3: Załączniki i podpis (Sekcja IV i V). W marcu 2026 r. nie musisz już dołączać starych decyzji ZUS (mają je w systemie), ale warto dołączyć: Krótkie uzasadnienie prawne (można wydrukować gotowy wzór powołujący się na wyroki z lat 2024-2025). Pamiętaj o czytelnym podpisie i dacie.

Gdzie złożyć wniosek?

  • Osobiście: W dowolnej placówce ZUS (weź potwierdzenie złożenia na kopii).
  • Pocztą: Listem poleconym (zachowaj żółte potwierdzenie nadania).
  • Elektronicznie: Przez portal PUE ZUS (najszybsza ścieżka).

FAQ - Najczęstsze pytania o wyrównania w 2026 roku

  1. Czy muszę składać wniosek, czy ZUS sam mi wyrówna emeryturę? ZUS rzadko koryguje świadczenia "z urzędu". Aby mieć pewność otrzymania wyrównania wraz z odsetkami, musisz złożyć wniosek na druku ERPO. Tylko formalne wystąpienie do urzędu przerywa bieg przedawnienia niektórych roszczeń.
  2. Otrzymałem już wyrównanie w 2020 roku jako rocznik 1953. Czy marzec 2026 przyniesie mi coś jeszcze? Tak, może przynieść. Wypłaty z 2020 roku często nie uwzględniały pełnych odsetek oraz najkorzystniejszych metod przeliczenia kapitału, które wywalczono w sądach w latach 2024-2025. Warto złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie poprawności tamtego wyliczenia.
  3. Ile dokładnie mogę zyskać? To zależy od tego, jak długo pobierałeś "wcześniejszą" emeryturę przed przejściem na powszechną. Średnie wyrównania w marcu 2026 roku wahają się od 5 000 zł do nawet 20 000 zł jednorazowej spłaty, a stała miesięczna emerytura może wzrosnąć o 200-600 zł brutto.
  4. Co jeśli osoba uprawniona już nie żyje? Pieniądze nie przepadają. Spadkobiercy (np. współmałżonek lub dzieci) mogą ubiegać się o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego. Należy wtedy złożyć wniosek ENS (wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej).
  5. Czy złożenie wniosku jest płatne? Nie. Złożenie wniosku w ZUS jest całkowicie bezpłatne. Również ewentualne odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach emerytalnych jest wolne od opłat sądowych dla emeryta.
  6. Czy ZUS może mi obniżyć emeryturę po złożeniu wniosku? Nie ma takiej obawy. Przeliczenie odbywa się na podstawie korzystnych dla seniorów wyroków Trybunału. Jeśli z wyliczeń wynikłaby kwota niższa (co jest praktycznie niemożliwe przy tej podstawie prawnej), ZUS ma obowiązek wypłacać świadczenie w dotychczasowej, wyższej wysokości.
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA