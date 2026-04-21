Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Zobacz, jak odebrać 4400 zł rocznie i czy trzeba składać wniosek

Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Zobacz, jak odebrać 4400 zł rocznie i czy trzeba składać wniosek

21 kwietnia 2026, 08:44
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia. Zobacz, jak odebrać 4400 zł rocznie i czy trzeba składać wniosek
Koszty opieki i rehabilitacji stale rosną, dlatego coroczna waloryzacja świadczeń dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych stała się kluczowym elementem domowego budżetu. W 2026 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do ponad 366 zł miesięcznie, co stanowi realne wsparcie w finansowaniu zakupu leków oraz opłacaniu podstawowej pomocy domowej.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które wymagają pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych ze względu na wiek lub stan zdrowia. Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego w Polsce wynosi 366,68 zł miesięcznie, co jest wynikiem corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniósł 5,3 proc.). Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty w dwóch przypadkach:

  • automatycznie ("z urzędu") po ukończeniu 75. roku życia,
  • oraz na wniosek, jeśli ZUS orzeknie całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem tego wieku.

Pieniądze są wypłacane co miesiąc wraz z głównym świadczeniem, przy czym dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu. Warto zaznaczyć, że dodatku pielęgnacyjnego z ZUS nie można łączyć z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez gminę (który w 2026 roku pozostaje na niezmienionym poziomie 215,84 zł).

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny od marca 2026 roku - miesięcznie, kwartalnie i rocznie?

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwartalnie: 1100,04 zł, a rocznie: 4400,16 zł.

Dodatek pielęgnacyjny 2026. Automatyczna wypłata po ukończeniu 75 lat

System przyznawania dodatku pielęgnacyjnego w Polsce opiera się na dwóch ścieżkach. Pierwsza z nich jest w pełni zautomatyzowana i dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. W takim przypadku ZUS, KRUS lub inny właściwy organ emerytalno-rentowy (np. MSWiA lub MON) automatycznie dolicza kwotę dodatku do miesięcznego świadczenia. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani przedstawiać orzeczeń lekarskich - prawo do świadczenia nabywa się z urzędu w miesiącu ukończenia 75 lat. Kwota ta jest waloryzowana co roku w marcu, co oznacza, że już w marcowych wypłatach seniorzy otrzymują świadczenie w nowej wysokości.

Uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego przed 75. rokiem życia

Druga ścieżka skierowana jest do osób młodszych, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku niezbędne jest:

  • Złożenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny.
  • Dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia (druk OL-9), wystawionego przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
  • Uzyskanie orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Warto pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, jeśli placówka ta zapewnia im nieodpłatnie pełną, całodobową opiekę.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny - nie pomyl ich!

W 2026 roku nadal często dochodzi do pomyłek między dodatkiem (z ZUS) a zasiłkiem pielęgnacyjnym (z MOPS/urzędu gminy). To dwa różne świadczenia:

  • Dodatek pielęgnacyjny: wypłacany przez ZUS/KRUS do emerytury lub renty, corocznie waloryzowany.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: wypłacany przez gminę osobom bez prawa do emerytury/renty (np. niepełnosprawnym dzieciom). Jest on niższy i nie podlega corocznej waloryzacji.

Uwaga: Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Osoba, której ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym urząd gminy, aby wstrzymać wypłatę zasiłku.

Lista dokumentów niezbędnych do orzeczenia

Przed wizytą u lekarza orzecznika ZUS lub wysłaniem dokumentacji, musisz zgromadzić komplet formularzy i dowodów medycznych. Podstawą jest zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, które musi wypełnić Twój lekarz prowadzący (np. lekarz rodzinny lub specjalista) nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Dołącz do tego kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań (np. tomografii, rezonansu), opinie specjalistów oraz historię choroby z poradni, w których się leczysz. Jeśli posiadasz już orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, również dołącz jego kopię - choć ZUS wydaje własne orzeczenie, jest to istotny dowód pomocniczy.

Wzór przygotowania wniosku o dodatek pielęgnacyjny

Formalny wniosek o dodatek składa się na druku ERNP-7. Wypełniając go, musisz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz numer posiadanej emerytury lub renty, do której dodatek ma zostać dopisany. W sekcji dotyczącej przedmiotu wniosku zaznacz odpowiednie pole wskazujące na ubieganie się o dodatek pielęgnacyjny. Pamiętaj, aby w treści wniosku lub w dołączonym oświadczeniu wyraźnie zaznaczyć, czy aktualnie pobierasz zasiłek pielęgnacyjny z urzędu miasta lub gminy - jest to niezbędne, by uniknąć nienależnego pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Kompletny wniosek możesz złożyć osobiście w oddziale ZUS, przesłać pocztą listem poleconym lub wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), o ile posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatek pielęgnacyjny

  1. Jaka jest kwota dodatku pielęgnacyjnego od marca 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku kwota wynosi 366,68 zł miesięcznie, co daje blisko 4400,16 zł w skali roku.
  2. Czy dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku? Tak, dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem całkowicie zwolnionym z podatku dochodowego (PIT) oraz nie odprowadza się od niego składki zdrowotnej.
  3. Czy rodzina może pobierać dodatek po śmierci seniora? Prawo do świadczenia wygasa z dniem śmierci beneficjenta. Jeśli jednak senior zmarł przed terminem wypłaty za dany miesiąc, rodzina może ubiegać się w ZUS o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego.
  4. Czy dodatek pielęgnacyjny zależy od dochodów? Nie. Świadczenie przysługuje wyłącznie ze względu na wiek (75+) lub stan zdrowia. Dochody seniora ani jego rodziny nie mają wpływu na prawo do dodatku.
  5. Co zrobić, jeśli ZUS odmówi przyznania dodatku przed 75. rokiem życia? Od decyzji lekarza orzecznika przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia. Jeśli to nie pomoże, można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

