REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS

Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 11:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS
Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS
shutterstock

Osoby planujące wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej mogą liczyć na specjalne świadczenie, które obecnie wynosi średnio ponad 4200 zł miesięcznie. Instrument ten, będący swoistym pomostem do pełnej emerytury, staje się jednak coraz trudniej dostępny ze względu na zaostrzające się kryteria wiekowe oraz fakt, że dla wielu roczników progi te zbliżają się do powszechnego wieku emerytalnego.

rozwiń >

Czym jest specjalne świadczenie kompensacyjne i kto może je otrzymać?

Świadczenie kompensacyjne to specyficzny rodzaj wsparcia finansowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dedykowany określonej grupie zawodowej związanej z oświatą. Jest to rozwiązanie o charakterze osłonowym, pozwalające osobom odczuwającym wypalenie zawodowe na wcześniejsze wycofanie się z aktywności zawodowej. Choć kwoty wypłat po ostatnich waloryzacjach są rekordowo wysokie, sam system obejmuje coraz mniejszą liczbę beneficjentów.

Warunki przyznania wsparcia przez ZUS w 2026 roku

Aby ubiegać się o to wsparcie w kwietniu 2026 roku, zainteresowani muszą spełnić szereg precyzyjnie określonych kryteriów. Kluczowym elementem jest wiek, który dla kobiet wynosi obecnie co najmniej 56 lat, natomiast dla mężczyzn 61 lat. Oprócz metryki niezbędne jest wykazanie się trzydziestoletnim ogólnym stażem pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), z czego przynajmniej dwadzieścia lat musi przypadać na pracę w placówkach takich jak szkoły, przedszkola (publiczne i niepubliczne), ośrodki wychowawcze czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Prawo do świadczenia zależy krytycznie od sposobu zakończenia kariery - ostatnią aktywnością zawodową przed złożeniem wniosku musi być praca w wymienionych placówkach. Podjęcie jakiegokolwiek innego zatrudnienia, np. w biurze czy handlu, tuż przed przejściem na świadczenie, zamyka drogę do jego otrzymania.

Wysokość wypłat i zasady waloryzacji w 2026 roku

Kwoty wypłacane przez ZUS systematycznie rosną. Po marcowej waloryzacji w 2026 roku średnia kwota wypłaty przekracza 4200 zł miesięcznie, a osoby z wysokim kapitałem początkowym otrzymują nawet 4400 zł i więcej. Mechanizm ustalania wysokości świadczenia opiera się na podziale sumy składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat (według tablicy GUS obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku). Dzięki temu mechanizmowi, mimo że jest to świadczenie wcześniejsze, jego wysokość dla wielu osób jest satysfakcjonująca i pozwala na stabilizację finansową przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego.

Stopniowe podnoszenie wieku uprawniającego do świadczeń

System ten przewiduje sukcesywne podnoszenie wieku uprawniającego do pobierania środków, aż do momentu, w którym zrówna się on z powszechnym wiekiem emerytalnym. Obecny rok to czas, w którym progi wynoszą 56/61 lat, jednak już w latach 2027-2028 nastąpi kolejny skok o rok w górę. Dla kobiet proces ten w praktyce wygaśnie po 2032 roku, kiedy próg osiągnie 60 lat, czyli zrówna się z wiekiem emerytalnym. Oznacza to, że obecna dekada to ostatni moment na skorzystanie z realnego przywileju wcześniejszego odpoczynku od zawodu na preferencyjnych warunkach wiekowych.

Zasady dorabiania na świadczeniu i ograniczenia w pracy

Pobieranie tych środków wiąże się z surowymi restrykcjami. Podstawową zasadą jest całkowity zakaz pracy w placówkach oświatowych wymienionych w ustawie - podjęcie takiej pracy skutkuje natychmiastowym zawieszeniem wypłaty, bez względu na wysokość zarobków. Wyjątkiem są jedynie nadzwyczajne przepisy epizodyczne wprowadzone przez rząd w drodze ustaw. Możliwa jest praca w innych branżach, jednak tu obowiązują ogólne limity dorabiania: przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie świadczenia, a powyżej 130 proc. - jego zawieszenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak skutecznie złożyć wniosek o pieniądze w ZUS?

Proces ubiegania się o środki wymaga rozwiązania wszystkich stosunków pracy (również tych niezwiązanych z oświatą). Wniosek należy złożyć na formularzu ENSK najwcześniej na 30 dni przed spełnieniem warunków (np. osiągnięciem wieku) lub przed rozwiązaniem stosunku pracy. Dokumentację można złożyć osobiście w ZUS, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS. Ze względu na ryzyko odmowy w przypadku błędnej kolejności działań, warto upewnić się, że po rozwiązaniu umowy w placówce oświatowej nie nastąpiło nawet jednodniowe zgłoszenie do ubezpieczeń z innego tytułu (np. umowy zlecenia w innej branży), co jest najczęstszą przyczyną utraty prawa do wypłat. Pieniądze przysługują do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy mogę przejść na świadczenie, jeśli obecnie pracuję w innym zawodzie niż nauczyciel? Niestety nie. Ostatnią aktywnością przed złożeniem wniosku musi być praca w placówce oświatowej wymienionej w ustawie. Jeśli po pracy w szkole podjąłeś inne zatrudnienie, tracisz prawo do świadczenia kompensacyjnego.
  2. Czy praca w szkole prywatnej wlicza się do stażu 20 lat? Tak, praca w szkołach i przedszkolach niepublicznych jest uwzględniana w stażu pod warunkiem, że była wykonywana w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.
  3. Co się stanie z moim świadczeniem, gdy osiągnę powszechny wiek emerytalny? Prawo do świadczenia kompensacyjnego wygasa dzień przed ukończeniem 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Wtedy należy złożyć wniosek o przyznanie standardowej emerytury.
  4. Czy na świadczeniu kompensacyjnym mogę dorabiać na umowę zlecenie? Tak, ale pod warunkiem, że zlecenie nie jest wykonywane w placówce oświatowej. Należy również pilnować limitów przychodów ogłaszanych co kwartał przez GUS, aby uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty.
  5. Czy świadczenie kompensacyjne jest tym samym co emerytura stażowa? Nie. To dwa różne instrumenty. Emerytura stażowa (art. 88 Karty Nauczyciela) ma inne wymogi stażowe i jest rozwiązaniem bezterminowym, podczas gdy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie "pomostowe" o charakterze czasowym. Przed podjęciem decyzji warto porównać wysokość obu wypłat w ZUS.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?
16 kwi 2026

Jakie korzyści płyną z KSeF? M.in. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni czy wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat. Kolejny krok w KSeF to będą dane otwarte? Mogą uprościć proces wystawiania faktur.
Kredyty frankowe 2026. Najnowsze wyroki TSUE: sąd może uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału. Radca prawny: to nic nie zmienia dla większości frankowiczów
16 kwi 2026

W dniu 16 kwietnia 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich zasadniczo dopuszcza, by w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sąd mógł uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu. Dla zdecydowanej większości klientów, którzy chcą po prostu unieważnić umowę i uczciwie rozliczyć się z bankiem, te wyroki nie zmieniają absolutnie nic - ocenia radca prawny Stanisław Rachelski z kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii
16 kwi 2026

Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę
16 kwi 2026

Praca dorywcza jest nadal popularna. W I i II kwartale 2026 r. wzrasta potrzeba zatrudniania dodatkowych pracowników. Gdzie poszukuje się rąk do pracy? Co ciekawe, pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę. Spada też liczba dorabiających studentów.

Skarbówka odmawia ulgi mimo choroby i kosztów leczenia. Jeden brak formalny przekreślił tysiące złotych odliczenia
16 kwi 2026

Choć choroba, zalecenia lekarza i realne wydatki nie budziły żadnych wątpliwości, skarbówka powiedziała „nie”. W tej sprawie decydujący okazał się jeden szczegół, który wielu podatników może łatwo przeoczyć. Interpretacja z kwietnia 2026 r. pokazuje, jak brak danych na paragonie może zamknąć drogę do ulgi rehabilitacyjnej – nawet przy kosztownym leczeniu za granicą.
Zwrot trzynastej emerytury w 2026 roku. Kto musi oddać 1978,49 zł do ZUS?
16 kwi 2026

W kwietniu 2026 roku na konta milionów polskich seniorów trafiają dodatkowe środki w ramach trzynastej emerytury, jednak dla części świadczeniobiorców radość z zastrzyku gotówki będzie wiązała się z koniecznością późniejszego rozliczenia. ZUS przypomina, że nie każda osoba pobierająca świadczenie ma do niego bezwzględne prawo.
Koniec bezpłatnych staży? W przyszłym tygodniu startują konsultacje
16 kwi 2026

Projekt ustawy o likwidacji bezpłatnych staży zostanie w przyszłym tygodniu skierowany do szerokich konsultacji – poinformowała PAP ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zmiany mają wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
16 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.

Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

