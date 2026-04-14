Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ruszyły wypłaty renty wdowiej. Nawet 5900 zł miesięcznie. Jak połączyć dwa świadczenia i nie stracić?

Ruszyły wypłaty renty wdowiej. Nawet 5900 zł miesięcznie. Jak połączyć dwa świadczenia i nie stracić?

14 kwietnia 2026, 09:18
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
Nawet 5900 zł miesięcznie. Ruszyły wypłaty renty wdowiej. Jak połączyć dwa świadczenia i nie stracić?
To rewolucja dla seniorów. Od 2025 roku renta wdowia jest faktem, a po marcowej waloryzacji świadczenia są jeszcze wyższe. Już nie musisz wybierać między własną emeryturą a rentą po małżonku - możesz łączyć oba świadczenia! Jak działa nowy limit 5935,47 zł i dlaczego w 2026 roku drugie świadczenie wynosi 15 proc.?

Koniec dramatycznych wyborów

Przez lata system emerytalny w Polsce był bezlitosny dla osób owdowiałych. Po śmierci współmałżonka senior musiał podjąć trudną decyzję: zostać przy swojej emeryturze, czy przejść na 85 proc. świadczenia po mężu lub żonie (renta rodzinna). Od 2025 roku to się zmieniło. Wprowadzenie renty wdowiej to największa reforma portfeli seniorów od czasu 13. i 14. emerytury. Dziś sprawdzamy, jak marcowa waloryzacja wpłynęła na wysokość tych wypłat.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią w 2026 roku?

Zasady są ściśle określone. Prawo do łączenia świadczeń mają osoby, które:

  • Osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  • Pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.
  • Nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem własnego wieku emerytalnego.

Model 15 proc. czy 100 proc.? Wybierz mądrzej!

Mechanizm renty wdowiej opiera się na dwóch wariantach. Pamiętaj, że w całym 2026 roku udział drugiego świadczenia wynosi 15 proc. (zwiększy się on do 25 proc. dopiero od 1 stycznia 2027 roku):

  • Wariant A: Pobierasz 100 proc. swojej emerytury plus 15 proc. renty rodzinnej po małżonku.
  • Wariant B: Pobierasz 100 proc. renty rodzinnej po małżonku plus 15 proc. swojej własnej emerytury.

ZUS automatycznie wskazuje korzystniejszą opcję, ale warto samodzielnie przeliczyć oba warianty przed złożeniem wniosku.

Limit 5935,47 zł - dlaczego jest tak ważny?

To kluczowa liczba dla wszystkich seniorów w kwietniu 2026 roku. Ustawodawca wprowadził górny limit łącznego świadczenia, który wynosi trzykrotność najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji (wskaźnik 5,3 proc.) najniższa emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że maksymalna kwota renty wdowiej wynosi obecnie 5935,47 zł brutto. Jeśli suma Twoich świadczeń przekroczy ten próg, wypłata zostanie odpowiednio pomniejszona przez ZUS.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią w ZUS?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wniosek możesz złożyć w każdej chwili:

  • Elektronicznie: przez portal PUE ZUS (eZUS).
  • Osobiście: w placówce ZUS lub pocztą.

Wymagany jest formularz ERWD. Pamiętaj, że prawo do wypłaty powstaje od miesiąca złożenia dokumentów, dlatego nie warto zwlekać - ZUS nie wypłaci wyrównania za miesiące, w których wniosek nie leżał jeszcze na biurze urzędnika.

Przykładowe wyliczenia (stan na kwiecień 2026)

Przyjmujemy wskaźnik 15 proc. dla drugiego świadczenia oraz limit 5935,47 zł brutto.

Przykład 1: Przewaga własnej emerytury

Pani Maria ma 3000 zł własnej emerytury. Renta rodzinna po mężu wynosiłaby 2500 zł.

Wyliczenie: 3000 zł (100 proc.) + 375 zł (15 proc. z 2500 zł) = 3375 zł brutto.

Przykład 2: Przewaga renty po mężu

Pan Jan ma 2000 zł własnej emerytury. Renta rodzinna po żonie wynosi 4000 zł.

Wyliczenie: 4000 zł (100 proc.) + 300 zł (15 proc. z 2000 zł) = 4300 zł brutto.

Przykład 3: Uderzenie w limit

Pani Anna ma 4000 zł własnej emerytury. Renta rodzinna po mężu wynosi 5000 zł.

Wyliczenie: 5000 zł + 600 zł (15 proc. z 4000 zł) = 5600 zł. Wynik mieści się w limicie 5935,47 zł, więc Pani Anna otrzymuje pełne 5600 zł brutto.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rentę wdowią

  1. Czy muszę składać nowy wniosek po waloryzacji w marcu 2026? Nie. Jeśli raz złożyłeś wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) i został on rozpatrzony pozytywnie, ZUS sam przeliczy Twoje świadczenie podczas marcowej waloryzacji.
  2. Co jeśli suma moich świadczeń przekracza 5935,47 zł brutto? W takim przypadku ZUS zastosuje zasadę "złotówka za złotówkę" - Twoja wypłata zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki, tak aby łączny przelew nie przekroczył ustawowego limitu.
  3. Czy renta wdowia dotyczy też osób z KRUS lub mundurowych? Tak. Nowe przepisy obejmują emerytów z ZUS, KRUS oraz systemów mundurowych. Limity i zasady łączenia (15 proc. w 2026 roku) są dla wszystkich takie same.
  4. Dlaczego dostaję tylko 15 proc., a słyszałem o 25 proc.? Zgodnie z ustawą wdrażanie renty wdowiej jest etapowe. W 2026 roku wskaźnik wynosi 15 proc.. Podwyżka do 25 proc. nastąpi automatycznie od 1 stycznia 2027 roku.
  5. Czy mogę przejść na rentę wdowią, jeśli jestem w związku nieformalnym? Nie. Podstawowym warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka. Osoby w związkach partnerskich nie mają prawa do tego świadczenia.
  6. Czy 13. i 14. emerytura wliczają się do limitu 5935,47 zł? Nie. Do limitu wlicza się tylko suma emerytury zasadniczej i renty rodzinnej. Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne są wypłacane niezależnie.
Ulgi transportowe dla seniorów 2026. Jak podróżować taniej pociągiem, autobusem i tramwajem?
Ulgi transportowe dla seniorów 2026. Jak podróżować taniej pociągiem, autobusem i tramwajem?
Harmonogram wypłat dodatku pielęgnacyjnego 366,68 zł w 2026 roku. Uwaga, ZUS sprawdza daty urodzenia
Harmonogram wypłat dodatku pielęgnacyjnego 366,68 zł w 2026 roku. Uwaga, ZUS sprawdza daty urodzenia
To koniec 800 plus w obecnej formie? Wielkie zmiany w wypłatach świadczenia od czerwca 2026 roku. Kto może stracić pieniądze?
To koniec 800 plus w obecnej formie? Wielkie zmiany w wypłatach świadczenia od czerwca 2026 roku. Kto może stracić pieniądze?
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

