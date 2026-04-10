REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, jakie będą zmiany. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe

Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, jakie będą zmiany. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 kwietnia 2026, 13:45
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, jakie będą zmiany. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe
Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, jakie będą zmiany. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pomoc dla osób 65 plus, waloryzowane kryterium dochodowe i trzyletnie cykle programu. Znamy szczegóły dotyczące pomocy dla seniorów. Kto i na jakich zasadach już niedługo skorzysta z bonu senioralnego?

Rządowa pomoc dla seniorów- trwają prace

Bon senioralny to hasło, które od wielu miesięcy budzi duże zainteresowanie. Trudno się dziwić, nie jest wszak tajemnicą, że społeczeństwo się starzeje, opieka nad seniorami staje się coraz większym wyzwaniem, a polityka senioralna jest jedną z największych bolączek rządzących. Projekt programu przewidującego bon senioralny był znany już od dawna i powiedziano na ten temat w przestrzeni publicznej naprawdę wiele. Zgodnie z początkowymi założeniami usługi świadczone w ramach bonu senioralnego miały być przyznawane w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego: zaspokojenia codziennych potrzeb, pomocy w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej i zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Program miał być skierowany do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin, a maksymalna wartość bonu miała wynieść 2150 zł (połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). Warunkiem otrzymania bonu miała być będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora). Program miał wejść w życie w drugiej połowie 2025 r., ale zanim to nastąpi, miano uporać się ze sporym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Szacowano, że na początek potrzebnych będzie około 20-25 tys. potencjalnych opiekunów, a docelowo nawet 90 tys.

REKLAMA

REKLAMA

Pomoc dla osób 65 plus, waloryzowane kryterium dochodowe

Co zmieniło się w tym zakresie i co o planach dotyczących programu możemy powiedzieć w drugim kwartale 2026 r.? Wiadomo już, że projekty ustaw o bonie senioralnym i opiece długoterminowej zostaną połączone w jednym akcie prawnym – poinformowała o tym, pełnomocniczka rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Wspólny tytuł ustawy to „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych". Wniosek o jej procedowanie został już skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów.

Bon senioralny, który będzie wprowadzony w ramach omawianych przepisów będzie miał formę wieloletniego programu rządowego przyjmowanego na 3 lata. Po takim okresie funkcjonowania będzie on weryfikowany. Realizatorami (wykonawcami) programu będą gminy. Zgodnie z tym, co zakładano od początku, bon będzie świadczeniem niepieniężnym, a w jego ramach będą realizowane usługi z zakresu życia codziennego – wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno-pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacja intelektualna lub ruchowa. Istotną zmianą jest to, że beneficjentami programu będą osoby, które ukończyły 65. rok życia, a nie jak pierwotnie zakładano, osoby 75+. Znana jest wysokość średniego miesięcznego dochodu, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia – nie będzie on mógł przekroczyć w ostatnich trzech miesiącach kwoty 3410 zł. Co istotne, to kryterium dochodowe będzie corocznie waloryzowane.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA