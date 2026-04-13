REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Renta wdowia 2026. Uważaj na krytyczny błąd we wniosku. Przez to przeoczenie ZUS może wypłacać Ci grosze, zamiast pełnej kwoty

Renta wdowia 2026. Uważaj na krytyczny błąd we wniosku. Przez to przeoczenie ZUS może wypłacać Ci grosze, zamiast pełnej kwoty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 kwietnia 2026, 10:15
[Data aktualizacji 14 kwietnia 2026, 12:04]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
renta wdowia pieniądze
shutterstock
shutterstock

Nowy system renty wdowiej jest już w pełnym toku. Po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrosła nie tylko wysokość podstawowych świadczeń, ale także kluczowy limit łącznej wypłaty. Choć seniorzy dostają więcej pieniędzy, skomplikowany mechanizm "zbiegu" sprawia, że każda złotówka powyżej ustawowego progu może zostać odebrana.

rozwiń >

Renta wdowia 2026. Wybór między własną emeryturą a rentą rodzinną

W marcu 2026 roku seniorzy korzystają z modelu łączenia świadczeń, który w tym roku pozwala na wypłatę drugiego świadczenia w wysokości 15 procent. Zgodnie z ustawą, wdowa lub wdowiec mają do wyboru dwa scenariusze:

  • 100 proc. własnej emerytury + 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
  • 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnej emerytury.

Wybór ten nie jest "na zawsze" - jeśli po waloryzacji proporcje się zmienią, senior może wnioskować o zmianę wariantu na korzystniejszy.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Zasady są ściśle określone. Prawo do łączenia świadczeń mają osoby, które:

  • Osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  • Pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.
  • Nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem własnego wieku emerytalnego.

Nowy limit: 5935,47 zł brutto

Kluczową zmianą od 1 marca 2026 roku jest podwyższenie limitu maksymalnego. Suma łączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

  • Najniższa emerytura 2026: 1978,49 zł brutto.
  • Limit renty wdowiej: 5935,47 zł brutto.

To dobra wiadomość dla seniorów - próg, powyżej którego "dodatek" jest ścinany, wzrósł o blisko 600 zł w stosunku do pierwotnych założeń. Jednak dla osób z wysokimi emeryturami, renta wdowia nadal pozostaje ograniczona przez ten sztywny pułap. Jeśli suma Twoich świadczeń przekroczy ten próg, wypłata zostanie odpowiednio pomniejszona przez ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta wdowia a konieczność weryfikacji przychodów i nowe oświadczenia

Marzec i kwiecień 2026 to kluczowe miesiące dla osób dorabiających do świadczeń. ZUS i KRUS przypominają, że prawo do renty wdowiej mają wyłącznie osoby, które nie pozostają w nowym związku małżeńskim. Dodatkowo, błąd w oświadczeniu o przychodach z pracy zarobkowej (formularz ERO) może być kosztowny. Jeśli senior nieosiągający wieku emerytalnego przekroczy limity dorabiania (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS zmniejszy wypłatę. Brak terminowej informacji o dochodach skutkuje powstaniem nadpłaty, którą urząd będzie potrącał z przyszłych świadczeń.

Wpływ waloryzacji. Więcej znaczy mniej?

Marcowa waloryzacja o 5,3 proc. podniosła świadczenia, ale jednocześnie przybliżyła kolejne grupy osób do sztywnego progu 5935,47 zł. W efekcie seniorzy z wyższym stażem pracy zauważają, że mimo procentowego wzrostu emerytur, ich realny dochód "na rękę" rośnie wolniej, bo nadwyżka zostaje pochłonięta przez limit. To zjawisko budzi kontrowersje, gdyż dotyka osoby, które przez lata odprowadzały wyższe składki.

Uwaga na limity dorabiania. Pułapka dla aktywnych seniorów

Osoby przed powszechnym wiekiem emerytalnym (60/65 lat) muszą rygorystycznie pilnować zarobków. Przekroczenie progu 70 proc. średniej krajowej zmniejszy wypłatę, a przekroczenie 130 proc. całkowicie ją zawiesi. Potrącenia te dotyczą łącznej kwoty obu świadczeń. Bez ograniczeń dorabiać mogą jedynie osoby, które osiągnęły już ustawowy wiek emerytalny.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wniosek możesz złożyć w każdej chwili:

  • Elektronicznie: przez portal PUE ZUS (eZUS).
  • Osobiście: w placówce ZUS lub pocztą.

Wymagany jest formularz ERWD. Pamiętaj, że prawo do wypłaty powstaje od miesiąca złożenia dokumentów, dlatego nie warto zwlekać - ZUS nie wypłaci wyrównania za miesiące, w których wniosek nie leżał jeszcze na biurze urzędnika.

Przykładowe wyliczenia renty wdowiej

Przyjmujemy wskaźnik 15 proc. dla drugiego świadczenia oraz limit 5935,47 zł brutto.

Przykład 1: Przewaga własnej emerytury

Pani Maria ma 3000 zł własnej emerytury. Renta rodzinna po mężu wynosiłaby 2500 zł.

Wyliczenie: 3000 zł (100 proc.) + 375 zł (15 proc. z 2500 zł) = 3375 zł brutto.

Przykład 2: Przewaga renty po mężu

Pan Jan ma 2000 zł własnej emerytury. Renta rodzinna po żonie wynosi 4000 zł.

Wyliczenie: 4000 zł (100 proc.) + 300 zł (15 proc. z 2000 zł) = 4300 zł brutto.

Przykład 3: Uderzenie w limit

Pani Anna ma 4000 zł własnej emerytury. Renta rodzinna po mężu wynosi 5000 zł.

Wyliczenie: 5000 zł + 600 zł (15 proc. z 4000 zł) = 5600 zł. Wynik mieści się w limicie 5935,47 zł, więc Pani Anna otrzymuje pełne 5600 zł brutto.

Warto pamiętać, że model 15-procentowy jest jedynie etapem przejściowym. Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Oznacza to, że przy zachowaniu tych samych kwot bazowych, Pani Maria z pierwszego przykładu otrzymałaby już nie 3375 zł, a 3625 zł brutto (3000 zł + 25 proc. z 2500 zł). Należy jednak uwzględnić, że wraz ze wzrostem wskaźnika do 25 proc., znacznie częściej będzie dochodziło do osiągnięcia ustawowego limitu trzykrotności najniższej emerytury, co może wyhamować realny wzrost wypłat u osób z wyższymi świadczeniami.

Zgodnie z aktualnymi prognozami na rok 2027, wskaźnik waloryzacji może wynieść ok. 2,88 proc. Przy takim założeniu najniższa emerytura wzrośnie z 1978,49 zł do ok. 2035,47 zł brutto, co podniesie ustawowy limit (3-krotność najniższej emerytury) do ok. 6106,41 zł brutto. Oto jak zmieniłyby się Twoje przykłady w 2027 roku (przy założeniu waloryzacji świadczeń o 2,88 proc.):

Przykład 1: Przewaga własnej emerytury

Własna emerytura po waloryzacji: ok. 3086,40 zł

Renta po mężu po waloryzacji: ok. 2572,00 zł

Wyliczenie: 3086,40 zł (100 proc.) + 643,00 zł (25 proc. z 2572 zł) = 3729,40 zł brutto.

Zysk względem 2026 roku: +354,40 zł.

Przykład 2: Przewaga renty po mężu

Własna emerytura po waloryzacji: ok. 2057,60 zł

Renta po żonie po waloryzacji: ok. 4115,20 zł

Wyliczenie: 4115,20 zł (100 proc.) + 514,40 zł (25 proc. z 2057,60 zł) = 4629,60 zł brutto.

Zysk względem 2026 roku: +329,60 zł.

Przykład 3: Bliskość limitu

Własna emerytura po waloryzacji: ok. 4115,20 zł

Renta po mężu po waloryzacji: ok. 5144,00 zł

Wyliczenie: 5144,00 zł (100 proc.) + 1028,80 zł (25 proc. z 4115,20 zł) = 6172,80 zł.

Wynik po ograniczeniu: Suma przekracza prognozowany limit (6106,41 zł), więc Pani Anna otrzyma 6106,41 zł brutto. Gdyby nie limit, otrzymałaby o ok. 66 zł więcej.

Wzrost wskaźnika do 25 proc. sprawia, że renta wdowia staje się znacznie bardziej odczuwalna, ale jednocześnie osoby z wyższymi świadczeniami (jak w przykładzie 3) szybciej zaczną "dobijać" do ustawowego sufitu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rentę wdowią

  1. Ile wynosi maksymalny limit łączny renty wdowiej? Od 1 marca 2026 roku wynosi on dokładnie 5935,47 zł brutto.
  2. Czy renta wdowia przysługuje osobom w związkach partnerskich? Nie. Prawo do zbiegu mają tylko osoby, które do dnia śmierci współmałżonka pozostawały w formalnym związku małżeńskim i nie zawarły nowego związku.
  3. Czy muszę składać wniosek, aby otrzymać pieniądze? Tak. Renta wdowia nie jest przyznawana z urzędu. Należy złożyć wniosek ERWD. Jeśli zrobiłeś to w 2025 roku, nie musisz go ponawiać - ZUS sam przeliczył świadczenie po marcowej waloryzacji.
  4. Mam 55 lat i pobieram rentę rodzinną. Czy mogę dostać dodatkowe 15 proc.? Nie. Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet / 65 lat dla mężczyzn).
  5. Co jeśli zmarły małżonek był ubezpieczony w KRUS, a ja w ZUS? Możesz ubiegać się o rentę wdowią w ramach tzw. zbiegu między systemami. Wniosek składasz do instytucji, która wypłaca Ci Twoje główne świadczenie.
  6. Co się stanie, gdy w 2027 roku wskaźnik wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.? ZUS dokona automatycznego przeliczenia od 1 stycznia 2027 roku - nie będziesz musiał składać nowego wniosku.
  7. Czy mogę stracić rentę wdowią, jeśli wyjdę ponownie za mąż/żonę? Tak. Prawo do zbiegu świadczeń ustaje z dniem zawarcia nowego związku małżeńskiego.
Powiązane
Ruszyły wypłaty renty wdowiej. Nawet 5900 zł miesięcznie. Jak połączyć dwa świadczenia i nie stracić?
Ruszyły wypłaty renty wdowiej. Nawet 5900 zł miesięcznie. Jak połączyć dwa świadczenia i nie stracić?
Harmonogram wypłat dodatku pielęgnacyjnego 366,68 zł w 2026 roku. Uwaga, ZUS sprawdza daty urodzenia
Harmonogram wypłat dodatku pielęgnacyjnego 366,68 zł w 2026 roku. Uwaga, ZUS sprawdza daty urodzenia
Ulgi transportowe dla seniorów 2026. Jak podróżować taniej pociągiem, autobusem i tramwajem?
Ulgi transportowe dla seniorów 2026. Jak podróżować taniej pociągiem, autobusem i tramwajem?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Po pierwsze schrony - samorządy muszą zmienić priorytet
14 kwi 2026

Po pierwsze schrony - miejsca Doraźnego Schronienia (MDS) powinny być organizowane później. Samorządy muszą zmienić priorytet. W scenariuszu nagłego ataku MDS-y nie spełniają swojej funkcji, a wówczas bardziej racjonalna jest ewakuacja ludności.

Referendum o Konstytucji RP. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny
14 kwi 2026

Wraca pytanie, które regularnie dzieli prawników i opinię publiczną: co ma pierwszeństwo - Konstytucja RP czy prawo międzynarodowe? Nowa petycja, skierowana do Senatu RP, proponuje zwołanie ogólnokrajowego referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce.
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
14 kwi 2026

ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.
Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
14 kwi 2026

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.
1000 plus dla seniorów zamiast 13. i 14. emerytury. Czy to wejdzie w życie? Kto zyska, a kto straci?
14 kwi 2026

Do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska, która wywołała burzliwą dyskusję wśród milionów emerytów. Autorzy postulują radykalną reformę: wprowadzenie stałego, miesięcznego dodatku w wysokości 1000 zł dla osób z najdłuższym stażem pracy. Największe kontrowersje budzi jednak proponowane źródło finansowania - projekt zakłada całkowitą likwidację wypłacanych obecnie 13. i 14. emerytur.
Diagnostyka onkologiczna dla pacjentów z kartą DiLO bez limitów i bez opłat
14 kwi 2026

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek na platformie X, że pacjenci onkologiczni korzystają z priorytetowego dostępu do diagnostyki i zaznaczyło, że nie planuje zmian w tym obszarze.
Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów
14 kwi 2026

Ponad 8,2 mln zł rekompensat wypłacą Linie Enter Air klientom poszkodowanym m.in. przez opóźnienia lotów, zagubiony bagaż i problemy z reklamacjami – wynika z decyzji UOKiK.

Rząd przedłuża niższą akcyzę na paliwa. Ulga dla kierowców potrwa do końca kwietnia
14 kwi 2026

Rząd zdecydował o wydłużeniu obowiązywania niższej akcyzy na paliwa silnikowe. Decyzja ma związek z niestabilną sytuacją na rynkach światowych i konfliktem na Bliskim Wschodzie. Niższe stawki podatkowe mają czasowo ograniczyć wzrost cen paliw dla kierowców i firm transportowych.
Już 1 lipca 2026 r. gminy zablokują budowę tysięcy domów. Rada Ministrów zdecyduje dziś o wydłużeniu ważnego terminu dla właścicieli nieruchomości
14 kwi 2026

Podczas posiedzenia Rady Ministrów, które ma miejsce w dniu 14 kwietnia 2026 r., rząd zdecyduje o wydłużeniu ważnego dla właścicieli nieruchomości (oraz gmin) terminu w zakresie reformy planowania przestrzennego. W związku z ww. reformą – już niebawem, bo od 1 lipca 2026 r. – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z uchwalanymi przez gminy planami ogólnymi, a tym samym – gminy będą mogły uniemożliwić właścicielowi nieruchomości np. budowę domu na działce, która w ww. planie ogólnym zostanie zlokalizowana w strefie objętej zakazem zabudowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA