REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Prawie 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Zarobki nie mają znaczenia. Wystarczy tylko ten jeden dokument

Prawie 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Zarobki nie mają znaczenia. Wystarczy tylko ten jeden dokument

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 08:47
Maja Retman
REKLAMA

REKLAMA

Codzienna opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością to zadanie, które nie kończy się po ośmiu godzinach i nie przewiduje dni wolnych. Przez lata oznaczało to dla wielu opiekunów konieczność rezygnacji z pracy i zamknięcie drogi do dodatkowych dochodów. Od stycznia 2024 roku ta rzeczywistość zaczęła się jednak zmieniać. Wprowadzone przepisy pozwoliły połączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z aktywnością zawodową. Po ostatniej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 3386 zł miesięcznie, czyli o 99 zł więcej niż w 2025 roku. Dla tysięcy rodzin to nie tylko liczba na koncie, ale realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i oddech w domowym budżecie.

Przepisy są bardziej elastyczne

Jeszcze do niedawna otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego wiązało się z koniecznością całkowitego wycofania się z rynku pracy. Opiekunowie stawali przed trudnym wyborem: albo pomoc finansowa, albo możliwość zarobku. Dziś przepisy są znacznie bardziej elastyczne. Możliwe stało się łączenie opieki nad dzieckiem z pracą zawodową, bez utraty prawa do świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Co istotne, wsparcie to nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Oznacza to, że mogą z niego korzystać również osoby pobierające rentę lub emeryturę. W praktyce dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym bez rezygnowania z opieki nad bliskim.

Zobacz również:

Świadczenie pielęgnacyjne. Kto może z niego skorzystać

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia. Kluczowym warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, które potwierdza potrzebę stałej lub długotrwałej opieki oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Warto podkreślić, że krąg osób uprawnionych jest szeroki. Nie ogranicza się wyłącznie do rodziców. Ze świadczenia mogą korzystać także dziadkowie, rodzeństwo, osoby zobowiązane do alimentacji, opiekunowie faktyczni, a także rodziny zastępcze czy osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Uwzględniono również dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i preadopcyjnych. To pokazuje, że system coraz lepiej odpowiada na różnorodność sytuacji życiowych i form sprawowania opieki.

REKLAMA

Przy większych potrzebach, większe wsparcie

Wysokość świadczenia rośnie wraz z liczbą dzieci wymagających opieki. W przypadku dwojga dzieci z niepełnosprawnością miesięczne wsparcie wynosi już blisko 6600 zł. Każde kolejne dziecko to dodatkowe 3000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Środki wypłacane są regularnie – trafiają na konto opiekuna 15. dnia każdego miesiąca. Taka przewidywalność daje rodzinom poczucie stabilności finansowej i pozwala lepiej planować codzienne wydatki. To również sygnał, że wysiłek opiekunów, często niewidoczny dla otoczenia, zaczyna być realnie dostrzegany i doceniany.

Zobacz również:

Świadczenie pielęgnacyjne. Jak się ubiegać o świadczenie

Proces ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne nie jest skomplikowany. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w urzędzie miasta lub gminy – albo skorzystać z formy elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

W przypadku składania wniosku online wystarczy profil zaufany oraz podstawowe dane. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut. Kluczowe jest jednak upewnienie się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone – ich brak może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy.

Nowe przepisy i rosnące kwoty świadczenia pokazują, że system wsparcia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością stopniowo się zmienia. Choć codzienność tych rodzin nadal bywa wymagająca, łatwiej dziś połączyć obowiązki opiekuńcze z aktywnością zawodową i zapewnić większą stabilność finansową.

Powiązane
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie są wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie są wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Zmarli zostawiają na kontach ZUS dziesiątki tysięcy złotych. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Pieniądze mogą odzyskać. Jest na to prosty sposób
Zmarli zostawiają na kontach ZUS dziesiątki tysięcy złotych. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Pieniądze mogą odzyskać. Jest na to prosty sposób
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
Weto prezydenta ws. kryptowalut. Kiedy decyzja o losie ustawy i rynku kryptoaktywów?
16 kwi 2026

Już dzisiaj po południu Sejm rozpocznie debatę nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach, a w piątek posłowie zdecydują, czy je odrzucić. Sprawa budzi ogromne emocje — od bezpieczeństwa inwestorów po zarzuty o nadmierną regulację rynku. W tle pojawiają się także niepokojące doniesienia dotyczące jednej z największych polskich giełd kryptowalut.
Amortyzacja samochodu – ile naprawdę traci Twój pojazd każdego roku?
16 kwi 2026

Zakup własnych czterech kółek to moment pełen entuzjazmu, ale warto spojrzeć na ten proces przez pryzmat liczb i faktów. Musisz mieć świadomość, że od chwili wyjazdu z salonu lub podpisania umowy kupna, wartość Twojego pojazdu zaczyna systematycznie spadać. Zrozumienie mechanizmów rynkowych pozwoli Ci lepiej zarządzać budżetem i uniknąć rozczarowania przy późniejszej próbie sprzedaży. Właściwe podejście do tematu utraty wartości pomoże Ci podjąć mądre decyzje, które wpłyną na Twój komfort finansowy w przyszłości.

REKLAMA

Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian
16 kwi 2026

W połowie kwietnia 2026 roku ceny LPG w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, a kierowcy aut na gaz wciąż nie mogą liczyć na ulgi podobne do tych, które obejmują benzynę i diesel. Branża alarmuje o rosnących kosztach i możliwym odpływie użytkowników.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
16 kwi 2026

To pieniężne świadczenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Grad wniosków o przyznanie wdowiej renty spadł na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce w ciągu 2025 roku złożono ich ponad milion. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.
Pensja Prezydenta RP Karola Nawrockiego: ile ma lat? Ile otrzyma emerytury?
15 kwi 2026

Ile wynosi pensja Prezydenta RP, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

REKLAMA

Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
15 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA