REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz 65 lub 75 lat? O te dodatki do emerytury możesz wnioskować w 2026 roku. Wiele osób o tym zapomina

Masz 65 lub 75 lat? O te dodatki do emerytury możesz wnioskować w 2026 roku. Wiele osób o tym zapomina

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 kwietnia 2026, 18:07
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Masz 65 lub 75 lat? O te dodatki do emerytury możesz wnioskować w 2026 roku. Wiele osób o tym zapomina
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W kwietniu 2026 roku polski system wsparcia seniorów jest bardziej rozbudowany niż kiedykolwiek. Oprócz marcowej waloryzacji, seniorzy mają do dyspozycji szereg dodatków - od tradycyjnych trzynastek, przez nową rentę wdowią, aż po wsparcie opiekuńcze. Sprawdź, jakie pieniądze i usługi przysługują Ci ze względu na wiek, staż pracy lub stan zdrowia. Oto pełna lista.

rozwiń >

Dodatki do emerytur dla seniorów po 65. i 75. roku życia - główne filary wsparcia

Dodatek pielęgnacyjny (Standard 75+)

Od 1 marca 2026 roku wynosi on 366,68 zł. Po 75. roku życia: ZUS dolicza go automatycznie. Wypłata następuje razem z emeryturą w Twoim stałym terminie (1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca). Po 65. roku życia: Wymagany wniosek i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

REKLAMA

Trzynasta i czternasta emerytura

  • Trzynastka: Wypłaty trwają właśnie teraz (kwiecień 2026). Kwota to 1978,49 zł brutto. Większość seniorów otrzymała przelew przed Wielkanocą.
  • Czternastka: Planowana na wrzesień 2026. Pełna kwota to 1978,49 zł brutto dla osób z emeryturą do 2 900 zł (powyżej - zasada "złotówka za złotówkę").

Renta wdowia na nowych zasadach

Od 2025 roku można łączyć własną emeryturę z częścią świadczenia po małżonku. Pobierasz 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego. Suma nie może przekroczyć 5935,47 zł brutto (limit obowiązuje od 1 marca 2026 do 28 lutego 2027). Limit ten dotyczy sumy obu świadczeń (własnego i 15 proc. po małżonku). Wnioski można składać w dowolnym momencie, wypłata co miesiąc z emeryturą.

Świadczenie uzupełniające (500 plus dla osób niesamodzielnych)

Od 1 marca 2026 limit wzrósł do 2 687,67 zł brutto. Kwota wynosi do 500 zł miesięcznie (wypłacane z emeryturą).

Dodatki do emerytur dla seniorów po 65. i 75. roku życia - wsparcie usługowe i opiekuńcze

Bon senioralny - nowość w realizacji

To projekt, który w 2026 roku jest w fazie wdrażania. Dostępność usług zależy od uchwały konkretnej gminy, ponieważ nie każdy samorząd uruchamia go w tym samym terminie.

REKLAMA

  • Dla kogo bon senioralny? Dla osób 65+, których dochód nie przekracza 3 410 zł brutto.
  • Wartość: Do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze.
  • Terminy: Wiele gmin rozpoczęło przyjmowanie wniosków w I kwartale 2026. Realizacja usług (opiekun w domu) rusza masowo w II i III kwartale 2026. Sprawdź swój lokalny MOPS/GOPS.

Dodatki do emerytur dla seniorów po 65. i 75. roku życia - świadczenia branżowe (kwoty od 01.03.2026)

  • Świadczenie ratownicze (OSP/GOPR/TOPR): 288,00 zł (wypłata do 15. dnia miesiąca).
  • Dodatek dla sołtysów: 373,67 zł (wniosek w KRUS/ZUS, wypłata z emeryturą).
  • Ryczałt energetyczny: 336,16 zł (dla kombatantów, wypłata miesięczna).
  • Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny: dodatek kombatancki od 1 marca 2026 wynosi 366,68 zł, a dodatek kompensacyjny ok. 55 zł.
  • Świadczenie wspierające - dla osób z niepełnosprawnością (wymaga decyzji o poziomie potrzeby wsparcia). Aby ubiegać się o świadczenie wspierające w ZUS, musisz najpierw posiadać decyzję o stopniu niepełnosprawności, a dopiero potem wystąpić o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do WZON. Kwoty od 752 zł do 4 353 zł miesięcznie. W 2026 roku system obejmuje już osoby z najniższą punktacją (od 70 pkt). Wypłaty realizuje ZUS po otrzymaniu decyzji z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania (WZON).
  • Emerytura honorowa: Dla stulatków kończących wiek po 1 marca 2026 - 6911,63 zł brutto co miesiąc. Przysługuje osobom, które ukończą 100 lat między 1 marca 2026 a 28 lutego 2027. Raz przyznana emerytura honorowa nie jest już waloryzowana - senior otrzymuje ją w tej samej wysokości do końca życia.
  • Zasiłek pogrzebowy: W 2026 roku obowiązuje już nowa, podwyższona kwota - 7000 zł.

Dodatki do emerytur dla seniorów po 65. i 75. roku życia - dodatki specjalistyczne

  • Dodatek dla inwalidy wojennego: Jeśli senior posiada status inwalidy wojennego, zamiast standardowego dodatku pielęgnacyjnego otrzymuje jego wyższą wersję, która od 1 marca 2026 roku wynosi 550,02 zł.
  • Dodatek za tajne nauczanie: Przysługuje osobom, które w czasie wojny prowadziły tajne nauczanie. Wynosi tyle samo co dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł.
  • Dodatek dla sierot zupełnych: Choć kojarzy się z młodymi osobami, pobierają go także seniorzy, którzy pobierają rentę rodzinną i ich oboje rodzice nie żyją. Wynosi on od marca 2026 roku 689,17 zł (kwota ta jest stała dla wszystkich, bez względu na wysokość renty).
  • Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej: Kwota zależy od liczby przepracowanych miesięcy (od marca 2026 roku stawka za jeden pełny miesiąc to 18,39 zł, max. ok. 360 zł).
  • Dodatek pieniężny dla działaczy opozycji antykomunistycznej: Osoby ze statusem działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzymują dożywotnio miesięczne świadczenie (w 2026 roku po waloryzacji to ok. 1978,49 zł, czyli kwota równa najniższej emeryturze).

Dodatki do emerytur dla seniorów po 65. i 75. roku życia - przywileje pozagotówkowe

  • Darmowe Leki 65+: Ponad 4000 pozycji na liście (dostępne od ręki w aptekach na receptę "S").
  • Abonament RTV: Zwolnienie z automatu po ukończeniu 75 lat.
  • Legitymacja emeryta (mObywatel): legitymacja uprawnia do zniżek w komunikacji (PKP) oraz instytucjach kultury (muzea, kina).

Dodatki do emerytur dla seniorów po 65. i 75. roku życia - podsumowanie

Wsparcie dla seniorów w 2026 roku opiera się na kilku filarach, z których najważniejszym są bezpośrednie wypłaty gotówkowe, takie jak trzynasta i czternasta emerytura w kwocie 1978,49 zł brutto oraz waloryzowany dodatek pielęgnacyjny wynoszący 366,68 zł. Istotną nowością jest renta wdowia pozwalająca łączyć świadczenia do limitu 5935,47 zł oraz bon senioralny oferujący usługi opiekuńcze o wartości do 2150 zł dla osób z niższym dochodem. System przewiduje także pomoc dla osób niesamodzielnych w ramach świadczenia uzupełniającego oraz wspierającego, gdzie kwoty zależą od poziomu wymaganej opieki. Ofertę uzupełniają liczne przywileje pozagotówkowe, w tym dostęp do bazy ponad 4000 darmowych leków dla osób powyżej 65. roku życia, zwolnienie z abonamentu RTV po siedemdziesiątce piątce oraz podwyższony do 7 000 zł zasiłek pogrzebowy. Całość dopełniają świadczenia branżowe dla sołtysów, ratowników i kombatantów oraz dożywotnia emerytura honorowa dla stulatków, która w nowej wysokości wynosi 6 911,63 zł miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o dodatki do emerytur dla seniorów po 65. i 75. roku życia

  1. Czy dodatek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające (500 plus) można łączyć? Tak. To dwa oddzielne świadczenia. Należy jednak pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do "500 plus dla niesamodzielnych". Jeśli suma Twoich świadczeń przekroczy limit 2 687,67 zł brutto, kwota 500 plus zostanie odpowiednio pomniejszona (zasada "złotówka za złotówkę").
  2. Skończyłem 75 lat. Czy muszę iść do ZUS, aby dostać dodatek pielęgnacyjny? Nie. Po ukończeniu 75. roku życia ZUS przyznaje ten dodatek automatycznie. Pierwsza wypłata wpłynie razem z najbliższą emeryturą po Twoich urodzinach. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani zaświadczeń lekarskich.
  3. Czy renta wdowia opłaca się każdemu? Nie zawsze. Nowe zasady (łączenie świadczeń) są najkorzystniejsze, gdy oba świadczenia (Twoje i zmarłego małżonka) są zbliżone wysokością lub gdy jedno z nich jest znacznie wyższe. ZUS zawsze wylicza najkorzystniejszy wariant dla seniora, ale warto skorzystać z kalkulatora na PUE ZUS lub pomocy urzędnika.
  4. Gdzie dokładnie złożyć wniosek o bon senioralny? Wnioski o bon senioralny składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania seniora, ewentualnie w ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS). Wiele samorządów umożliwia także złożenie wniosku przez internet (system ePUAP).
  5. Czy darmowe leki 65+ przysługują na wszystkie produkty w aptece? Nie. Lista "S" obejmuje ponad 4000 konkretnych leków refundowanych wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Aby otrzymać lek bezpłatnie, lekarz musi wpisać kod "S" na recepcie. Leki bez recepty oraz suplementy diety są płatne w pełnej wysokości.
  6. Czy emerytura honorowa dla stulatka jest wypłacana jednorazowo? Nie. To świadczenie dożywotnie, wypłacane co miesiąc jako dodatek do podstawowej emerytury. Kwota, którą otrzymasz w miesiącu swoich 100. urodzin, będzie Ci wypłacana w tej samej wysokości już zawsze (nie podlega corocznej waloryzacji).
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA