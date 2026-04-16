Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS

Osoby planujące wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej mogą liczyć na specjalne świadczenie, które obecnie wynosi średnio ponad 4200 zł miesięcznie. Instrument ten, będący swoistym pomostem do pełnej emerytury, staje się jednak coraz trudniej dostępny ze względu na zaostrzające się kryteria wiekowe oraz fakt, że dla wielu roczników progi te zbliżają się do powszechnego wieku emerytalnego.

Czym jest specjalne świadczenie kompensacyjne i kto może je otrzymać?

Świadczenie kompensacyjne to specyficzny rodzaj wsparcia finansowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dedykowany określonej grupie zawodowej związanej z oświatą. Jest to rozwiązanie o charakterze osłonowym, pozwalające osobom odczuwającym wypalenie zawodowe na wcześniejsze wycofanie się z aktywności zawodowej. Choć kwoty wypłat po ostatnich waloryzacjach są rekordowo wysokie, sam system obejmuje coraz mniejszą liczbę beneficjentów.

Warunki przyznania wsparcia przez ZUS w 2026 roku

Aby ubiegać się o to wsparcie w kwietniu 2026 roku, zainteresowani muszą spełnić szereg precyzyjnie określonych kryteriów. Kluczowym elementem jest wiek, który dla kobiet wynosi obecnie co najmniej 56 lat, natomiast dla mężczyzn 61 lat. Oprócz metryki niezbędne jest wykazanie się trzydziestoletnim ogólnym stażem pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), z czego przynajmniej dwadzieścia lat musi przypadać na pracę w placówkach takich jak szkoły, przedszkola (publiczne i niepubliczne), ośrodki wychowawcze czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Prawo do świadczenia zależy krytycznie od sposobu zakończenia kariery - ostatnią aktywnością zawodową przed złożeniem wniosku musi być praca w wymienionych placówkach. Podjęcie jakiegokolwiek innego zatrudnienia, np. w biurze czy handlu, tuż przed przejściem na świadczenie, zamyka drogę do jego otrzymania.

Wysokość wypłat i zasady waloryzacji w 2026 roku

Kwoty wypłacane przez ZUS systematycznie rosną. Po marcowej waloryzacji w 2026 roku średnia kwota wypłaty przekracza 4200 zł miesięcznie, a osoby z wysokim kapitałem początkowym otrzymują nawet 4400 zł i więcej. Mechanizm ustalania wysokości świadczenia opiera się na podziale sumy składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat (według tablicy GUS obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku). Dzięki temu mechanizmowi, mimo że jest to świadczenie wcześniejsze, jego wysokość dla wielu osób jest satysfakcjonująca i pozwala na stabilizację finansową przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego.

Stopniowe podnoszenie wieku uprawniającego do świadczeń

System ten przewiduje sukcesywne podnoszenie wieku uprawniającego do pobierania środków, aż do momentu, w którym zrówna się on z powszechnym wiekiem emerytalnym. Obecny rok to czas, w którym progi wynoszą 56/61 lat, jednak już w latach 2027-2028 nastąpi kolejny skok o rok w górę. Dla kobiet proces ten w praktyce wygaśnie po 2032 roku, kiedy próg osiągnie 60 lat, czyli zrówna się z wiekiem emerytalnym. Oznacza to, że obecna dekada to ostatni moment na skorzystanie z realnego przywileju wcześniejszego odpoczynku od zawodu na preferencyjnych warunkach wiekowych.

Zasady dorabiania na świadczeniu i ograniczenia w pracy

Pobieranie tych środków wiąże się z surowymi restrykcjami. Podstawową zasadą jest całkowity zakaz pracy w placówkach oświatowych wymienionych w ustawie - podjęcie takiej pracy skutkuje natychmiastowym zawieszeniem wypłaty, bez względu na wysokość zarobków. Wyjątkiem są jedynie nadzwyczajne przepisy epizodyczne wprowadzone przez rząd w drodze ustaw. Możliwa jest praca w innych branżach, jednak tu obowiązują ogólne limity dorabiania: przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie świadczenia, a powyżej 130 proc. - jego zawieszenie.

Jak skutecznie złożyć wniosek o pieniądze w ZUS?

Proces ubiegania się o środki wymaga rozwiązania wszystkich stosunków pracy (również tych niezwiązanych z oświatą). Wniosek należy złożyć na formularzu ENSK najwcześniej na 30 dni przed spełnieniem warunków (np. osiągnięciem wieku) lub przed rozwiązaniem stosunku pracy. Dokumentację można złożyć osobiście w ZUS, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS. Ze względu na ryzyko odmowy w przypadku błędnej kolejności działań, warto upewnić się, że po rozwiązaniu umowy w placówce oświatowej nie nastąpiło nawet jednodniowe zgłoszenie do ubezpieczeń z innego tytułu (np. umowy zlecenia w innej branży), co jest najczęstszą przyczyną utraty prawa do wypłat. Pieniądze przysługują do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

