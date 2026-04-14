Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł. Projekt ustawy już procedowany przez rząd

Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł. Projekt ustawy już procedowany przez rząd

14 kwietnia 2026, 14:14
Marzena Sarniewicz
Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł
Rząd przyspiesza prace nad nowym świadczeniem dla seniorów po 65. roku życia. W tle pojawia się istotna zmiana koncepcji. Bon senioralny, o którym mówiło się od miesięcy, może nie wejść w życie jako osobna ustawa. Zamiast tego ma stać się częścią szerszej reformy wsparcia osób starszych. Nie chodzi przy tym o pieniądze. Nowe świadczenie dla seniorów ma mieć zupełnie inną formę.

Polska się starzeje, seniorów szybko przybywa. Dane GUS pokazują, dlaczego rząd działa

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Polska wchodzi w okres szybkich zmian demograficznych. Spada liczba ludności, a jednocześnie rośnie udział osób starszych.

Na koniec 2025 roku liczba mieszkańców Polski wyniosła około 37,3 mln i była niższa o 157 tys. niż rok wcześniej. Oznacza to dalsze pogłębianie się trendu spadkowego, który utrzymuje się już od ponad dekady. Główną przyczyną jest ujemny przyrost naturalny, który w Polsce notowany jest nieprzerwanie od 2013 roku.

W tym samym czasie wyraźnie rośnie liczba seniorów. Jeszcze w 2024 roku osoby po 65. roku życia stanowiły około 20,5% społeczeństwa, czyli blisko 7,9 mln osób. Według najnowszych szacunków na koniec 2025 roku to już niemal 21%, co oznacza około 8 mln seniorów.

Prognozy są jeszcze bardziej wymowne. Z danych GUS wynika, że do 2060 roku udział osób po 65. roku życia może wzrosnąć do około 30% społeczeństwa. Jednocześnie liczba ludności Polski ma spaść do niespełna 33 mln. Oznacza to, że w przyszłości niemal co trzeci mieszkaniec kraju będzie seniorem.

Bon senioralny nie jako osobna ustawa. Rząd zapowiada zmiany

Jeszcze niedawno bon senioralny funkcjonował jako odrębny projekt ustawy i szumnie zapowiadano jego wejście od początku 2026 roku. Teraz jednak, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, rozwiązanie to może zostać włączone do szerszych regulacji dotyczących opieki długoterminowej i wsparcia osób starszych.

Jak wynika z wypowiedzi wiceministry Marzeny Okła-Drewnowicz, odpowiedzialnej za politykę senioralną, trwają prace nad tym, aby dotychczasowe propozycje zostały ujęte w jednym akcie prawnym. Na tym etapie są to jednak zapowiedzi kierunku zmian, a nie formalnie przyjęte rozwiązania legislacyjne.

Projekt ustawy trafił na Stały Komitet Rady Ministrów

Proces legislacyjny w sprawie nowych przepisów już trwa. Wniosek dotyczący projektu został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów, gdzie analizowane są szczegóły proponowanych rozwiązań.

Zgodnie z harmonogramem prac, kolejnym krokiem ma być rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów, a następnie skierowanie go do parlamentu. Rząd zakłada, że przepisy mogłyby zostać przyjęte jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku, choć termin ten zależy od przebiegu prac legislacyjnych.

Jak ma działać "nowy" bon senioralny?

Z dotychczasowych założeń wynika, że bon senioralny nie będzie świadczeniem pieniężnym wypłacanym bezpośrednio seniorom. Zamiast tego ma przyjąć formę wsparcia w usługach, realizowanych przez gminy.

W praktyce oznacza to pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb, m.in. w:

  • przygotowywaniu posiłków,
  • utrzymaniu porządku w domu,
  • poruszaniu się,
  • korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.

Wsparcie ma być przyznawane na podstawie umowy między gminą a seniorem.

Kto skorzysta z nowego świadczenia?

Program ma być skierowany do osób po 65. roku życia. To ważna zmiana, gdyż w pierwszej wersji projektu (październik 2024) zakładano wsparcie miesięcznie dla osób po 75. roku życia, o wartości do 2150 zł w formie usług. W nowym projekcie nie wskazano natomiast maksymalnej wartości wsparcia przypadającego na jedną osobę. Za to jednym z kluczowych kryteriów będzie niezmiennie dochód. Według założeń, zarówno wcześniejszych, jak i aktualnych, średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie powinien przekroczyć 3410 zł. Kryterium to ma być corocznie waloryzowane.

Nowe świadczenie ruszy w 2026 roku?

Rząd zakłada, że pierwszy etap programu obejmie lata 2026–2028. Na jego realizację ma zostać przeznaczone łącznie około miliarda złotych:

  • 100 mln zł w 2026 roku,
  • 400 mln zł w 2027 roku,
  • 500 mln zł w 2028 roku.

Start programu planowany jest na 2026 rok, najprawdopodobniej w ostatnim kwartale.

Szersza reforma opieki długoterminowej

Zmiany dotyczą jednak nie tylko samego bonu senioralnego. Równolegle trwają prace nad szerszą reformą systemu opieki długoterminowej, która ma uporządkować zasady wsparcia osób starszych w całym kraju.

Nowe przepisy mają m.in.:

  • wprowadzić definicję opieki długoterminowej,
  • uporządkować katalog usług i świadczeń,
  • poprawić koordynację między systemem ochrony zdrowia a pomocą społeczną,
  • zwiększyć dostępność usług w gminach, które dziś mają z tym problem.

Wszystkie powyższe zmiany, łącznie z nowym bonem senioralnym, zostały zawarte w jednym akcie prawnym, który nazywa się „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych”.

Jeśli harmonogram prac zostanie utrzymany, nowe regulacje mogą trafić do parlamentu w najbliższych miesiącach.

Źródło: INFOR
