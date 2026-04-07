REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy wypłaty 40 000 zł na start małżeństwa? Program "Ślub Plus" pod lupą

Kiedy wypłaty 40 000 zł na start małżeństwa? Program "Ślub Plus" pod lupą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 kwietnia 2026, 13:15
[Data aktualizacji 08 kwietnia 2026, 09:34]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, ślub, wesele, obrączki
Kiedy wypłaty 40 000 zł na start małżeństwa? Program "Ślub Plus" pod lupą
Beyond This
ShutterStock

Czy młode pary w Polsce naprawdę mogą liczyć na 40 000 zł od państwa za zawarcie małżeństwa? Temat tzw. programu "Ślub Plus" regularnie powraca w mediach społecznościowych i dyskusjach przy rodzinnym stole. Ile w tym prawdy? Czy pieniądze są już wypłacane? Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

rozwiń >

W dobie rosnącej inflacji i wysokich kosztów organizacji wesela, informacja o bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tysięcy złotych brzmi jak spełnienie marzeń narzeczonych. Jednak wokół tego tematu narosło wiele mitów. Wyjaśniamy stan faktyczny na kwiecień 2026 roku.

Czym jest program "Ślub Plus"?

"Ślub Plus" to potoczna nazwa propozycji nowego świadczenia socjalnego, która pojawiła się w przestrzeni publicznej jako element debaty nad poprawą demografii w Polsce. Głównym założeniem pomysłu było przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego parom, które zdecydują się na sformalizowanie związku. Kwota 40 000 zł pojawiała się w kontekście propozycji politycznych jako realna pomoc "na start" dla młodych małżeństw - czy to na pokrycie kosztów uroczystości, czy jako wkład własny na pierwsze mieszkanie.

Czy 40 000 zł za ślub jest już wypłacane? (Stan na kwiecień 2026)

Odpowiedź brzmi: Nie. Obecnie w Polsce nie istnieje żaden oficjalny program rządowy, który wypłacałby gotówkę za sam fakt zawarcia małżeństwa. Mimo licznych nagłówków w portalach informacyjnych, "Ślub Plus" pozostaje na etapie:

  • Postulatów politycznych: Był elementem programowym rozważanym przez partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS).
  • Debaty publicznej: Eksperci spierają się, czy taka zachęta faktycznie wpłynęłaby na liczbę zawieranych małżeństw i dzietność.

Ważne: Zanim wypełnisz jakikolwiek wniosek w internecie, upewnij się, że nie jest to próba wyłudzenia danych. Oficjalne komunikaty o nowych świadczeniach zawsze pojawiają się na stronach gov.pl.

Jakie warunki trzeba aby spełnić, aby dostać 40 tys. zł?

Choć program nie wszedł w życie, w kuluarach mówiło się o konkretnych kryteriach, które mogłyby obowiązywać:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Wiek: Pomoc miałaby trafiać do osób młodych (prawdopodobnie do 30. lub 35. roku życia).
  2. Pierwsze małżeństwo: Świadczenie miałoby dotyczyć tylko osób biorących ślub po raz pierwszy.
  3. Celowość: Niektóre warianty zakładały, że pieniądze byłyby powiązane z szybkim powiększeniem rodziny (np. bonus za dziecko w pierwszym roku po ślubie).

Ile kosztuje ślub w 2026 roku? Czy 40 000 zł wystarczy?

Wiele osób szuka informacji o tym programie, bo koszty wesel drastycznie wzrosły. Według aktualnych stawek rynkowych:

  • Talerzyk w domu weselnym: 350-600 zł za osobę, a nawet więcej.
  • Oprawa muzyczna (zespół/DJ): 5 000 - 12 000 zł, a nawet więcej.
  • Fotograf i kamerzysta: 6 000 - 10 000 zł i więcej.

Kwota 40 000 zł pozwoliłaby na zorganizowanie nowoczesnego przyjęcia na około 50-60 osób bez konieczności zaciągania kredytu, co dla wielu par byłoby ogromnym odciążeniem.

Czy będą inne dotacje dla małżeństw?

Choć "Ślub Plus" nie działa, małżeństwa mogą korzystać z innych form wsparcia, takich jak:

  • Wspólne rozliczanie podatku PIT (często bardzo korzystne finansowo) - to najszybszy sposób na "zastrzyk" gotówki dla małżonków. Jeśli jedna osoba zarabia dużo (wpada w próg 32 proc.), a druga mało lub wcale, możecie rozliczyć się razem. Dzięki temu podatek płacicie od średniej Waszych zarobków, co pozwala zachować w portfelu nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych rocznie (wykorzystujecie podwójną kwotę wolną od podatku, czyli 60 tys. zł).
  • Programy mieszkaniowe (preferencyjne kredyty dla rodzin) - małżeństwa są grupą preferowaną w rządowych programach wsparcia. Przykładem jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, gdzie państwo (przez BGK) gwarantuje wkład własny, jeśli go nie posiadacie. Dodatkowo działa tu tzw. "spłata rodzinna" - jeśli w trakcie spłacania kredytu urodzi się Wam drugie dziecko, państwo spłaci za Was 20 tys. zł kapitału, a przy trzecim i kolejnym aż 60 tys. zł.
  • Zasiłki rodzinne i 800+ (po pojawieniu się dzieci) - choć samo zawarcie małżeństwa nie daje prawa do tych pieniędzy, to jako rodzina macie do nich pełny dostęp po urodzeniu dziecka. Świadczenie 800 Plus wypłacane jest co miesiąc na każde dziecko bez względu na dochody. Dodatkowo możecie ubiegać się o zasiłek rodzinny (jeśli dochód na osobę jest niski) oraz dodatki z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

Program "Ślub Plus" - podsumowanie

Na ten moment 40 000 zł za ślub to mit, który nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Jeśli planujesz ślub w 2026 roku, musisz polegać na własnych oszczędnościach. Będziemy jednak monitorować zmiany w prawie - jeśli tylko pojawi się oficjalny projekt ustawy, poinformujemy o tym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program "Ślub Plus"

  1. Czy program 40 000 zł za ślub już działa? Nie, program "Ślub Plus" w wysokości 40 000 zł nie wszedł w życie. Na ten moment (kwiecień 2026) jest to jedynie niezrealizowany postulat polityczny. Nie ma możliwości złożenia wniosku o takie pieniądze.
  2. Gdzie złożyć wniosek o 40 tysięcy za ślub? Obecnie nie ma żadnego urzędu ani strony internetowej (np. w systemie mObywatel czy ZUS), gdzie można by złożyć taki wniosek. Jeśli widzisz strony oferujące "formularze o 40 000 zł", zachowaj ostrożność - może to być próba wyłudzenia danych.
  3. Czy 40 000 zł przysługuje za każdy ślub? Według wstępnych założeń teoretycznego projektu, pieniądze miałyby trafiać do młodych par zawierających swoje pierwsze małżeństwo. Program miał na celu wsparcie demografii, więc prawdopodobnie nie dotyczyłby osób po rozwodach.
  4. Czy trzeba oddać 40 000 zł za ślub, jeśli dojdzie do rozwodu? Ponieważ oficjalna ustawa nigdy nie powstała, zasady "zwrotu" nie istnieją. Jednak w podobnych programach socjalnych na świecie często pojawiają się zapisy o konieczności utrzymania małżeństwa przez określony czas (np. 5-10 lat), aby dotacja nie stała się zwrotna.
  5. Jakie inne pieniądze można dostać za ślub w 2026 roku? Choć nie ma programu "40 000 zł", małżonkowie mogą liczyć na: ulgi podatkowe: Możliwość wspólnego rozliczenia PIT (często oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie); odprawę pośmiertną i renty rodzinne: Małżeństwo daje silniejszą ochronę socjalną; większą zdolność kredytową: Banki często lepiej oceniają wspólne dochody małżonków przy kredytach hipotecznych.
Powiązane
2333 zł co miesiąc dla każdego. Sprawdzamy, kiedy ruszy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy
2333 zł co miesiąc dla każdego. Sprawdzamy, kiedy ruszy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy
ZUS sam Ci ich nie odda. Miliardy czekają na subkontach. Zobacz, jak odzyskać pieniądze po zmarłym bliskim
ZUS sam Ci ich nie odda. Miliardy czekają na subkontach. Zobacz, jak odzyskać pieniądze po zmarłym bliskim
Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.
Paliwa w końcu potanieją? Minister ujawnia, kiedy kierowcy naprawdę odczują spadki
08 kwi 2026

Ceny ropy gwałtownie spadają, a rynki reagują błyskawicznie. Czy to oznacza natychmiastową ulgę dla kierowców? Minister finansów rozwiewa wątpliwości i wskazuje, kiedy ceny na stacjach faktycznie zaczną spadać.
Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz dodatkowe dni wolne
08 kwi 2026

Nawet sześć dodatkowych dni urlopu zyskają niektórzy pracownicy. To efekt nowych przepisów. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk. I to całkiem przyziemny.
Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
08 kwi 2026

Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.

REKLAMA

Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Już od lipca pierwsze zmiany w programie Czyste Powietrze
07 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny.
Koniec własnych szamb w kolejnych gminach. Od maja sytuacja wielu nieruchomości się zmieni
07 kwi 2026

Sytuacja wielu nieruchomości zmieni się już w maju. Chodzi o możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Trwają bowiem inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową finansowane ze środków pochodzący z Krajowego Planu Odbudowy. Gdzie powstaną nowe sieci?

REKLAMA

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media?
07 kwi 2026

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media? Wnioski z raportu "Winning in Social Media: The New Rules of the Game for 2026 and Beyond" to m.in.: maksymalizacja szybkości decyzyjnej (Decision Velocity), transformacja marketingu w system detekcji strategicznej, implementacja modelu "tłumacza insightów" w strukturze zespołu.
Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii
08 kwi 2026

W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny benzyny i diesla.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA