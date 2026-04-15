Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Prawie 2000 zł od ZUS. Sprawdź, jak odebrać dodatek za wychowanie dzieci w 2026 roku

Prawie 2000 zł od ZUS. Sprawdź, jak odebrać dodatek za wychowanie dzieci w 2026 roku

15 kwietnia 2026, 12:30
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Prawie 2000 zł od ZUS. Sprawdź, jak odebrać dodatek za wychowanie dzieci w 2026 roku
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie określane jako Mama 4 plus, przeszło w marcu 2026 roku istotną rewaloryzację. Obecnie osoby uprawnione mogą otrzymać maksymalnie 1978,49 zł, co stanowi równowartość najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego w kraju.

Program Mama 4 plus

Program Mama 4 plus, czyli Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, to specjalny mechanizm wsparcia finansowego przeznaczony dla osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, przez co nie zdołały wypracować stażu pracy uprawniającego do minimalnej emerytury. Od 1 marca 2026 roku świadczenie to wynosi maksymalnie 1978,49 zł brutto, co jest kwotą równą aktualnej najniższej emeryturze. O środki mogą ubiegać się kobiety po 60. roku życia oraz ojcowie po 65. roku życia (w sytuacjach szczególnych, np. śmierci matki), pod warunkiem, że mieszkają w Polsce od co najmniej 10 lat i nie posiadają innych dochodów zapewniających niezbędne utrzymanie. Świadczenie ma charakter uznaniowy i wypłacane jest przez ZUS lub KRUS albo jako pełna kwota (dla osób bez żadnych świadczeń), albo jako dopłata do obecnej emerytury, aby zrównać ją do poziomu ustawowego minimum.

Program ten ma na celu finansowe docenienie trudu wychowania licznej gromadki dzieci, który często uniemożliwiał rodzicom wypracowanie standardowej emerytury. Wprowadzone rozwiązanie systemowe skierowane jest do seniorów, którzy poświęcili się opiece nad potomstwem i od co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia) mieszkają oraz posiadają ośrodek interesów życiowych w Polsce. Najnowsze dane statystyczne z początku 2026 roku pokazują, że z tej formy wsparcia korzysta niemal 60 tysięcy osób, a państwo przeznaczyło na ten cel w zaledwie dwa miesiące ponad 123 miliony złotych.

Zasady wypłaty i aktualna wysokość świadczenia Mama 4 plus

Mechanizm działania tego wsparcia opiera się na wyrównaniu finansowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy dana osoba pobiera już jakąkolwiek emeryturę (również rolniczą z KRUS). Jeśli kwota ta jest niższa od progu minimalnego, urząd dopłaca brakującą różnicę. W przypadku osób, które nigdy nie pracowały zawodowo i nie mają własnych świadczeń, ZUS wypłaca pełną kwotę 1 978,49 zł. Warto zauważyć, że realne kwoty przelewów są bardzo zróżnicowane. Statystyki z lutego 2026 roku wskazują, że średnia wartość wypłacanego dodatku oscyluje w granicach 1 027,38 zł. Każdego roku, wraz z ogólną waloryzacją rent i emerytur, wysokość tego wsparcia jest automatycznie aktualizowana.

Kryteria przyznawania pieniędzy dla rodziców czworga dzieci

Aby ubiegać się o te fundusze, należy spełnić kilka konkretnych warunków. Najważniejszym z nich jest wychowanie przynajmniej czwórki dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Choć w przeważającej mierze beneficjentkami są kobiety, prawo dopuszcza przyznanie świadczenia ojcom w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią rodziny lub długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci (np. z powodu ciężkiej, przewlekłej choroby). Proces ubiegania się o środki wymaga aktywności ze strony zainteresowanego. W 2026 roku najszybszą drogą jest złożenie wniosku ERSU drogą elektroniczną przez profil PUE ZUS lub aplikację mZUS. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz dokumenty potwierdzające brak dochodów wystarczających na utrzymanie.

Obowiązki beneficjenta i ryzyko wstrzymania wypłat przez ZUS

Otrzymywanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad dyscypliny finansowej. Państwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania pomocy, jeśli sytuacja życiowa seniora ulegnie poprawie. Dotyczy to przede wszystkim podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej lub nabycia praw do innych świadczeń (np. renty). Każdy beneficjent ma ustawowy obowiązek informowania ZUS o wszelkich zmianach w dochodach. Ukrycie takich faktów może skutkować nie tylko odebraniem dodatku, ale również koniecznością zwrotu nienależnie pobranych kwot z odsetkami, gdyż świadczenie to ma charakter socjalny i przysługuje tylko osobom realnie pozbawionym innych źródeł utrzymania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy jeśli mam 5 lub 6 dzieci, otrzymam wyższą kwotę? Nie. Minimalna liczba dzieci to czworo, ale wychowanie większej gromadki nie zwiększa kwoty świadczenia. Maksymalna wypłata zawsze jest równa aktualnej najniższej emeryturze (1978,49 zł).
  2. Czy dodatek Mama 4 plus jest opodatkowany? Tak, od świadczenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota "na rękę" będzie więc niższa niż podana kwota brutto.
  3. Mam 60 lat, ale nadal pracuję na pół etatu. Czy mogę dostać dopłatę? To zależy od Twoich zarobków. Jeśli łączna kwota Twojej pensji i ewentualnej emerytury przekracza 1 978,49 zł brutto, świadczenie nie zostanie przyznane. Program jest przeznaczony dla osób bez środków na poziomie minimum emerytalnego.
  4. Czy dzieci muszą być biologiczne? Nie. Do limitu czwórki dzieci wliczają się dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione (adoptowane) oraz dzieci, nad którymi sprawowano opiekę zastępczą (z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej).
  5. Co jeśli jedno z dzieci już nie żyje? Śmierć dziecka nie odbiera prawa do świadczenia. Liczy się sam fakt jego urodzenia i wychowania (co do zasady do osiągnięcia przez nie pełnoletności).

Jaka jest maksymalna kwota świadczenia Mama 4 plus po rewaloryzacji w marcu 2026?

Maksymalnie 1 978,49 zł, co stanowi równowartość najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego w kraju.

Jak ZUS wylicza wysokość świadczenia Mama 4 plus i komu przysługuje pełne 1 978,49 zł?

ZUS sprawdza, czy dana osoba pobiera emeryturę (także rolniczą z KRUS) i dopłaca do progu minimalnego. Osobom, które nigdy nie pracowały zawodowo i nie mają własnych świadczeń, ZUS wypłaca pełną kwotę 1 978,49 zł.

Jakie warunki wieku i liczby dzieci trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie Mama 4 plus?

Najważniejszy warunek to wychowanie przynajmniej czwórki dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Czy ojciec może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus?

Tak, w wyjątkowych okolicznościach: śmierć matki, porzucenie rodziny lub długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci (np. z powodu ciężkiej, przewlekłej choroby).

Czy beneficjent Mama 4 plus musi zgłaszać zmiany dochodów do ZUS?

Tak, każdy beneficjent rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ma ustawowy obowiązek informowania ZUS o zmianach w dochodach. Ukrycie takich faktów może skutkować odebraniem dodatku i zwrotem nienależnie pobranych kwot z odsetkami.

Zakaz egzaminów online w edukacji domowej? MEN walczy z objawem (ściąganie), nie z chorobą (model: zakuć, zdać, zapomnieć)
15 kwi 2026

Niedawna wypowiedź wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer dotycząca braku możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych online dla uczniów w edukacji domowej otworzyła istotną debatę o kierunku rozwoju polskiej szkoły. Kluczowym argumentem, który przeważył szalę na niekorzyść cyfrowej formy sprawdzania wiedzy, stała się obawa przed brakiem samodzielności uczniów i powszechnym zjawiskiem ściągania. Z perspektywy osoby działającej w branży amerykańskiej edukacji online - dostarczanej również polskim uczniom realizującym obowiązek nauki w szkołach zagranicznych - problem ten wygląda zupełnie inaczej. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że trudności z rzetelnością oceniania nie wynikają z samego faktu prowadzenia egzaminów online, lecz z niedostosowania metod dydaktycznych i narzędzi ewaluacji do realiów współczesnej edukacji.
Kto i jak uzyska rentę socjalną? Czy można dorabiać do tego świadczenia?
15 kwi 2026

