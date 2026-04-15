Czy będzie nowy dodatek do prądu dla seniorów w 2026 roku? Sprawdź aktualny stan przepisów
Wiosna 2026 roku przynosi wiele pytań o dalsze wsparcie w opłacaniu rachunków za energię. Choć znany z poprzednich lat powszechny bon energetyczny wygasł, w rządzie trwają prace nad nowymi mechanizmami osłonowymi, które mają ruszyć w drugiej połowie roku. Na co mogą liczyć emeryci i renciści w tym roku? Oto szczegóły.
- Co z bonem energetycznym na prąd? (Stan na kwiecień/maj 2026)
- Co przysługuje na pewno w 2026 roku?
- Bon energetyczny a ryczałt energetyczny - nie pomyl wniosków!
- Bon senioralny (Nowość 2026) - do 2150 zł miesięcznie
- Ryczałt energetyczny - 336,16 zł co miesiąc
- Bon ciepłowniczy 2026 - jednorazowa dopłata do ogrzewania
- Dopłata do prądu z PFRON (600 zł)
- FAQ - najczęściej zadawane pytania
Co z bonem energetycznym na prąd? (Stan na kwiecień/maj 2026)
Wielu seniorów pyta o powszechny dodatek do prądu znany z lat ubiegłych. Czy bon energetyczny będzie w 2026 roku? Nie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że ten konkretny program nie będzie kontynuowany. W zamian państwo stawia na wsparcie celowe i usługi opiekuńcze.
Co przysługuje na pewno w 2026 roku?
Zamiast czekać na niepewny dodatek do prądu, warto sprawdzić dwa świadczenia, które w 2026 roku są już faktem:
- Ryczałt energetyczny z ZUS: Od 1 marca 2026 roku wynosi on 336,16 zł miesięcznie. Przysługuje on kombatantom i osobom represjonowanym. Jest wypłacany automatycznie z emeryturą.
- Bon senioralny: To nowość roku 2026. Jest to wsparcie opiekuńcze o wartości do 2150 zł, przeznaczone dla osób powyżej 75. roku życia, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
- Bon ciepłowniczy: Jednorazowa dopłata dla osób mieszkających w blokach
Bon energetyczny a ryczałt energetyczny - nie pomyl wniosków!
Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny to stały, dożywotni dodatek dla wybranych grup (np. kombatantów). Bon energetyczny był jedynie czasowym instrumentem osłonowym, który wygasł. Osoby pobierające ryczałt z ZUS mogą bez przeszkód korzystać z innych aktualnych form pomocy, o ile spełniają kryteria dochodowe.
Bon senioralny (Nowość 2026) - do 2150 zł miesięcznie
To najważniejszy filar wsparcia w tym roku. Nie jest to gotówka wypłacana do ręki, ale opłacone przez państwo wsparcie w codziennym życiu.
- Dla kogo: Osoby 75+, które wymagają pomocy (oceniane punktowo), a ich dzieci pracują i nie mogą tej opieki zapewnić.
- Wniosek: Składa go nie senior, a jego pracujące dziecko (zstępny) w urzędzie gminy lub MOPS.
- Próg dochodowy seniora: Emerytura/renta nie może przekraczać 3410 zł brutto.
- Próg dochodowy składającego wniosek: Dochód dziecka seniora nie może przekroczyć 3500–6700 zł brutto (zależnie od wielkości gospodarstwa).
- Wartość: Maksymalnie 2150 zł miesięcznie w formie usług (np. pomoc w zakupach, higienie, podawaniu leków).
Ryczałt energetyczny - 336,16 zł co miesiąc
To stałe świadczenie, którego nie należy mylić z czasowymi bonami. Jest ono wypłacane co miesiąc bezpośrednio do emerytury lub renty.
- Kwota od 1 marca 2026: Dokładnie 336,16 zł.
- Dla kogo: Kombatanci, osoby represjonowane, żołnierze zastępczej służby wojskowej oraz wdowy/wdowcy po tych osobach.
- Formalności: Wniosek ZUS ER-RYC. Raz przyznany, jest waloryzowany co roku i wypłacany bezterminowo.
Bon ciepłowniczy 2026 - jednorazowa dopłata do ogrzewania
Jeśli mieszkasz w bloku lub korzystasz z sieci ciepłowniczej (miejskiej), możesz liczyć na wyrównanie kosztów ciepła.
- Termin naboru: Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.
- Kryterium dochodowe (netto): Poniżej 3272,69 zł (gospodarstwo 1-osobowe) lub 2454,52 zł na osobę w rodzinie.
- Zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli przekroczysz próg, dodatek zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia (minimalna wypłata to 20 zł).
Dopłata do prądu z PFRON (600 zł)
Osoby z niepełnosprawnościami korzystające z urządzeń wspomagających oddychanie (koncentrator tlenu, respirator) mogą otrzymać 600 zł rocznie dofinansowania do rachunków za energię. Wnioski przyjmuje PFRON przez system SOW.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
- Gdzie szukać informacji? Oficjalne komunikaty publikuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz portal gov.pl.
- Czy 13. i 14. emerytura wlicza się do dochodu? Nie, przy ustalaniu prawa do powyższych bonów te dodatki są ustawowo pomijane.
- Czy mogę brać ryczałt i bon senioralny jednocześnie? Tak, te świadczenia się nie wykluczają. Można pobierać ryczałt z ZUS i jednocześnie korzystać z usług w ramach bonu senioralnego.
Czy bon energetyczny będzie w 2026 roku dla seniorów?
Nie. Ministerstwo Klimatu jednoznacznie potwierdziło, że program bonu energetycznego nie będzie kontynuowany w 2026 roku.
Ile wynosi Ryczałt energetyczny z ZUS od 1 marca 2026?
Ryczałt energetyczny z ZUS od 1 marca 2026 roku wynosi 336,16 zł miesięcznie.
Kto może dostać Bon senioralny 2026 i jaka jest maksymalna kwota wsparcia?
Bon senioralny 2026 przysługuje osobom 75+, których dzieci pracują i nie mogą zapewnić im opieki, przy dochodzie do 5000 zł brutto. Maksymalna wartość usług opiekuńczych to 2150 zł miesięcznie.
Kiedy składać wnioski o Bon ciepłowniczy 2026 i jakie są progi dochodu?
Wnioski o Bon ciepłowniczy 2026 składa się od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Kryterium dochodu: poniżej 2500 zł netto (gospodarstwo jednoosobowe) lub 1700 zł na osobę w rodzinie. Działa zasada „złotówka za złotówkę”.
Czy 13. i 14. emerytura wliczają się do dochodu przy bonach w 2026?
Nie. Przy ustalaniu prawa do Bonu senioralnego 2026 i Bonu ciepłowniczego 2026 13. i 14. emerytura są ustawowo pomijane.
