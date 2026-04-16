REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać

Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 06:36
Maja Retman
Maja Retman
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To pieniężne świadczenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Grad wniosków o przyznanie wdowiej renty spadł na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce w ciągu 2025 roku złożono ich ponad milion. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.

rozwiń >

Jak wyżyć tylko z jednej, zazwyczaj nędznej emerytury? Tysiące wdów i wdowców ledwie wiążą koniec z końcem. Od lat padały obietnice zmian w przepisach dotyczących renty rodzinnej. W ubiegłym roku zapowiedzi wreszcie przerodziły się w konkret — osieroceni małżonkowie ruszyli po należne pieniądze.

REKLAMA

REKLAMA

Lawina wniosków i pierwsze wypłaty

Skala zainteresowania nowym rozwiązaniem okazała się ogromna. W całym 2025 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 1 mln 156 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią. Najwięcej dokumentów złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Efekt? Uprawnieni zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie. Dla wielu to niewielka kwota, ale w domowych budżetach seniorów często robi realną różnicę.

Choć sama nazwa „renta wdowia” pojawiła się w przepisach stosunkowo niedawno, mechanizm łączenia świadczeń nie jest nowością. W praktyce chodzi o możliwość jednoczesnego pobierania własnej emerytury lub renty oraz części renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

REKLAMA

Dziś ZUS wypłaca już ponad 1 mln 17 tys. takich świadczeń. Nowe regulacje uporządkowały jednak zasady i wprowadziły jednolity model ich łączenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedno świadczenie w całości, drugie tylko częściowo

Złożenie wniosku o rentę wdowią oznacza konieczność podjęcia decyzji. Wnioskodawca musi wskazać, które świadczenie chce otrzymywać w pełnej wysokości. Drugie będzie jedynie dodatkiem.

Do końca 2026 roku obowiązuje zasada: jedno świadczenie w 100 procentach, drugie — w wysokości 15 procent. W praktyce oznacza to wybór między dwiema opcjami: pełna własna emerytura i 15 proc. renty rodzinnej albo pełna renta rodzinna powiększona o 15 proc. własnego świadczenia.

To jednak rozwiązanie przejściowe. Ustawodawca przewidział już zmianę — od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent. W efekcie łączna kwota wypłat ma być wyraźnie wyższa.

Limit wypłat rośnie po waloryzacji

Renta wdowia nie jest świadczeniem bez ograniczeń. Obowiązuje ustawowy limit — ZUS wypłaci środki w zbiegu tylko wtedy, gdy ich suma nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury.

Do końca lutego było to 5636,73 zł brutto. Po marcowej waloryzacji, przeprowadzonej według wskaźnika 5,3 proc., próg wzrósł do 5935,48 zł brutto.

Zobacz również:

To dopiero początek zmian

Obowiązujące dziś przepisy mają charakter przejściowy. Rząd zapowiada dalsze modyfikacje systemu renty wdowiej, które mają stopniowo zwiększać poziom wsparcia dla osób tracących współmałżonka i część dochodów gospodarstwa domowego.

Najbliższe lata pokażą, czy renta wdowia stanie się jednym z kluczowych filarów zabezpieczenia finansowego seniorów.

Pośpiech może kosztować świadczenie

Choć procedura wydaje się prosta, w praktyce wiele wniosków zawiera błędy. A te mogą oznaczać odmowę lub długie oczekiwanie na decyzję.

Jak podkreśla Anna Szaniawska z biura prasowego ZUS, pośpiech nie jest dobrym doradcą. Złe odpowiedzi albo brak wypełnienia rubryk mogą spowodować wydanie decyzji odmownej lub wydłużyć postępowanie o przyznaniu świadczenia”.

Najczęstsze błędy we wnioskach

Problemy często pojawiają się już na trzeciej stronie formularza, w części dotyczącej oświadczeń. - Często błędy pojawiają się na trzeciej stronie wniosku, w pozycji która dotyczy oświadczeń - wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim. Klienci przy informacji „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie” zaznaczają odpowiedź „nie”.

Zapominają, że mają przyznane swoje świadczenie, na przykład emeryturę, która została zawieszona, gdyż kiedyś wybrali korzystniejsze świadczenie - rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Trzeba zaznaczyć odpowiedź „tak”, gdy mamy prawo do emerytury, ale została zawieszona lub gdy złożyliśmy wniosek o przyznanie swojego świadczenia, bo do tej pory nie występowaliśmy o nie – dodaje rzeczniczka.

Innym częstym uchybieniem jest pomijanie odpowiedzi dotyczącej zagranicznych instytucji przy tym samym pytaniu. Pozostawienie tej rubryki pustej skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania wyjaśniającego, co automatycznie wydłuża czas oczekiwania na decyzję.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian
16 kwi 2026

W połowie kwietnia 2026 roku ceny LPG w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, a kierowcy aut na gaz wciąż nie mogą liczyć na ulgi podobne do tych, które obejmują benzynę i diesel. Branża alarmuje o rosnących kosztach i możliwym odpływie użytkowników.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
16 kwi 2026

To pieniężne świadczenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Grad wniosków o przyznanie wdowiej renty spadł na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce w ciągu 2025 roku złożono ich ponad milion. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.
Pensja Prezydenta RP Karola Nawrockiego: ile ma lat? Ile otrzyma emerytury?
15 kwi 2026

Ile wynosi pensja Prezydenta RP, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

REKLAMA

Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
15 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
JPK CIT: Obowiązek dziś, ułatwienie jutro? Jak to zrobić prawidłowo?
15 kwi 2026

Wprowadzenie JPK_KR_PD (potocznie JPK CIT) budzi wśród firm a w szczególności w środowisku księgowych sporo emocji. Dla jednych to kolejny obowiązek raportowy. Dla innych to realna zmiana, która zdecydowanie ujednolici od strony technicznej rozliczanie podatków. Prawda, jak zwykle, leży pośrodku - pisze Anna Bujarska – Dyrektor Finansowy i Główna Księgowa grupy ADN.
Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami
15 kwi 2026

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

REKLAMA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
15 kwi 2026

Mechanizm, który i tak ma ograniczone zasoby, nie zawsze dociera do tych, którzy najbardziej go potrzebują, a część osób pozostaje bez wsparcia. Dlaczego?
Rewolucja w 800 plus. Rząd szykuje wielkie zmiany. Sprawdź, co się zmieni od 2027 roku
15 kwi 2026

Program 800 plus czekają największe zmiany od lat. Rząd zapowiada nowe zasady przyznawania świadczenia, które wejdą w życie 1 czerwca 2027 roku. Jeśli pobierasz pieniądze na dziecko, musisz o tym wiedzieć - kluczowe będą nowe terminy i zasady składania wniosków. Oto szczegóły.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA