Prawie 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Zarobki nie mają znaczenia. Wystarczy tylko ten jeden dokument

Codzienna opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością to zadanie, które nie kończy się po ośmiu godzinach i nie przewiduje dni wolnych. Przez lata oznaczało to dla wielu opiekunów konieczność rezygnacji z pracy i zamknięcie drogi do dodatkowych dochodów. Od stycznia 2024 roku ta rzeczywistość zaczęła się jednak zmieniać. Wprowadzone przepisy pozwoliły połączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z aktywnością zawodową. Po ostatniej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 3386 zł miesięcznie, czyli o 99 zł więcej niż w 2025 roku. Dla tysięcy rodzin to nie tylko liczba na koncie, ale realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i oddech w domowym budżecie.

Przepisy są bardziej elastyczne

Jeszcze do niedawna otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego wiązało się z koniecznością całkowitego wycofania się z rynku pracy. Opiekunowie stawali przed trudnym wyborem: albo pomoc finansowa, albo możliwość zarobku. Dziś przepisy są znacznie bardziej elastyczne. Możliwe stało się łączenie opieki nad dzieckiem z pracą zawodową, bez utraty prawa do świadczenia.

Co istotne, wsparcie to nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Oznacza to, że mogą z niego korzystać również osoby pobierające rentę lub emeryturę. W praktyce dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym bez rezygnowania z opieki nad bliskim.

Świadczenie pielęgnacyjne. Kto może z niego skorzystać

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia. Kluczowym warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, które potwierdza potrzebę stałej lub długotrwałej opieki oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Warto podkreślić, że krąg osób uprawnionych jest szeroki. Nie ogranicza się wyłącznie do rodziców. Ze świadczenia mogą korzystać także dziadkowie, rodzeństwo, osoby zobowiązane do alimentacji, opiekunowie faktyczni, a także rodziny zastępcze czy osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Uwzględniono również dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i preadopcyjnych. To pokazuje, że system coraz lepiej odpowiada na różnorodność sytuacji życiowych i form sprawowania opieki.

Przy większych potrzebach, większe wsparcie

Wysokość świadczenia rośnie wraz z liczbą dzieci wymagających opieki. W przypadku dwojga dzieci z niepełnosprawnością miesięczne wsparcie wynosi już blisko 6600 zł. Każde kolejne dziecko to dodatkowe 3000 zł.

Środki wypłacane są regularnie – trafiają na konto opiekuna 15. dnia każdego miesiąca. Taka przewidywalność daje rodzinom poczucie stabilności finansowej i pozwala lepiej planować codzienne wydatki. To również sygnał, że wysiłek opiekunów, często niewidoczny dla otoczenia, zaczyna być realnie dostrzegany i doceniany.

Świadczenie pielęgnacyjne. Jak się ubiegać o świadczenie

Proces ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne nie jest skomplikowany. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w urzędzie miasta lub gminy – albo skorzystać z formy elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

W przypadku składania wniosku online wystarczy profil zaufany oraz podstawowe dane. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut. Kluczowe jest jednak upewnienie się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone – ich brak może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy.

Nowe przepisy i rosnące kwoty świadczenia pokazują, że system wsparcia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością stopniowo się zmienia. Choć codzienność tych rodzin nadal bywa wymagająca, łatwiej dziś połączyć obowiązki opiekuńcze z aktywnością zawodową i zapewnić większą stabilność finansową.