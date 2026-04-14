Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 1000 zł (lub więcej) na majówkę? Sprawdź zasady dofinansowania z ZFŚS w 2026 roku

Dodatkowe 1000 zł (lub więcej) na majówkę? Sprawdź zasady dofinansowania z ZFŚS w 2026 roku

14 kwietnia 2026, 15:35
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
majówka, pieniądze
Nadchodząca majówka 2026 to dla wielu Polaków idealna okazja do dłuższego odpoczynku. Korzystny układ kalendarza sprawia, że przy odrobinie planowania możemy zyskać ponad tydzień wolnego. Dzięki tegorocznym, rekordowym odpisom na fundusz socjalny, pracownicy mogą liczyć na realne wsparcie budżetu wyjazdowego. Jak odebrać pieniądze jeszcze przed wyjazdem?

Kalendarz majówkowy i planowanie urlopu w 2026 roku

Układ dni wolnych w maju 2026 roku jest korzystny, choć wymaga strategicznego podejścia. 1 maja wypada w piątek, co automatycznie daje nam 3-dniowy długi weekend bez brania urlopu. Z kolei 3 maja przypada w niedzielę - warto pamiętać, że w tej sytuacji przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego (taki przywilej dotyczy tylko świąt wypadających w soboty). Jeśli jednak chcesz cieszyć się dłuższą przerwą, warto zaplanować urlop wcześniej. Biorąc 4 dni wolnego (od 27 do 30 kwietnia), Twój odpoczynek potrwa aż 9 dni (od soboty 25 kwietnia do niedzieli 3 maja włącznie). Połowa kwietnia to ostatni moment na złożenie wniosku o dofinansowanie z ZFŚS, jeśli chcesz otrzymać środki jeszcze przed wyjazdem.

Rekordowe odpisy na ZFŚS w 2026 roku

Rok 2026 przynosi najwyższe w historii kwoty odpisu na fundusz socjalny. Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS, podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2025 roku, które wyniosło 7 848,60 zł. Dla pracowników oznacza to większe pule środków w firmowych budżetach:

  • Odpis podstawowy na pracownika (tzw. pełny etat) wynosi w 2026 roku 2 943,23 zł.
  • Większy odpis pozwala firmom na podniesienie stawek "wczasów pod gruszą" lub wyższe dopłaty do wypoczynku majowego.

Limit zwolnienia z podatku - co musisz wiedzieć?

W 2026 roku standardowy limit zwolnienia z podatku dochodowego (PIT) dla świadczeń z ZFŚS wynosi 1 000 zł rocznie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli otrzymasz do 1000 zł wsparcia, całą kwotę dostaniesz "na rękę". Jeśli dofinansowanie wyniesie np. 1500 zł, od nadwyżki (500 zł) zostanie pobrany podatek dochodowy (według Twojej skali podatkowej).

Kryteria dochodowe i termin wypłaty

Pamiętaj, że środki z ZFŚS nie są "premią", która należy się każdemu po równo. Ich wysokość zależy od tzw. kryterium socjalnego:

  • Pracodawca ma obowiązek różnicować dopłaty zależnie od Twojej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny).
  • Osoby w trudniejszej sytuacji finansowej lub mające na utrzymaniu dzieci otrzymają wyższe kwoty.

Wniosek złożony około 14 kwietnia daje realną szansę na wypłatę środków w ostatniej dekadzie miesiąca.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy muszę mieć fakturę za hotel, żeby dostać pieniądze? To zależy od regulaminu Twojej firmy. Przy "wczasach pod gruszą" zazwyczaj wystarczy wniosek i oświadczenie o dochodach. Jeśli jednak firma dopłaca do "zorganizowanego wypoczynku", może wymagać faktury od organizatora (np. biura podróży).
  2. Ile dni urlopu muszę wziąć? Przy "wczasach pod gruszą" kodeksowy wymóg to często 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego odpoczynku. Sprawdź jednak regulamin swojej firmy - wiele zakładów dopuszcza mniejsze dopłaty do krótszych wyjazdów, np. 5-dniowych.
  3. Czy komornik może zająć dopłatę do majówki? To skomplikowana kwestia. Choć świadczenia z ZFŚS mają charakter socjalny, według Sądu Najwyższego (wyrok z 2021 roku) podlegają one egzekucji komorniczej w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę (zajęcie do 50 proc.). Warto jednak sprawdzić, czy Twój komornik nie uznaje ich za świadczenie wyłączone spod egzekucji ze względu na cel socjalny.
  4. Czy w 2026 roku limit zwolnienia z podatku wynosi 2000 zł? Nie. Podwyższony limit był rozwiązaniem tymczasowym. W 2026 roku wracamy do standardowej kwoty 1000 zł. Wyjątkiem są emeryci i renciści (byli pracownicy), dla których limit zwolnienia wynosi 4 500 zł.
  5. Czy za 3 maja (niedziela) należy mi się dodatkowy dzień wolny? Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy dodatkowy dzień wolny przysługuje tylko za święto wypadające w sobotę. Poniedziałek 4 maja 2026 jest normalnym dniem pracy.
Powiązane
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
1000 plus dla seniorów zamiast 13. i 14. emerytury. Czy to wejdzie w życie? Kto zyska, a kto straci?
1000 plus dla seniorów zamiast 13. i 14. emerytury. Czy to wejdzie w życie? Kto zyska, a kto straci?
Pułapka w przeliczaniu emerytury. Jeden błąd we wniosku do ZUS może kosztować Cię 300 zł miesięcznie
Pułapka w przeliczaniu emerytury. Jeden błąd we wniosku do ZUS może kosztować Cię 300 zł miesięcznie
Krwiodawcy bez nowych ulg. Rząd odpowiada na interpelację i studzi oczekiwania
14 kwi 2026

Krwiodawcy znów w centrum debaty o przywilejach, ale bez przełomu – rząd nie planuje wprowadzenia ogólnopolskich ulg transportowych dla zasłużonych dawców krwi. Mimo prac nad e-legitymacją i rosnących potrzeb systemu ochrony zdrowia, ministerstwa wskazują na bariery prawne, finansowe i etyczne.
Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł. Projekt ustawy już procedowany przez rząd
14 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nowym świadczeniem dla seniorów po 65. roku życia. W tle pojawia się istotna zmiana koncepcji. Bon senioralny, o którym mówiło się od miesięcy, może nie wejść w życie jako osobna ustawa. Zamiast tego ma stać się częścią szerszej reformy wsparcia osób starszych. Nie chodzi przy tym o pieniądze. Nowe świadczenie dla seniorów ma mieć zupełnie inną formę.
Planowanie budżetowe na 2027 rok na nowych zasadach. Znamy już postanowienia projektu w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej
14 kwi 2026

Planowanie budżetowe na 2027 rok odbędzie się już na nowych zasadach, czyli na podstawie przepisów wykonawczych uchwalonych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego. Co się zmienia i dla kogo będzie miało to kluczowe znaczenie? Znamy treść projektu i uzasadnienia do niego.

REKLAMA

Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.
Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
14 kwi 2026

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Czy importerzy będą pod stałym monitoringiem organów? Nowy UKC to koniec przypadkowych kontroli
14 kwi 2026

Dotychczas kontrola celna była dla wielu przedsiębiorców zdarzeniem incydentalnym – często losowym, ograniczonym do wybranych zgłoszeń lub konkretnych transakcji. Nadchodzące zmiany w unijnym systemie celnym całkowicie odwracają tę logikę. Wraz z reformą Unijnego Kodeksu Celnego kontrola przestaje być zdarzeniem – staje się procesem ciągłym. Pojawia się więc fundamentalne pytanie: czy importerzy w praktyce znajdą się pod stałym monitoringiem organów?
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
14 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

REKLAMA

System kaucyjny 2026. Za co zapłacisz 1 zł więcej, a co wyrzucisz do kosza bez kaucji?
14 kwi 2026

Nowe zasady segregacji odpadów wciąż budzą emocje przy sklepowych półkach. Choć system kaucyjny działa od października 2025 roku, nadal tylko wybrane opakowania pozwalają na odzyskanie gotówki. Sprawdź, za które butelki i puszki otrzymasz zwrot pieniędzy w automacie, a które z nich - mimo podobnego wyglądu - muszą bezpowrotnie trafić do Twojego żółtego kosza na odpady.
Duże zmiany w finansach publicznych od 14 kwietnia 2026 r. Nowości w klasyfikacji budżetowej, zarządzaniu inwestycjami publicznymi i budżetem państwa
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowe przepisy mają poprawić skuteczność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu rzetelnej i przejrzystej informacji o transferach, jakie zachodzą w jednostkach sektora finansów publicznych. Te nowe przepisy realizują kamień milowy A2aG określony dla Reformy Systemu Budżetowego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
