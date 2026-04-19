Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe pieniądze na majówkę 2026. Wielu pracowników zapomina o tym wniosku

Dodatkowe pieniądze na majówkę 2026. Wielu pracowników zapomina o tym wniosku

19 kwietnia 2026, 17:16
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
majówka, pieniądze
Dodatkowe pieniądze na majówkę 2026. Wielu pracowników zapomina o tym wniosku
Kuba Kwiatkowski
Shutterstock

Nadchodząca majówka 2026 to dla wielu Polaków idealna okazja do dłuższego odpoczynku. Korzystny układ kalendarza sprawia, że przy odrobinie planowania możemy zyskać ponad tydzień wolnego. Dzięki tegorocznym, rekordowym odpisom na fundusz socjalny, pracownicy mogą liczyć na realne wsparcie budżetu wyjazdowego. Jak odebrać pieniądze jeszcze przed wyjazdem?

Kalendarz majówkowy i planowanie urlopu w 2026 roku

Układ dni wolnych w maju 2026 roku jest korzystny, choć wymaga strategicznego podejścia. 1 maja wypada w piątek, co automatycznie daje nam 3-dniowy długi weekend bez brania urlopu. Z kolei 3 maja przypada w niedzielę - warto pamiętać, że w tej sytuacji przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego (taki przywilej dotyczy tylko świąt wypadających w soboty). Jeśli jednak chcesz cieszyć się dłuższą przerwą, warto zaplanować urlop wcześniej. Biorąc 4 dni wolnego (od 27 do 30 kwietnia), Twój odpoczynek potrwa aż 9 dni (od soboty 25 kwietnia do niedzieli 3 maja włącznie). Połowa kwietnia to ostatni moment na złożenie wniosku o dofinansowanie z ZFŚS, jeśli chcesz otrzymać środki jeszcze przed wyjazdem.

Rekordowe odpisy na ZFŚS w 2026 roku

Rok 2026 przynosi najwyższe w historii kwoty odpisu na fundusz socjalny. Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS, podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2025 roku, które wyniosło 7 848,60 zł. Dla pracowników oznacza to większe pule środków w firmowych budżetach:

  • Odpis podstawowy na pracownika (tzw. pełny etat) wynosi w 2026 roku 2 943,23 zł.
  • Większy odpis pozwala firmom na podniesienie stawek "wczasów pod gruszą" lub wyższe dopłaty do wypoczynku majowego.

Limit zwolnienia z podatku - co musisz wiedzieć?

W 2026 roku standardowy limit zwolnienia z podatku dochodowego (PIT) dla świadczeń z ZFŚS wynosi 1 000 zł rocznie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli otrzymasz do 1000 zł wsparcia, całą kwotę dostaniesz "na rękę". Jeśli dofinansowanie wyniesie np. 1500 zł, od nadwyżki (500 zł) zostanie pobrany podatek dochodowy (według Twojej skali podatkowej).

Kryteria dochodowe i termin wypłaty

Pamiętaj, że środki z ZFŚS nie są "premią", która należy się każdemu po równo. Ich wysokość zależy od tzw. kryterium socjalnego:

  • Pracodawca ma obowiązek różnicować dopłaty zależnie od Twojej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny).
  • Osoby w trudniejszej sytuacji finansowej lub mające na utrzymaniu dzieci otrzymają wyższe kwoty.

Wniosek złożony około 14 kwietnia daje realną szansę na wypłatę środków w ostatniej dekadzie miesiąca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy muszę mieć fakturę za hotel, żeby dostać pieniądze? To zależy od regulaminu Twojej firmy. Przy "wczasach pod gruszą" zazwyczaj wystarczy wniosek i oświadczenie o dochodach. Jeśli jednak firma dopłaca do "zorganizowanego wypoczynku", może wymagać faktury od organizatora (np. biura podróży).
  2. Ile dni urlopu muszę wziąć? Przy "wczasach pod gruszą" kodeksowy wymóg to często 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego odpoczynku. Sprawdź jednak regulamin swojej firmy - wiele zakładów dopuszcza mniejsze dopłaty do krótszych wyjazdów, np. 5-dniowych.
  3. Czy komornik może zająć dopłatę do majówki? To skomplikowana kwestia. Choć świadczenia z ZFŚS mają charakter socjalny, według Sądu Najwyższego (wyrok z 2021 roku) podlegają one egzekucji komorniczej w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę (zajęcie do 50 proc.). Warto jednak sprawdzić, czy Twój komornik nie uznaje ich za świadczenie wyłączone spod egzekucji ze względu na cel socjalny.
  4. Czy w 2026 roku limit zwolnienia z podatku wynosi 2000 zł? Nie. Podwyższony limit był rozwiązaniem tymczasowym. W 2026 roku wracamy do standardowej kwoty 1000 zł. Wyjątkiem są emeryci i renciści (byli pracownicy), dla których limit zwolnienia wynosi 4 500 zł.
  5. Czy za 3 maja (niedziela) należy mi się dodatkowy dzień wolny? Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy dodatkowy dzień wolny przysługuje tylko za święto wypadające w sobotę. Poniedziałek 4 maja 2026 jest normalnym dniem pracy.
