Dają 173 000 zł na wynajem. Nabór już ruszył. Zobacz, jak złożyć wniosek

Polskie państwo uruchomiło szeroko zakrojoną pomoc dla młodych osób z niepełnosprawnościami, które pragną rozpocząć samodzielne życie zawodowe i prywatne. W ramach tegorocznej odsłony programu operowanego przez PFRON, beneficjenci mogą ubiegać się o gigantyczne wsparcie finansowe, sięgające w skrajnych przypadkach nawet ponad 170 tysięcy złotych.

Nawet 173 000 zł na wynajem mieszkania. Ruszyły rekordowe dopłaty

Pieniądze te mają pomóc w pokryciu kosztów najmu mieszkania w dowolnym mieście w Polsce, co dla wielu osób stanowi jedyną szansę na przeprowadzkę za pracą i opuszczenie placówek opiekuńczych lub domów rodzinnych.

Nowa szansa na samodzielność w ramach inicjatywy "Aktywny samorząd"

Wraz z początkiem kwietnia 2026 roku wystartował proces przyjmowania wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem dopłat do wynajmu mieszkania. Inicjatywa ta, będąca częścią programu "Aktywny samorząd", stawia sobie za cel niwelowanie barier finansowych, które często uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnościami podjęcie zatrudnienia w dużych ośrodkach miejskich. Program jest dedykowany przede wszystkim tym, którzy niedawno ukończyli edukację lub opuszczają system pieczy zastępczej i potrzebują stabilnego dachu nad głową, aby móc skupić się na rozwoju kariery.

Mechanizm wsparcia i motywacja do aktywności zawodowej

Finansowanie zostało zaplanowane na okres 36 miesięcy, a jego konstrukcja ma dawać poczucie bezpieczeństwa na starcie, jednocześnie zachęcając do samodzielności. Przez pierwszy pełny rok uczestnik może liczyć na dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów najmu (do poziomu limitu określonego w programie). W kolejnych latach intensywność wsparcia maleje:

W drugim roku: dopłata pokrywa 70 proc. kosztów najmu.

W trzecim roku: państwo dokłada 40 proc. należnej kwoty.

Co istotne, zasady są elastyczne: przez pierwsze 12 miesięcy beneficjent nie musi pracować, co pozwala na spokojną adaptację w nowym mieście. Warunek posiadania stałego źródła dochodu z pracy staje się obowiązkowy dopiero od 13. miesiąca pobierania świadczenia.

Niezależność szyta na miarę

Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" to nie tylko suchy transfer gotówki, ale przede wszystkim realne narzędzie walki z wykluczeniem lokalowym. Dzięki temu, że wysokość dopłat jest ściśle powiązana z realnymi, rynkowymi stawkami najmu w konkretnych metropoliach, beneficjenci nie są zmuszeni do wybierania lokali o niskim standardzie na obrzeżach. Mają szansę zamieszkać blisko centrów biznesowych i potencjalnych pracodawców, co w przypadku osób z ograniczeniami ruchowymi jest kluczowe dla zachowania ciągłości zatrudnienia i oszczędności czasu na dojazdach.

Kryteria kwalifikacji - kto może skorzystać?

O środki mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w przypadku dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wystarczy stopień umiarkowany). Kluczowe warunki to:

Status absolwenta: ukończenie dowolnego szczebla edukacji lub opuszczenie pieczy zastępczej w ciągu ostatnich 5 lat.

Pełna zdolność do czynności prawnych.

Brak własności nieruchomości w miejscowości, w której planuje się podjąć pracę.

Dostępność lokalu: mieszkanie musi być wolne od barier architektonicznych i przystosowane do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia najemcy.

Limity finansowe w największych metropoliach

Kwoty wsparcia są ściśle powiązane z rynkowymi cenami najmu w danym regionie oraz faktem, czy wnioskodawca porusza się na wózku inwalidzkim. Najwyższe limity przewidziano dla Warszawy, gdzie suma wsparcia w cyklu trzyletnim może wynieść ok. 173 tysięcy złotych. W miastach takich jak Wrocław, Poznań czy Kraków kwoty te przekraczają 145 tysięcy złotych, a w Gdańsku, Szczecinie czy Katowicach oscylują wokół 100 tysięcy złotych.

Weryfikacja dostępności lokalu

Warto pamiętać, że proces przyznawania środków obejmuje weryfikację wybranego mieszkania pod kątem barier architektonicznych. PFRON wymaga, aby lokal był w pełni funkcjonalny dla najemcy już w momencie rozpoczęcia dofinansowania. Oznacza to, że przed sfinalizowaniem formalności, wnioskodawca powinien upewnić się, czy np. szerokość futryn, wysokość progów czy dostęp do windy w budynku faktycznie odpowiadają jego potrzebom. To zabezpieczenie ma gwarantować, że publiczne pieniądze realnie przekładają się na wzrost samodzielności, a nie tylko na opłacenie dachu nad głową.

Procedura składania wniosków

Cały proces odbywa się cyfrowo. Dokumenty składa się wyłącznie przez internet za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Tegoroczny nabór pozostaje otwarty do 4 grudnia 2026 roku.

Inwestycja w kapitał ludzki

Choć kwoty sięgające 173 tysięcy złotych mogą budzić wrażenie, eksperci podkreślają, że jest to inwestycja o ogromnym znaczeniu społecznym. Pomagając osobie z niepełnosprawnością w wejściu na rynek pracy w dużym mieście, państwo zyskuje aktywnego zawodowo specjalistę i podatnika. Trzyletni "parasol ochronny" w postaci dopłat do czynszu ma być pomostem, który pozwoli na stabilne zapuszczenie korzeni w nowym środowisku, dając czas na zdobycie doświadczenia i awans zawodowy, który docelowo pozwoli na samodzielne utrzymanie mieszkania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy muszę mieć pracę, aby złożyć wniosek? Nie. W pierwszym roku (12 miesięcy) nie musisz być zatrudniony. Obowiązek posiadania pracy pojawia się dopiero od 13. miesiąca korzystania ze wsparcia. Czy program pokryje 100% ceny najmu każdego mieszkania? Nie. Program pokrywa 100 proc. kosztów najmu w pierwszym roku, ale tylko do wysokości limitu określonego przez PFRON dla danej lokalizacji. Jeśli wynajmiesz mieszkanie droższe niż przewiduje limit, nadwyżkę musisz opłacić sam. Czy z dofinansowania mogę opłacić prąd i gaz? Nie. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie kosztów najmu (tzw. odstępnego dla właściciela). Środki nie mogą być przeznaczone na opłaty eksploatacyjne (media), czynsz administracyjny (do spółdzielni/wspólnoty) ani na kaucję. Na czym polega wymóg "braku barier"? Wybrany lokal musi zapewniać Ci pełną swobodę ruchu. Oznacza to m.in. dostęp do budynku bez schodów (winda, podjazd) oraz łazienkę i progi dostosowane do Twoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Czy pomoc jest bezzwrotna? Tak, pod warunkiem przestrzegania regulaminu (m.in. podjęcia pracy po pierwszym roku i terminowego rozliczania się z kosztów najmu). Czy mogę zmienić mieszkanie w trakcie trwania programu? Tak, zmiana lokalu jest możliwa, o ile nowe mieszkanie również spełnia wymogi dostępności dla Twojej niepełnosprawności. Każdą taką zmianę należy jednak zgłosić do urzędu realizującego umowę, aby zaktualizować dane i upewnić się, że wysokość dopłaty (zależna od lokalizacji) pozostanie odpowiednio naliczona.

