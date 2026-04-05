REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Blisko 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Trzeba mieć tylko ten jeden dokument

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 kwietnia 2026, 18:48
Maja Retman
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Codzienna opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością to zadanie, które nie kończy się po ośmiu godzinach i nie przewiduje dni wolnych. Przez lata oznaczało to dla wielu opiekunów konieczność rezygnacji z pracy i zamknięcie drogi do dodatkowych dochodów. Od stycznia 2024 roku ta rzeczywistość zaczęła się jednak zmieniać. Wprowadzone przepisy pozwoliły połączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z aktywnością zawodową. Po ostatniej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 3386 zł miesięcznie, czyli o 99 zł więcej niż w 2025 roku. Dla tysięcy rodzin to nie tylko liczba na koncie, ale realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i oddech w domowym budżecie.

Nowe zasady, większa swoboda

Jeszcze do niedawna otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego wiązało się z koniecznością całkowitego wycofania się z rynku pracy. Opiekunowie stawali przed trudnym wyborem: albo pomoc finansowa, albo możliwość zarobku. Dziś przepisy są znacznie bardziej elastyczne. Możliwe stało się łączenie opieki nad dzieckiem z pracą zawodową, bez utraty prawa do świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Co istotne, wsparcie to nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Oznacza to, że mogą z niego korzystać również osoby pobierające rentę lub emeryturę. W praktyce dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym bez rezygnowania z opieki nad bliskim.

Zobacz również:

Kto może skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia. Kluczowym warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, które potwierdza potrzebę stałej lub długotrwałej opieki oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Warto podkreślić, że krąg osób uprawnionych jest szeroki. Nie ogranicza się wyłącznie do rodziców. Ze świadczenia mogą korzystać także dziadkowie, rodzeństwo, osoby zobowiązane do alimentacji, opiekunowie faktyczni, a także rodziny zastępcze czy osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Uwzględniono również dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i preadopcyjnych. To pokazuje, że system coraz lepiej odpowiada na różnorodność sytuacji życiowych i form sprawowania opieki.

REKLAMA

Większe wsparcie przy większych potrzebach

Wysokość świadczenia rośnie wraz z liczbą dzieci wymagających opieki. W przypadku dwojga dzieci z niepełnosprawnością miesięczne wsparcie wynosi już blisko 6600 zł. Każde kolejne dziecko to dodatkowe 3000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Środki wypłacane są regularnie – trafiają na konto opiekuna 15. dnia każdego miesiąca. Taka przewidywalność daje rodzinom poczucie stabilności finansowej i pozwala lepiej planować codzienne wydatki. To również sygnał, że wysiłek opiekunów, często niewidoczny dla otoczenia, zaczyna być realnie dostrzegany i doceniany.

Zobacz również:

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne

Proces ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne nie jest skomplikowany. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w urzędzie miasta lub gminy – albo skorzystać z formy elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

W przypadku składania wniosku online wystarczy profil zaufany oraz podstawowe dane. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut. Kluczowe jest jednak upewnienie się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone – ich brak może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy.

Nowe przepisy i rosnące kwoty świadczenia pokazują, że system wsparcia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością stopniowo się zmienia. Choć codzienność tych rodzin nadal bywa wymagająca, łatwiej dziś połączyć obowiązki opiekuńcze z aktywnością zawodową i zapewnić większą stabilność finansową.

Powiązane
Zmarli zostawiają na kontach ZUS dziesiątki tysięcy złotych. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Pieniądze mogą odzyskać. Jest na to prosty sposób
Zmarli zostawiają na kontach ZUS dziesiątki tysięcy złotych. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Pieniądze mogą odzyskać. Jest na to prosty sposób
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie będzie wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie będzie wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

REKLAMA

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
05 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

REKLAMA

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA