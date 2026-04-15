Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Koniec 800 plus jakie znasz? Rząd ogłasza rewolucję od 2027 roku

Koniec 800 plus jakie znasz? Rząd ogłasza rewolucję od 2027 roku

15 kwietnia 2026, 16:20
[Data aktualizacji 16 kwietnia 2026, 09:25]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Program 800 plus czekają największe zmiany od lat. Rząd zapowiada nowe zasady przyznawania świadczenia, które wejdą w życie 1 czerwca 2027 roku. Jeśli pobierasz pieniądze na dziecko, musisz o tym wiedzieć - kluczowe będą nowe terminy i zasady składania wniosków. Oto szczegóły.

Zmiany w 800 plus od 2027 roku

Do tej pory system wypłat 800 plus był przewidywalny, ale generował ogromne obciążenie dla urzędów w krótkim czasie. Nowelizacja ustawy ma to zmienić.

Rewolucja w formalnościach dotyczących 800 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje istotną nowelizację przepisów, która ma odciążyć rodziców i opiekunów. Głównym założeniem reformy jest wprowadzenie mechanizmu automatycznego przedłużania prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne lata. Dzięki temu nie trzeba będzie co roku wysyłać nowego formularza - ZUS sam odnowi wypłaty na podstawie posiadanych już informacji.

800 plus na nowych zasadach. Koniec z jednym terminem dla wszystkich?

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie tzw. kroczącego okresu świadczeniowego. Co to oznacza w praktyce? Obecnie wszyscy rodzice składają wnioski w tym samym czasie (od lutego), a okres świadczeniowy kończy się dla wszystkich 31 maja. Od czerwca 2027 roku okres świadczeniowy będzie ustalany indywidualnie. Twoje prawo do 800 plus będzie obowiązywać przez 12 kolejnych miesięcy od momentu przyznania, niezależnie od tego, w którym miesiącu złożysz wniosek.

Ma ona na celu wprowadzenie automatycznego, corocznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego 800 plus, na kolejny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania wniosku przez rodzica lub opiekuna dziecka - wynika z zamysłów MRPiPS.

Choć proces ma być zautomatyzowany, rodzice zachowają możliwość aktualizacji danych, jeśli ich sytuacja rodzinna ulegnie zmianie. Ważne jest jednak to, że obowiązek tradycyjnego złożenia wniosku nie znika całkowicie. Pierwszorazowe zgłoszenie dziecka do systemu (np. po narodzinach lub po powrocie z emigracji) wciąż będzie wymagało aktywnego udziału rodzica.

"Kroczący" okres świadczeniowy 800 plus

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie tzw. "kroczącego" okresu świadczeniowego, który zastąpi obecny, sztywny harmonogram. W nowym systemie okres wypłat będzie ustalany indywidualnie dla każdego dziecka i będzie trwał 12 kolejnych miesięcy od momentu przyznania świadczenia. Oznacza to, że Twój "rok z 800 plus" nie będzie już zależał od ogólnopolskich terminów, lecz od daty złożenia pierwszego wniosku lub narodzin dziecka. Dzięki temu ZUS uniknie kumulacji milionów dokumentów w jednym czasie, a rodzice zyskają pewność, że ich prawo do pieniędzy jest odnawiane płynnie i automatycznie w ich własnym cyklu rocznym.

Harmonogram wdrażania zmian w 800 plus

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w drugim kwartale 2026 roku. Ze względu na konieczność gruntownej przebudowy systemów informatycznych ZUS-u, nowe zasady nie wejdą w życie natychmiast. Przewiduje się, że automatyzacja zacznie obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli od 1 czerwca 2027 roku.

Rozszerzenie grupy beneficjentów i cele reformy 800 plus

Nowelizacja ma również naprawić luki prawne poprzez doprecyzowanie listy osób uprawnionych do pobierania 800 plus. Zgodnie z sugestiami Rzecznika Praw Dziecka, świadczenie trafi także do osób sprawujących tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy wyroku sądu. Cała reforma ma na celu nie tylko wygodę obywateli, ale też redukcję kosztów administracyjnych i biurokracji po stronie państwa.

Ważne przypomnienie o obecnych terminach 800 plus

Zanim nowe przepisy wejdą w życie, nadal obowiązują stare zasady. Aby zachować ciągłość wypłat i nie stracić przelewu w czerwcu, rodzice muszą złożyć wniosek na nadchodzący okres najpóźniej do 30 kwietnia. Tylko dotrzymanie tego terminu daje gwarancję, że ZUS wypłaci pieniądze bez miesięcznej przerwy.

Dlaczego rząd zmienia zasady w 800 plus?

Głównym powodem jest chęć rozłożenia pracy ZUS-u na cały rok. Obecna kumulacja milionów wniosków w lutym i marcu często powodowała zatory. Nowy system ma zapewnić:

  • Szybszą obsługę wniosków - urzędnicy będą zajmować się mniejszą partią dokumentów każdego miesiąca.
  • Ciągłość wypłat - uniknięcie przerw w przelewach, które zdarzały się przy masowym przetwarzaniu danych.
  • Wygodę dla rodziców - nie będziesz musiał pilnować jednej ogólnokrajowej daty, system sam przypomni Ci o kończącym się okresie.

Co z wnioskami o 800 plus w 2025 i 2026 roku?

Spokojnie - do maja 2027 roku obowiązują stare zasady. Najbliższy nabór wniosków ruszy tradycyjnie 1 lutego 2025 roku. Dopiero dzieci urodzone po wprowadzeniu nowych przepisów lub wnioski składane w 2027 roku wejdą w nowy, "kroczący" tryb. Na co jeszcze uważać? Mimo technicznych zmian w terminach, podstawowe kryteria pozostają bez zmian:

  • Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia.
  • Nie obowiązuje kryterium dochodowe.
  • Wnioski nadal będą składane wyłącznie drogą elektroniczną (PUE ZUS, aplikacja mZUS, bankowość elektroniczna lub portal Emp@tia).

FAQ: Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym 800 plus

  1. Czy od czerwca 2027 roku kwota 800 plus zostanie obniżona? Nie. Rządowe zmiany dotyczą wyłącznie technicznych zasad przyznawania świadczenia i terminów składania wniosków. Kwota 800 zł na dziecko pozostaje bez zmian.
  2. Czy muszę złożyć wniosek w 2027 roku? Jeśli nowe przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, dla osób już pobierających świadczenie, od czerwca 2027 roku proces ma być automatyczny. Nowy wniosek będzie konieczny tylko przy narodzinach dziecka lub zmianie sytuacji życiowej.
  3. Czy zmieni się sposób składania wniosków? Nie, nadal będziemy robić to wyłącznie przez internet. Dostępne kanały to aplikacja mZUS, Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna.
  4. Czy nowe zasady wpłyną na terminy przelewów? Docelowo tak - dzięki rozłożeniu wniosków na cały rok, ZUS ma wypłacać pieniądze płynniej. Każdy rodzic będzie miał przypisany stały dzień miesiąca, w którym przelew trafi na konto, ale nie będzie on już zależny od ogólnokrajowego harmonogramu.
  5. Czy jeśli przegapię termin, stracę pieniądze? Zasada pozostaje podobna: aby zachować ciągłość wypłat, wniosek trzeba złożyć przed końcem Twojego indywidualnego okresu. Jeśli się spóźnisz, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania za poprzednie miesiące).
Źródło: INFOR
