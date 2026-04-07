REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
2333 zł dla każdego? Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce. Czy to realny plan?

2333 zł dla każdego? Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce. Czy to realny plan?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 kwietnia 2026, 10:00
[Data aktualizacji 07 kwietnia 2026, 15:35]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
gotówka, pieniądze
2333 zł dla każdego? Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce. Czy to realny plan?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy nadchodzi koniec ery 800 plus i skomplikowanych zasiłków? Temat Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP) rozgrzewa polską opinię publiczną. Coraz głośniej mówi się o kwocie 2333 zł miesięcznie, która miałaby trafiać na konto każdego obywatela - bez żadnych warunków. Na czym polega ten pomysł i ile może wynieść świadczenie?

rozwiń >

Czym jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP)?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to rewolucyjny model polityki społecznej. W skrócie: państwo wypłaca każdemu obywatelowi stałą kwotę pieniędzy co miesiąc. Nie musisz być bezrobotny, nie musisz mieć dzieci, ani wykazywać niskich dochodów. Pieniądze należą się każdemu - od prezesa korporacji po osobę w kryzysie bezdomności. Trzy filary BDP:

REKLAMA

REKLAMA

  1. Powszechność - dla wszystkich obywateli.
  2. Bezwarunkowość - bez sprawdzania dochodów czy przymusu pracy.
  3. Indywidualność - wypłacany na osobę, a nie na rodzinę.

2333 zł miesięcznie - skąd wzięła się ta kwota?

W najnowszych debatach i petycjach trafiających do rządu coraz częściej pojawia się suma 2333 zł. Dlaczego akurat tyle? Kwota ta jest powiązana z wyliczeniami dotyczącymi minimum socjalnego oraz kosztów życia w 2026 roku. Wcześniejsze propozycje oscylowały wokół 1300 zł czy 1700 zł, jednak inflacja i zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymusiły aktualizację tych stawek. Program w tej formie miałby zastąpić większość obecnych świadczeń, takich jak 800 plus, zasiłki dla bezrobotnych czy niektóre dodatki z pomocy społecznej.

Czy Polska wprowadzi BDP w 2026 roku?

Mimo dużego zainteresowania medialnego, obecnie nie ma oficjalnych planów wprowadzenia BDP w życie w najbliższych miesiącach. Ministerstwo Finansów podchodzi do tematu ostrożnie, wskazując na astronomiczne koszty. Szacuje się, że wypłata ponad 2 tysięcy złotych każdemu Polakowi kosztowałaby budżet setki miliardów złotych rocznie. To oznaczałoby konieczność całkowitej reformy systemu podatkowego.

Zalety i wady BDP

Zwolennicy twierdzą, że BDP to odpowiedź na automatyzację i AI, które w przyszłości mogą zabrać miliony miejsc pracy. Dochód gwarantowany dałby ludziom poczucie bezpieczeństwa i wolność wyboru zajęcia. Przeciwnicy punktują zagrożenia:

REKLAMA

  • Wysoka inflacja: Nagły dopływ gotówki na rynek może spowodować wzrost cen.
  • Brak rąk do pracy: Istnieje obawa, że część osób całkowicie zrezygnuje z aktywności zawodowej.
  • Podwyżka podatków: Aby sfinansować program, państwo musiałoby drastycznie zwiększyć obciążenia dla pracujących.

Podsumowanie: Czy warto czekać na BDP?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to na razie futurystyczna wizja, która w Polsce znajduje się w fazie teoretycznych wyliczeń i petycji. Choć kwota 2333 zł brzmi kusząco, jej wprowadzenie wymagałoby rewolucji, na którą Polska gospodarka może nie być jeszcze gotowa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o Bezwarunkowy Dochód Podstawowy

  1. Kiedy pierwsza wypłata bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce? Obecnie nie ma wyznaczonej daty wypłat. Choć w mediach i petycjach pojawia się postulat wprowadzenia świadczenia w wysokości 2333 zł jeszcze w 2026 roku, Ministerstwo Finansów oficjalnie informuje, że na ten moment nie planuje wdrożenia tego programu. Projekt pozostaje w sferze analiz i postulatów obywatelskich.
  2. Czy dochód gwarantowany zastąpi 800 plus i 13. emeryturę? Tak, większość analizowanych wariantów (zarówno ten na 1300 zł, jak i 2333 zł) zakłada, że BDP zastąpiłby obecne programy socjalne. Oznaczałoby to likwidację m.in. 800 plus, świadczenia "Dobry Start" (300 plus) oraz trzynastych i czternastych emerytur, aby sfinansować nowe, powszechne świadczenie.
  3. Czy muszę pracować, żeby otrzymać te pieniądze? Nie. Kluczową cechą dochodu podstawowego jest jego bezwarunkowość. Oznacza to, że pieniądze otrzymuje każdy obywatel, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony, prowadzi firmę, czy pozostaje bez pracy.
  4. Skąd państwo weźmie pieniądze na 2333 zł dla każdego? To największe wyzwanie. Eksperci wyliczają, że koszt programu przy kwocie 2333 zł mógłby wynieść około 376 mld zł rocznie. Finansowanie musiałoby pochodzić z głębokiej reformy systemu podatkowego, likwidacji innych zasiłków lub (według niektórych teorii) z opodatkowania procesów automatyzacji i sztucznej inteligencji.
  5. Czy od dochodu podstawowego trzeba płacić podatek? W większości teoretycznych modeli dochód podstawowy jest kwotą "na rękę" i nie podlega opodatkowaniu dochodowemu, jednak finalne zasady zależałyby od konkretnej ustawy, która w Polsce jeszcze nie powstała.
  6. Jak złożyć wniosek o bezwarunkowy dochód podstawowy? Na ten moment nie można składać wniosków, ponieważ program nie istnieje w sensie prawnym. Wszelkie reklamy lub strony internetowe oferujące "zapisy na dochód gwarantowany" mogą być próbą wyłudzenia danych.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rząd łagodzi kryteria. Już od lipca pierwsze zmiany w programie Czyste Powietrze
07 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny.
Koniec własnych szamb w kolejnych gminach. Od maja sytuacja wielu nieruchomości się zmieni
07 kwi 2026

