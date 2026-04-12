Co z wiekiem emerytalnym Polek? Czy kobiety nadal będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat?

Co z wiekiem emerytalnym Polek? Czy kobiety nadal będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat?

12 kwietnia 2026, 11:05
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Co z wiekiem emerytalnym Polek? Czy kobiety nadal będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat? Choć obowiązujące przepisy od lat pozostają bez zmian, w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość tego rozwiązania. Rząd uspokaja, że nie pracuje nad podwyższeniem wieku emerytalnego, ale jednocześnie analizuje nowe mechanizmy, które mogą realnie wpłynąć na moment zakończenia pracy przez miliony Polek.

W Polsce obowiązuje obecnie zasada, że powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, podczas gdy dla mężczyzn jest to 65 lat. Ta różnica wynika z obowiązujących regulacji, które zostały przywrócone 1 października 2017 r. i od tego czasu decydują o momencie, w którym kobieta może uzyskać prawo do emerytury z ZUS. Powszechny wiek emerytalny oznacza, że po jego osiągnięciu, przy spełnieniu pozostałych warunków, osoba staje się uprawniona do świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, jeśli złoży stosowny wniosek.

Aktualne zasady przewidują również, że prawo do świadczenia emerytalnego powstaje już po opłaceniu choćby jednej składki, jednak bez wymaganego stażu pracy jego wysokość zostanie wyliczona wyłącznie na podstawie zgromadzonych środków, co często oznacza niższą kwotę niż minimalna emerytura. Aby otrzymać świadczenie gwarantowane na poziomie najniższej emerytury, kobieta musi wykazać co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Dodatkowo w polskim systemie istnieje ochrona przedemerytalna – pracownica nie może zostać zwolniona z pracy przez cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli od 56. roku życia), co ma zabezpieczać ją w kluczowym okresie przejścia z rynku pracy na emeryturę.

Debata publiczna o zmianach w emeryturach kobiet

Choć kobiety obecnie odchodzą na emeryturę w wieku 60 lat, temat wieku emerytalnego pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych w debacie publicznej. Pojawiają się przekazy medialne i pomysły na różne projekty, w tym propozycje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 62 lub 65 lat.

W niektórych przypadkach petycje i projekty wpłynęły do Sejmu, m.in. postulując stopniowe zrównanie wieku emerytalnego płci, jednak jak podkreśliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obecnie nie ma przesłanek do formalnego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do podniesienia wieku emerytalnego kobiet i jego zrównania z wiekiem mężczyzn. Resort ocenia, że obecne zróżnicowanie wieku emerytalnego nie jest sprzeczne z Konstytucją RP i nie prowadzi do naruszenia prawa do jednakowego traktowania.

Równocześnie w przestrzeni medialnej oraz w pracach niektórych komisji parlamentarnych poruszano pomysły, które mogą sugerować reformy lub reinterpretację zasad, ale na razie nie przekładają się na obowiązujące prawo.

Emerytury stażowe – alternatywa wobec podnoszenia wieku

Jednym z najczęściej wspominanych alternatywnych rozwiązań, które pojawia się w publicznych analizach i projektach, są tzw. emerytury stażowe. To koncepcja, w której wiek emerytalny byłby zastąpiony bardziej elastycznymi zasadami przejścia na emeryturę bazującymi na długości przepracowanego stażu. Według proponowanych wariantów kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę już po około 35 latach pracy, a mężczyźni po około 40 latach, niezależnie od osiągniętego wieku. W praktyce oznaczałoby to, że kobieta zaczynająca pracę w wieku 18 lat mogłaby teoretycznie uzyskać prawo do emerytury już w wieku około 53 lat.

Prace nad takimi rozwiązaniami znajdują się w fazie projektów lub analiz, ale ich ostateczny kształt i termin wejścia w życie nie są na dziś znane. Niektóre wersje projektów przewidują też, że uprawnienie do emerytury stażowej mogłoby być warunkowe względem minimalnej wysokości świadczenia, co ma zabezpieczać budżet systemu emerytalnego.

Ważne

W Sejmie są obecnie dwa projekty ustaw – obywatelski (NSZZ „Solidarność”) i poselski (Lewica). Oba mają wspólny rdzeń: odejście od sztywnego wieku emerytalnego na rzecz stażu pracy. Różnica jest subtelna, ale istotna. Projekt obywatelski zakłada, że wystarczy osiągnięcie stażu (35/40 lat), natomiast projekt poselski – dodatkowo świadczenie musi wynosić co najmniej minimalną emeryturę (jeśli tyle nie wypracujemy, to nie otrzymamy emerytury stażowej).

Ważne

Co to oznacza dla kobiet dziś i w przyszłości?

Aktualnie więc kobiety w Polsce nadal przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadza się zmian, które podniosłyby ten wiek, choć różne propozycje reform pojawiają się w debacie publicznej i między poszczególnymi klubami parlamentarnymi. Generalną zmianą, o której się mówi, nie jest podnoszenie wieku emerytalnego, ale raczej możliwe wprowadzenie zastępczych mechanizmów, takich jak emerytury stażowe, które mogłyby dawać większą elastyczność przy przejściu na emeryturę.

Czy emerytury kobiet rzeczywiście będą niższe? Wyzwania emerytalne starzejącego się społeczeństwa

Warto też wspomnieć, że eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) ostrzegają, iż bez reform systemu emerytalnego w Polsce w ciągu kilku dekad może on stać się niewydolny, zwłaszcza dla osób o niskich dochodach, kobiet i pracowników niestandardowych. Jeśli nic się nie zmieni, do 2050 roku świadczenia znacząco spadną. "Przewiduje się, że w długim terminie starzenie się społeczeństwa osłabi adekwatność polskiego publicznego systemu emerytalnego, szczególnie dla biedniejszych emerytów, kobiet i niestandardowych pracowników. Bez żadnych reform do 2050 r. średni wskaźnik świadczeń spadnie z 45 do 29 procent" - podkreślają ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Przeciwdziałanie skutkom starzenie się społeczeństwa w celu utrzymania wskaźnika świadczeń wiązałoby się z dodatkowymi kosztami fiskalnymi w wysokości około 6 punktów procentowych PKB do 2050 r." - dodają. Stwierdzają też, że gwałtowny spadek wskaźnika świadczeń oznaczałby, że przeciętna emerytura zrównywałaby się z minimalną emeryturą, ostatecznie tworząc uniwersalny system.

"Aby złagodzić skutki starzenia się społeczeństwa, potrzebne jest kompleksowe, wielotorowe podejście" - podkreślają eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wśród możliwych rozwiązań wymieniają m.in.:

  • wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i podnoszenie go z czasem wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia;
  • wydłużenia efektywnego życia zawodowego poza ustawowy wiek emerytalny i zachęty do pracy dla emerytów, a także
  • wdrożenie minimalnego okresu składkowego, by zachęcić do wydłużania aktywności zawodowej oraz zredukować koszty bardzo małych wypłat.

Wymieniono działania na rynku pracy, mające na celu zwiększenie udziału osób aktywnych zawodowo. Podkreśla się również potrzebę większego udziału oszczędności gospodarstw domowych w gospodarce.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Infor.pl
Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
12 kwi 2026

W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.
MF: obowiązkowa kasa fiskalna przy usługach parkingowych od 1 kwietnia 2026 r. Czy dotyczy wynajmu miejsc postojowych?
12 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów będą musiały być ewidencjonowane na kasach rejestrujących. Jednocześnie resort finansów zaznacza, że obowiązek ten nie dotyczy wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – w tym wynajmu miejsc postojowych.
Nie bierzcie takiego L4 od lekarza! Nie dostaniecie pieniędzy, a pracodawca pozna powód chorobowego
12 kwi 2026

To już prawdziwa lawina L4 z kodem „C”. Co się kryje pod tym oznaczeniem? To niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 liczba tego typu L4 wyniosła 10 tysięcy. Niemal połowa z nich dotyczy osób między 35. a 49. rokiem życia. Specjaliści bija na alarm. To właśnie ta grupa wiekowa stanowi rdzeń rynku pracy.
Wybory na Węgrzech. Kim jest Peter Magyar?
12 kwi 2026

Peter Magyar, przewodniczący prowadzącej w sondażach partii TISZA, w ostatnich dwóch latach wyrósł na lidera węgierskiej opozycji i polityka, który w wyborach w niedzielę może odsunąć od władzy rządzącego od 16 lat premiera Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której kiedyś sam należał.

REKLAMA

Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?
12 kwi 2026

Viktor Orban, najdłużej urzędujący premier w historii Węgier, rozpoczął polityczną karierę od głośnego wezwania w 1989 roku do opuszczenia kraju przez wojska sowieckie. Później, już jako szef rządu, ogłosił sprzeciw wobec „liberalnej demokracji”, stając się rzecznikiem jej „nieliberalnej” wersji.
PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech
11 kwi 2026

Pogarszająca się kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów parlamentarnych na Węgrzech zaplanowanych na niedzielę, 12 kwietnia – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Kraj zmaga się m.in. z niskim wzrostem gospodarczym i najwyższą inflacją w UE.
Zły NIP nabywcy - jak skorygować? [KSeF]
11 kwi 2026

KSeF: jak radzić sobie z drobnymi pomyłkami na fakturach? Oto trzy najczęstsze pytania związane z poprawianiem błędów m.in. zły NIP nabywcy. Jak teraz go skorygować?
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
11 kwi 2026

Majówka 2026 – kiedy wypada? Jakie dni wolne wypadają w majówkę? W maju 2026 roku mamy 3 święta wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypada długi weekend majowy. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz.

REKLAMA

Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony, ze względu na „niepokojący trend rynkowy wśród dużych producentów napojów” – jeszcze w 2026 r. będziemy zanosić do automatu kaucyjnego również kartony po mleku, sokach i innych napojach?
12 kwi 2026

Po wejściu w życie systemu kaucyjnego w październiku 2025 r., na rynku napojów zaczęto obserwować „niepokojący trend, polegający na ucieczce z systemu kaucyjnego poprzez zmianę stosowanych opakowań na napoje objętych systemem kaucyjnym na opakowania na napoje, które nie są nim objęte, zwłaszcza na tzw. opakowania kartonowe”, które tak naprawdę nie są wykonane wyłącznie z kartonu, a stanowią – „opakowania wielowarstwowe, składające się z połączenia warstw papieru, polietylenu (tworzywa sztucznego) i aluminium”, których recykling jest znacznie utrudniony. W powyższej sprawie, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwrócił się jeden z posłów. Znamy już odpowiedź resortu w kwestii objęcia system kaucyjnym opakowań kartonowych jeszcze w 2026 r.
Skarbówka nie narzeka na brak pracy: donoszą sąsiedzi, pracownicy, kontrahenci a nawet rodzina. 100 tysięcy donosów pod lupą fiskusa rocznie – co z nimi robi kontrola podatkowa
12 kwi 2026

Skarbówka wciąż może liczyć na donosy. Tradycja pisania donosów podatkowych na mniej lub bardziej znajome osoby nie ginie w Polsce – mało tego, w ostatnich latach rośnie liczb donosów o wykroczeniach podatkowych kierowanych do urzędów skarbowych. Są one głównie anonimowe, a najczęściej donoszą sąsiedzi, pracownicy, kontrahenci a nawet członkowie rodziny.
