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ZUS sam przeliczy emerytury dla tych roczników. Przelew wzrośnie o kilkaset złotych

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16 października 2026, 12:52
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus pieniądze gotówka
Nawet kilkaset złotych więcej do emerytury bez wniosku. ZUS automatycznie przeliczy przelewy dla tych roczników
Shutterstock

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Wielu seniorów urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku nie ma pojęcia, że na ich konta może trafiać znacznie więcej pieniędzy. Przepisy łączące stary i nowy system dają prawo do specjalnych dodatków, które ZUS w wielu przypadkach nalicza automatycznie. Jak bez skomplikowanych formalności podnieść swoje świadczenie i o jakie kwoty toczy się gra? Oto szczegóły.

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Dlaczego rocznik 1969 jest tak ważny dla ZUS?

W polskim systemie emerytalnym istnieją daty, które działają jak granice między światami prawnymi. Jedną z najważniejszych jest rok 1969. Osoby urodzone przed tą datą weszły na rynek pracy przed wielką reformą z 1999 roku. Oznacza to, że ich świadczenie opiera się w dużej mierze na tzw. kapitale początkowym. Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek za lata pracy przed 1999 rokiem, gdy ZUS nie prowadził jeszcze indywidualnych kont. Dla osób urodzonych przed 1969 rokiem właściwe wyliczenie tego kapitału jest kluczowe - każda nieuwzględniona legitymacja czy dokument z nieistniejącego zakładu pracy może oznaczać emeryturę niższą nawet o kilkaset złotych.

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Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie honorowe - pieniądze bez wniosku?

Po ukończeniu 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi automatycznie. W 2026 roku szacowana kwota tego dodatku (po marcowej waloryzacji) przekracza 330 złotych miesięcznie. ZUS sam dolicza tę kwotę do emerytury. Jeszcze wyższe kwoty czekają na stulatków. Świadczenie honorowe w 2026 roku to kwota prognozowana na poziomie ponad 6938,92 zł brutto miesięcznie. Raz przyznana kwota dodatku nie zmienia się i jest wypłacana do końca życia obok regularnej emerytury.

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach

Osoby urodzone przed 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach (np. hutnictwo, transport, chemia), a nie przeszły na wcześniejszą emeryturę, mają prawo do rekompensaty. Jest to dodatek doliczany do kapitału początkowego. W praktyce może to podnieść emeryturę o 300-600 złotych miesięcznie. Warunkiem jest udokumentowanie 15 lat pracy w szczególnych warunkach przed końcem 2008 roku. Wiele osób z roczników 1950–1968 posiada taki staż, ale nigdy go nie zgłosiło.

Renta wdowia w 2026 roku - rewolucja w portfelach

Rok 2026 to czas pełnego wdrożenia przepisów o tzw. rencie wdowiej. Pozwala ona na łączenie własnej emerytury ze świadczeniem po zmarłym małżonku. Wcześniej trzeba było wybrać tylko jedno z nich. Zgodnie z harmonogramem, w 2026 roku wdowa lub wdowiec może pobierać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Dla wielu osób oznacza to wzrost dochodów o kilkaset złotych. Limit łącznego świadczenia w 2026 roku to trzykrotność najniższej emerytury.

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Jak sprawdzić, czy ZUS dobrze wyliczył Twoje pieniądze?

Jeśli po przyznaniu emerytury nadal pracowałeś, możesz składać wniosek o doliczenie stażu. Co więcej, jeśli odnajdziesz stare dokumenty (np. z archiwów PRL), warto złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. W 2026 roku ZUS ma dostęp do szerszych baz danych niż dawniej - system może "widzieć" lata pracy, których wcześniej nie dało się udowodnić.

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FAQ - Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy rocznik 1968 może przejść na wcześniejszą emeryturę w 2026 roku? Obecnie ogólny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Osoby urodzone w 1968 roku (kobiety) osiągną wiek emerytalny dopiero w 2028 roku. Wcześniejsze zakończenie pracy jest możliwe tylko w przypadku posiadania uprawnień do emerytury pomostowej lub pracy w szczególnych warunkach, ale zasady te są bardzo rygorystyczne i zależą od stażu pracy przed 1999 rokiem.
  2. Znalazłem starą legitymację ubezpieczeniową z lat 80. Czy ZUS ją uzna? Tak! Oryginalna legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i zarobkach jest dla ZUS jednym z najcenniejszych dowodów. Jeśli Twoja emerytura była wyliczana bez tych danych, złóż wniosek o przeliczenie kapitału początkowego. Dla osób urodzonych przed 1969 rokiem każdy taki dokument to realna podwyżka.
  3. Czy dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia wymaga orzeczenia o niepełnosprawności? Nie. To najczęstszy błąd. Po ukończeniu 75 lat dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi z mocy prawa. Orzeczenie o niepełnosprawności jest potrzebne tylko wtedy, gdy osoba młodsza (urodzona np. po 1955 roku) chce ubiegać się o ten dodatek wcześniej ze względu na stan zdrowia.
  4. Ile wynosi kwota wolna od podatku dla emerytów w 2026 roku? Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że emerytury do wysokości 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku dochodowego (płaci się tylko składkę zdrowotną). Większość dodatków, jak np. trzynasta czy czternasta emerytura, jest jednak opodatkowana na zasadach ogólnych, chyba że rząd wyda specjalne rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku w danym roku.

Dlaczego kapitał początkowy jest kluczowy dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku?

Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek za lata pracy przed 1999 rokiem, gdy ZUS nie prowadził jeszcze indywidualnych kont. Nieuwzględniony dokument może oznaczać emeryturę niższą nawet o kilkaset złotych.

Czy dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75. roku życia ZUS dolicza automatycznie?

Po ukończeniu 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi automatycznie. W 2026 roku szacowana kwota tego dodatku po marcowej waloryzacji przekracza 330 złotych miesięcznie.

Komu przysługuje rekompensata za pracę w szczególnych warunkach dla roczników przed 1969?

Rekompensata przysługuje osobom urodzonym przed 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach i nie przeszły na wcześniejszą emeryturę. Warunkiem jest udokumentowanie 15 lat pracy w szczególnych warunkach przed końcem 2008 roku.

Jak renta wdowia działa w 2026 roku według harmonogramu?

W 2026 roku wdowa lub wdowiec może pobierać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Limit łącznego świadczenia w 2026 roku to trzykrotność najniższej emerytury.

Czy świadczenie honorowe dla stulatków w 2026 roku zmienia się po przyznaniu?

Świadczenie honorowe w 2026 roku to kwota prognozowana na poziomie ponad 6938,92 zł brutto miesięcznie. Raz przyznana kwota dodatku nie zmienia się i jest wypłacana do końca życia obok regularnej emerytury.

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Źródło: INFOR
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