Renta socjalna to świadczenie, którego przyznanie nie zależy od stażu pracy ani nawet od pobytu w Polsce. Rentę - na stałe lub na czas określony - otrzymają osoby, które z powodu choroby nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Czy to oznacza, że osoby pobierające rentę socjalną nie mogą pracować zarobkowo?
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna firmy a KSeF: dlaczego dla wielu firm to konieczność, jak uzyskać
15 kwi 2026

Od początku kwietnia 2026 r. kolejne firmy w Polsce mierzą się z obowiązkową cyfryzacją procesów fakturowania. Rozszerzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) np. na małe i średnie przedsiębiorstwa oznacza w praktyce konieczność wdrożenia nowych narzędzi uwierzytelniania dokumentów elektronicznych. Jednym z nich jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Dla wielu przedsiębiorstw jest to pierwsze zetknięcie z technologią, która od lat funkcjonuje już w bankowości, administracji publicznej czy dużych korporacjach. Wraz z cyfryzacją obiegu dokumentów narzędzia takie jak podpis elektroniczny czy pieczęć kwalifikowana przestają być rozwiązaniami niszowymi, a stają się elementem codziennej infrastruktury biznesowej.
Drugi próg podatkowy do 140 tys. zł. Polska 2050 składa projekt, koszt to 9 mld zł
15 kwi 2026

Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, co ma odciążyć klasę średnią i ograniczyć rosnące obciążenia fiskalne. Projekt zakłada wejście zmian w życie od 2027 roku, a jego koszt – szacowany na 9 mld zł – miałby zostać pokryty m.in. z podatku cyfrowego i wyższej akcyzy na alkohol.

Tylu wniosków o kredyt nie było od 18 lat
15 kwi 2026

W marcu zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi gwałtownie wzrosło – ponad 63 tys. osób złożyło wnioski, co oznacza skok o 72 proc. rok do roku i najwyższy wynik od 2008 r. Za tym ruchem stoją rosnące obawy o zaostrzenie warunków finansowania w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Inflacja nie odpuszcza. Nowe prognozy ekspertów pokazują, czego się spodziewać
15 kwi 2026

Ekonomiści Banku ING prognozują dalszy wzrost inflacji w najbliższych miesiącach, ale w umiarkowanej skali. W komentarzu do danych GUS ocenili, że do końca roku główna stopa NBP pozostanie na poziomie 3,75 proc.
40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu. Wnioski dla pracodawców
15 kwi 2026

Nawet 40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Z czego to wynika? Oto praktyczne wnioski dla pracodawców do wdrożenia w organizacji w celu zapobiegania wysokiej rotacji pracowników.

Wychowujesz dzieci? Sprawdź, czy masz prawo do ulgi podatkowej. Tej samotnej matce skarbówka odmówiła!
15 kwi 2026

Trwający kilka lat proces rozwodowy nie daje prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku właściwego dla osoby samotnie wychowującej dzieci. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w tej sprawie jednoznaczną interpretację, dopiero prawomocny wyrok sądowy zmienia status podatkowy rodzica. Do tego czasu nawet faktyczna samotność wychowawcza i skazanie współmałżonka za znęcanie się nie wystarczą.
Kosztowna zmowa cenowa właścicieli skupów owoców – UOKiK nakłada 1,6 mln zł kar
15 kwi 2026

UOKiK nałożył na pięć firm z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz prezesa jednej z nich kary na łącznie niemal 1,6 mln zł za zmowę cenową. Niedozwolone porozumienie miało dot. skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w latach 2022-2024.