Sytuacja wielu nieruchomości zmieni się już w maju. Chodzi o możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Trwają bowiem inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową finansowane ze środków pochodzący z Krajowego Planu Odbudowy. Gdzie powstaną nowe sieci?
Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media?
07 kwi 2026

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media? Wnioski z raportu "Winning in Social Media: The New Rules of the Game for 2026 and Beyond" to m.in.: maksymalizacja szybkości decyzyjnej (Decision Velocity), transformacja marketingu w system detekcji strategicznej, implementacja modelu "tłumacza insightów" w strukturze zespołu.
Ile zapłacimy za paliwo w środę? Nowe obwieszczenie Ministra Energii
07 kwi 2026

W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny paliw.

REKLAMA

Tanie testamenty do likwidacji? Resort sprawiedliwości chce uchylić ważny przepis
07 kwi 2026

Tani i dostępny sposób sporządzenia testamentu może zniknąć z polskiego prawa. Związek Powiatów Polskich alarmuje, że propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości budzi poważne wątpliwości – zarówno pod względem uzasadnienia, jak i realnych skutków dla mieszkańców mniejszych miejscowości.
Nowe obowiązki kierowników i wychowawców zwiększą bezpieczeństwo. Zmiana przepisów dotyczy dzieci i młodzieży na kąpieliskach
07 kwi 2026

Trwają prace nad projektem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników wypoczynku korzystających z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Kiedy zmienić opony na letnie? Czym sugerować się, wymieniając opony na lato?
07 kwi 2026

Kiedy zmienić opony na letnie? Czym sugerować się, wymieniając opony na lato? Przede wszystkim należy sprawdzić bieżnik opon, które były używane dotychczas. Gdzie oddać samochód na wymianę opon?
Z wniosku o urlop na żądanie wynika dorozumiana zgoda na jego udzielenie. To jednak nie odbiera pracodawcy prawa do odmowy
07 kwi 2026

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie pracownika? Choć przez wiele lat przyjmowano, że nie, to jednak w praktyce wykształcił się pogląd, zgodnie z którym żądanie pracownika podlega pewnym ograniczeniom. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Główny Inspektor Pracy. Co powiedział?

REKLAMA

WSA obronił osobę niepełnosprawną przed MOPS. Nie zabierze 1.726,72 zł zasiłku pielęgnacyjnego
07 kwi 2026

MOPS przed sądami żądają ściągnięcia od osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów pieniędzy z takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Kwoty sięgają nawet 5000 zł. W artykule przykładowy spór o 1.726,72 zł. Są to rzekomo nienależnie pobrane zasiłki/świadczenia za okres pandemii. Podstawą żądania zwrot tych pieniędzy jest według MOPS to, że osoby niepełnosprawne albo ich opiekunowie nie przekazali do MOPS przedłużonych orzeczeń o niepełnosprawności (były Wydane przez np. PZON, ale nie przekazane do MOPS). W okresie pandemii wydano szereg przepisów zwalniających z dostarczania dokumentów do urzędów. Dotyczy to dostarczania orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy są jednak tak niejasne, że można je interpretować sprzecznie jako zwalniające osoby niepełnosprawne z udania się z nowym orzeczeniem do MOPS jak i to nakazujące. Sądy rozwiązały sprytnie problem. Nie skupiły się na tym jaka interpretacja przepisów jest właściwa. Sposobem na uratowanie niepełnosprawnych jest przyjęcie, że ci nie zostali prawidłowo poinformowani o obowiązku zwrotu pieniędzy. Ta niewiedza dziś chroni ich w sądzie przed MOPS.
Zderzenie z KSeF: 3 główne błędy firm
07 kwi 2026

Zderzenie z KSeF w lutym i kwietniu 2026 r. uwidacznia 3 główne błędy firm. To nie tylko zmiana technologiczna, ale przebudowa sposobu pracy z dokumentami.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA