REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
40 000 zł za ślub od państwa. O co chodzi w programie "Ślub Plus"? Kiedy i czy w ogóle wejdzie w życie?

40 000 zł za ślub od państwa. O co chodzi w programie "Ślub Plus"? Kiedy i czy w ogóle wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 kwietnia 2026, 13:15
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, ślub, wesele, obrączki
40 000 zł za ślub od państwa. O co chodzi w programie "Ślub Plus"? Kiedy i czy w ogóle wejdzie w życie?
Beyond This
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Czy młode pary w Polsce naprawdę mogą liczyć na 40 000 zł od państwa za zawarcie małżeństwa? Temat tzw. programu "Ślub Plus" regularnie powraca w mediach społecznościowych i dyskusjach przy rodzinnym stole. Ile w tym prawdy? Czy pieniądze są już wypłacane? Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

rozwiń >

W dobie rosnącej inflacji i wysokich kosztów organizacji wesela, informacja o bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tysięcy złotych brzmi jak spełnienie marzeń narzeczonych. Jednak wokół tego tematu narosło wiele mitów. Wyjaśniamy stan faktyczny na kwiecień 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest program "Ślub Plus"?

"Ślub Plus" to potoczna nazwa propozycji nowego świadczenia socjalnego, która pojawiła się w przestrzeni publicznej jako element debaty nad poprawą demografii w Polsce. Głównym założeniem pomysłu było przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego parom, które zdecydują się na sformalizowanie związku. Kwota 40 000 zł pojawiała się w kontekście propozycji politycznych jako realna pomoc "na start" dla młodych małżeństw - czy to na pokrycie kosztów uroczystości, czy jako wkład własny na pierwsze mieszkanie.

Czy 40 000 zł za ślub jest już wypłacane? (Stan na kwiecień 2026)

Odpowiedź brzmi: Nie. Obecnie w Polsce nie istnieje żaden oficjalny program rządowy, który wypłacałby gotówkę za sam fakt zawarcia małżeństwa. Mimo licznych nagłówków w portalach informacyjnych, "Ślub Plus" pozostaje na etapie:

  • Postulatów politycznych: Był elementem programowym rozważanym przez partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS).
  • Debaty publicznej: Eksperci spierają się, czy taka zachęta faktycznie wpłynęłaby na liczbę zawieranych małżeństw i dzietność.

Ważne: Zanim wypełnisz jakikolwiek wniosek w internecie, upewnij się, że nie jest to próba wyłudzenia danych. Oficjalne komunikaty o nowych świadczeniach zawsze pojawiają się na stronach gov.pl.

REKLAMA

Jakie warunki trzeba aby spełnić, aby dostać 40 tys. zł?

Choć program nie wszedł w życie, w kuluarach mówiło się o konkretnych kryteriach, które mogłyby obowiązywać:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Wiek: Pomoc miałaby trafiać do osób młodych (prawdopodobnie do 30. lub 35. roku życia).
  2. Pierwsze małżeństwo: Świadczenie miałoby dotyczyć tylko osób biorących ślub po raz pierwszy.
  3. Celowość: Niektóre warianty zakładały, że pieniądze byłyby powiązane z szybkim powiększeniem rodziny (np. bonus za dziecko w pierwszym roku po ślubie).

Ile kosztuje ślub w 2026 roku? Czy 40 000 zł wystarczy?

Wiele osób szuka informacji o tym programie, bo koszty wesel drastycznie wzrosły. Według aktualnych stawek rynkowych:

  • Talerzyk w domu weselnym: 350-600 zł za osobę, a nawet więcej.
  • Oprawa muzyczna (zespół/DJ): 5 000 - 12 000 zł, a nawet więcej.
  • Fotograf i kamerzysta: 6 000 - 10 000 zł i więcej.

Kwota 40 000 zł pozwoliłaby na zorganizowanie nowoczesnego przyjęcia na około 50-60 osób bez konieczności zaciągania kredytu, co dla wielu par byłoby ogromnym odciążeniem.

Czy będą inne dotacje dla małżeństw?

Choć "Ślub Plus" nie działa, małżeństwa mogą korzystać z innych form wsparcia, takich jak:

  • Wspólne rozliczanie podatku PIT (często bardzo korzystne finansowo) - to najszybszy sposób na "zastrzyk" gotówki dla małżonków. Jeśli jedna osoba zarabia dużo (wpada w próg 32 proc.), a druga mało lub wcale, możecie rozliczyć się razem. Dzięki temu podatek płacicie od średniej Waszych zarobków, co pozwala zachować w portfelu nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych rocznie (wykorzystujecie podwójną kwotę wolną od podatku, czyli 60 tys. zł).
  • Programy mieszkaniowe (preferencyjne kredyty dla rodzin) - małżeństwa są grupą preferowaną w rządowych programach wsparcia. Przykładem jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, gdzie państwo (przez BGK) gwarantuje wkład własny, jeśli go nie posiadacie. Dodatkowo działa tu tzw. "spłata rodzinna" - jeśli w trakcie spłacania kredytu urodzi się Wam drugie dziecko, państwo spłaci za Was 20 tys. zł kapitału, a przy trzecim i kolejnym aż 60 tys. zł.
  • Zasiłki rodzinne i 800+ (po pojawieniu się dzieci) - choć samo zawarcie małżeństwa nie daje prawa do tych pieniędzy, to jako rodzina macie do nich pełny dostęp po urodzeniu dziecka. Świadczenie 800 Plus wypłacane jest co miesiąc na każde dziecko bez względu na dochody. Dodatkowo możecie ubiegać się o zasiłek rodzinny (jeśli dochód na osobę jest niski) oraz dodatki z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

Program "Ślub Plus" - podsumowanie

Na ten moment 40 000 zł za ślub to mit, który nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Jeśli planujesz ślub w 2026 roku, musisz polegać na własnych oszczędnościach. Będziemy jednak monitorować zmiany w prawie - jeśli tylko pojawi się oficjalny projekt ustawy, poinformujemy o tym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program "Ślub Plus"

  1. Czy program 40 000 zł za ślub już działa? Nie, program "Ślub Plus" w wysokości 40 000 zł nie wszedł w życie. Na ten moment (kwiecień 2026) jest to jedynie niezrealizowany postulat polityczny. Nie ma możliwości złożenia wniosku o takie pieniądze.
  2. Gdzie złożyć wniosek o 40 tysięcy za ślub? Obecnie nie ma żadnego urzędu ani strony internetowej (np. w systemie mObywatel czy ZUS), gdzie można by złożyć taki wniosek. Jeśli widzisz strony oferujące "formularze o 40 000 zł", zachowaj ostrożność - może to być próba wyłudzenia danych.
  3. Czy 40 000 zł przysługuje za każdy ślub? Według wstępnych założeń teoretycznego projektu, pieniądze miałyby trafiać do młodych par zawierających swoje pierwsze małżeństwo. Program miał na celu wsparcie demografii, więc prawdopodobnie nie dotyczyłby osób po rozwodach.
  4. Czy trzeba oddać 40 000 zł za ślub, jeśli dojdzie do rozwodu? Ponieważ oficjalna ustawa nigdy nie powstała, zasady "zwrotu" nie istnieją. Jednak w podobnych programach socjalnych na świecie często pojawiają się zapisy o konieczności utrzymania małżeństwa przez określony czas (np. 5-10 lat), aby dotacja nie stała się zwrotna.
  5. Jakie inne pieniądze można dostać za ślub w 2026 roku? Choć nie ma programu "40 000 zł", małżonkowie mogą liczyć na: ulgi podatkowe: Możliwość wspólnego rozliczenia PIT (często oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie); odprawę pośmiertną i renty rodzinne: Małżeństwo daje silniejszą ochronę socjalną; większą zdolność kredytową: Banki często lepiej oceniają wspólne dochody małżonków przy kredytach hipotecznych.
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA