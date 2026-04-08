REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Specjalny dodatek do emerytury dla urodzonych przed 1969 rokiem. ZUS wypłaci pieniądze pod jednym warunkiem. Sprawdź, czy jesteś na liście

Specjalny dodatek do emerytury dla urodzonych przed 1969 rokiem. ZUS wypłaci pieniądze pod jednym warunkiem. Sprawdź, czy jesteś na liście

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 kwietnia 2026, 12:40
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus pieniądze gotówka
Specjalny dodatek do emerytury dla urodzonych przed 1969 rokiem. ZUS wypłaci pieniądze pod jednym warunkiem. Sprawdź, czy jesteś na liście
REKLAMA

REKLAMA

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 roku mogą zwiększyć swoje świadczenia, wykorzystując przepisy łączące stary i nowy system emerytalny. Wielu seniorów nie jest świadomych przysługujących im specjalnych dodatków, które można uzyskać automatycznie lub na prosty wniosek.

rozwiń >

Dlaczego rocznik 1969 jest tak ważny dla ZUS?

W polskim systemie emerytalnym istnieją daty, które działają jak granice między światami prawnymi. Jedną z najważniejszych jest rok 1969. Osoby urodzone przed tą datą weszły na rynek pracy przed wielką reformą z 1999 roku. Oznacza to, że ich świadczenie opiera się w dużej mierze na tzw. kapitale początkowym. Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek za lata pracy przed 1999 rokiem, gdy ZUS nie prowadził jeszcze indywidualnych kont. Dla osób urodzonych przed 1969 rokiem właściwe wyliczenie tego kapitału jest kluczowe - każda nieuwzględniona legitymacja czy dokument z nieistniejącego zakładu pracy może oznaczać emeryturę niższą nawet o kilkaset złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie honorowe - pieniądze bez wniosku?

Po ukończeniu 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi automatycznie. W 2026 roku szacowana kwota tego dodatku (po marcowej waloryzacji) przekracza 330 złotych miesięcznie. ZUS sam dolicza tę kwotę do emerytury. Jeszcze wyższe kwoty czekają na stulatków. Świadczenie honorowe w 2026 roku to kwota prognozowana na poziomie ponad 6938,92 zł brutto miesięcznie. Raz przyznana kwota dodatku nie zmienia się i jest wypłacana do końca życia obok regularnej emerytury.

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach

Osoby urodzone przed 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach (np. hutnictwo, transport, chemia), a nie przeszły na wcześniejszą emeryturę, mają prawo do rekompensaty. Jest to dodatek doliczany do kapitału początkowego. W praktyce może to podnieść emeryturę o 300-600 złotych miesięcznie. Warunkiem jest udokumentowanie 15 lat pracy w szczególnych warunkach przed końcem 2008 roku. Wiele osób z roczników 1950–1968 posiada taki staż, ale nigdy go nie zgłosiło.

Renta wdowia w 2026 roku - rewolucja w portfelach

Rok 2026 to czas pełnego wdrożenia przepisów o tzw. rencie wdowiej. Pozwala ona na łączenie własnej emerytury ze świadczeniem po zmarłym małżonku. Wcześniej trzeba było wybrać tylko jedno z nich. Zgodnie z harmonogramem, w 2026 roku wdowa lub wdowiec może pobierać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Dla wielu osób oznacza to wzrost dochodów o kilkaset złotych. Limit łącznego świadczenia w 2026 roku to trzykrotność najniższej emerytury.

REKLAMA

Jak sprawdzić, czy ZUS dobrze wyliczył Twoje pieniądze?

Jeśli po przyznaniu emerytury nadal pracowałeś, możesz składać wniosek o doliczenie stażu. Co więcej, jeśli odnajdziesz stare dokumenty (np. z archiwów PRL), warto złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. W 2026 roku ZUS ma dostęp do szerszych baz danych niż dawniej - system może "widzieć" lata pracy, których wcześniej nie dało się udowodnić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy rocznik 1968 może przejść na wcześniejszą emeryturę w 2026 roku? Obecnie ogólny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Osoby urodzone w 1968 roku (kobiety) osiągną wiek emerytalny dopiero w 2028 roku. Wcześniejsze zakończenie pracy jest możliwe tylko w przypadku posiadania uprawnień do emerytury pomostowej lub pracy w szczególnych warunkach, ale zasady te są bardzo rygorystyczne i zależą od stażu pracy przed 1999 rokiem.
  2. Znalazłem starą legitymację ubezpieczeniową z lat 80. Czy ZUS ją uzna? Tak! Oryginalna legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i zarobkach jest dla ZUS jednym z najcenniejszych dowodów. Jeśli Twoja emerytura była wyliczana bez tych danych, złóż wniosek o przeliczenie kapitału początkowego. Dla osób urodzonych przed 1969 rokiem każdy taki dokument to realna podwyżka.
  3. Czy dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia wymaga orzeczenia o niepełnosprawności? Nie. To najczęstszy błąd. Po ukończeniu 75 lat dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi z mocy prawa. Orzeczenie o niepełnosprawności jest potrzebne tylko wtedy, gdy osoba młodsza (urodzona np. po 1955 roku) chce ubiegać się o ten dodatek wcześniej ze względu na stan zdrowia.
  4. Ile wynosi kwota wolna od podatku dla emerytów w 2026 roku? Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że emerytury do wysokości 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku dochodowego (płaci się tylko składkę zdrowotną). Większość dodatków, jak np. trzynasta czy czternasta emerytura, jest jednak opodatkowana na zasadach ogólnych, chyba że rząd wyda specjalne rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku w danym roku.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Specjalny dodatek do emerytury dla urodzonych przed 1969 rokiem. ZUS wypłaci pieniądze pod jednym warunkiem. Sprawdź, czy jesteś na liście
08 kwi 2026
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA