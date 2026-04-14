Twoje pieniądze » Świadczenia » To koniec "trzynastek" i "czternastek"? W ich miejsce może wejść 1000 plus dla seniorów

To koniec "trzynastek" i "czternastek"? W ich miejsce może wejść 1000 plus dla seniorów

14 kwietnia 2026, 10:15
[Data aktualizacji 15 kwietnia 2026, 08:58]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
To koniec "trzynastek" i "czternastek"? W ich miejsce może wejść 1000 plus dla seniorów
Do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska, która wywołała burzliwą dyskusję wśród milionów emerytów. Autorzy postulują radykalną reformę: wprowadzenie stałego, miesięcznego dodatku w wysokości 1000 zł dla osób z najdłuższym stażem pracy. Największe kontrowersje budzi jednak proponowane źródło finansowania - projekt zakłada całkowitą likwidację wypłacanych obecnie 13. i 14. emerytur.

Nowe świadczenie stażowe. Kto miałby zyskać?

Postulat opiera się na założeniu, że obecny system świadczeń jednorazowych nie nagradza wystarczająco osób, które przepracowały niemal całe życie. Według autorów petycji, dodatek 1000 plus powinien przysługiwać co miesiąc seniorom, którzy wykazali się ogromną dyscypliną składkową:

  • Kobiety: staż pracy powyżej 40 lat,
  • Mężczyźni: staż pracy powyżej 45 lat.

Miałoby to zastąpić dodatki roczne, zapewniając tej grupie seniorów dodatkowe 12 000 zł rocznie, co znacznie przewyższa obecną wartość "trzynastki" i "czternastki" razem wziętych.

Dlaczego seniorzy walczą o stały dodatek?

W kwietniu 2026 roku coraz głośniej mówi się o tzw. "niesprawiedliwości stażowej". Autorzy petycji podnoszą dwa kluczowe argumenty:

  1. Brak docenienia pracy: Obecnie osoba, która pracowała 45 lat i wypracowała wysoką emeryturę, otrzymuje taką samą "trzynastkę" jak osoba z minimalnym stażem pracy.
  2. Pułapka "złotówka za złotówkę": W 2026 roku przy wypłacie 14. emerytury nadal obowiązuje próg dochodowy (2900 zł brutto). Seniorzy z długim stażem, których emerytury przekraczają ten próg, otrzymują pomniejszoną "czternastkę" lub nie dostają jej wcale. Stały dodatek 1000 plus miałby przysługiwać niezależnie od wysokości podstawowej emerytury.

Stanowisko rządu i rzeczywistość prawna w 2026 roku

Mimo logiki stojącej za argumentami stażowymi, szanse na realizację petycji w tym kształcie są bliskie zeru. Rząd oficjalnie potwierdził, że 13. i 14. emerytura są świadczeniami zagwarantowanymi ustawowo na stałe i nie ma planów ich likwidacji. Warto jednak odnotować, że od niedawna w systemie na stałe zagościła tzw. emerytura honorowa dla stulatków. W 2026 roku wynosi ona 6 938,92 zł brutto miesięcznie i jest wypłacana każdemu, kto ukończył 100 lat - to obecnie jedyny przykład tak wysokiego, stałego dodatku uznanego przez państwo.

Co masz teraz (System 2026)

Obecnie otrzymujesz dwa jednorazowe zastrzyki gotówki. W skali całego 2026 roku dają one łącznie około 3800 zł na rękę (jeśli Twoja emerytura nie przekracza 2900 zł brutto). Pieniądze te dostajesz w dwóch transzach: jedną właśnie teraz, w kwietniu (13. emerytura), a drugą jesienią (14. emerytura).

Co oferuje petycja (Projekt 1000 plus)

Zamiast dwóch wypłat rocznie, dostawałbyś stały dodatek co miesiąc. W skali roku uzbierałoby się z tego aż 12 000 zł. To ponad trzy razy więcej niż obecnie.

Gdzie jest haczyk?

  • Dla kogo: Ten dodatek byłby tylko dla "rekordzistów" stażowych - kobiet z 40-letnim stażem i mężczyzn z 45-letnim. Jeśli masz choćby o rok mniej, według petycji straciłbyś 13. i 14. emeryturę, nie dostając nic w zamian.
  • Dla kogo strata: Najbardziej ucierpieliby seniorzy z krótszym stażem pracy, bo dla nich likwidacja "trzynastek" i "czternastek" oznaczałaby po prostu dziurę w domowym budżecie o wartości blisko 4000 zł rocznie.

Podsumowując: 1000 plus to ogromny zysk dla osób z bardzo długim stażem (zyskują dodatkowe 8 tys. zł rocznie), ale odbyłoby się to kosztem wszystkich pozostałych emerytów. Właśnie dlatego rząd na ten moment nie chce zamienić obecnych dodatków na ten nowy pomysł.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o petycję 1000 plus dla seniorów

  1. Czy 13. i 14. emerytura zostaną zlikwidowane? Nie. Oba świadczenia są bezpieczne. 13. emerytura jest właśnie wypłacana (kwiecień 2026) w wysokości 1978,49 zł brutto. Likwidacja tych dodatków to jedynie postulat zawarty w petycji obywatelskiej, a nie plan rządu.
  2. Ile wynosi emerytura minimalna po waloryzacji w 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku emerytury wzrosły o 5,3 proc. Najniższe świadczenie wynosi obecnie 1978,49 zł brutto (ok. 1780 zł netto). Dokładnie tyle samo wynosi kwota bazowa 13. emerytury.
  3. Czy trwają prace nad nowym dodatkiem stażowym? Obecnie w Sejmie nie toczą się wiążące prace legislacyjne nad projektem 1000 plus. Petycja jest rozpatrywana przez Komisję do Spraw Petycji, co jest standardową procedurą, ale rzadko prowadzi do tak drastycznej zmiany całego systemu.
  4. Na jakie inne wsparcie mogą liczyć seniorzy w 2026 roku? Seniorzy korzystają już z nowych rozwiązań: bon Senioralny: wsparcie w opiece o wartości do 2150 zł, renta wdowia: pozwalająca na korzystniejsze łączenie świadczeń po zmarłym małżonku.
  5. Czy 1000 plus to to samo co emerytura stażowa? Nie. Emerytury stażowe pozwalają na wcześniejsze zakończenie pracy. Postulowane w petycji 1000 plus to dodatkowe pieniądze dla osób, które już są na emeryturze i wypracowały bardzo długi staż.
Źródło: INFOR
