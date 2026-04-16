Zwrot trzynastej emerytury w 2026 roku. Kto musi oddać 1978,49 zł do ZUS?
W kwietniu 2026 roku na konta milionów polskich seniorów trafiają dodatkowe środki w ramach trzynastej emerytury, jednak dla części świadczeniobiorców radość z zastrzyku gotówki będzie wiązała się z koniecznością późniejszego rozliczenia. ZUS przypomina, że nie każda osoba pobierająca świadczenie ma do niego bezwzględne prawo.
Rozpoczęcie masowych wypłat dodatkowego świadczenia rocznego - trzynastej emerytury
Wiosenny harmonogram wypłat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tradycyjnie obejmuje dystrybucję dodatkowego rocznego wsparcia finansowego. W 2026 roku trzynasta emerytura została ustalona na poziomie minimalnego świadczenia, które po marcowej waloryzacji wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto. Choć większość emerytów i rencistów otrzymuje te pieniądze automatycznie wraz z zasadniczą wypłatą, organ rentowy już teraz zapowiada rygorystyczne kontrole uprawnień. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim osób, które pobrały środki mimo wystąpienia przesłanek prawnych wykluczających ich z grona beneficjentów.
Wysokość wypłat netto i mechanizm opodatkowania trzynastki
Mimo że kwota brutto jest jednolita dla wszystkich, realna suma trafiająca do portfela zależy od wysokości podstawowej emerytury. Wynika to z faktu, że trzynastka podlega standardowemu oskładkowaniu i opodatkowaniu. Seniorzy, których łączny miesięczny dochód z emerytury nie przekracza progu 2500 zł, mogą liczyć na przelew w wysokości około 1800 zł netto. W przypadku osób pobierających wyższe świadczenia zasadnicze, kwota na rękę jest odpowiednio niższa i wynosi około 1563,43 zł, co jest efektem zastosowania jednej kwoty zmniejszającej podatek do sumy obu świadczeń.
Trzynasta emerytura w 2026 roku. Limity dorabiania jako pułapka dla wcześniejszych emerytów
Obowiązek zwrotu 1978,49 zł brutto dotyczy głównie osób korzystających z wcześniejszych świadczeń emerytalnych, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i jednocześnie pracują zawodowo. Takich seniorów obowiązują ścisłe limity przychodów, aktualizowane co trzy miesiące. W okresie od 1 marca do 1 czerwca 2026 roku przekroczenie kwoty 6438,50 zł brutto powoduje częściowe zmniejszenie wypłat, natomiast zarobki wyższe niż 11 957,20 zł brutto prowadzą do całkowitego zawieszenia emerytury. Jeśli świadczenie główne podlega zawieszeniu na dzień 31 marca, beneficjent traci również prawo do trzynastego dodatku.
Kto może spać spokojnie? Ważne wyłączenia
Warto podkreślić, że rygorystyczne limity dorabiania nie dotyczą wszystkich. ZUS nie będzie domagał się zwrotu środków od osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Seniorzy ci mogą zarabiać bez ograniczeń, a ich prawo do trzynastki pozostaje nienaruszone bez względu na wysokość dodatkowych dochodów. Limity nie obejmują również niektórych grup rencistów, m.in. osób pobierających renty inwalidy wojennego oraz renty rodzinne po takich osobach.
Procedura weryfikacji uprawnień i nienależnie pobrane świadczenia
Decydującym momentem dla ustalenia prawa do trzynastej emerytury jest stan faktyczny na dzień 31 marca 2026 roku. Jeżeli późniejsza analiza finansowa wykaże, że w tym terminie emerytura danej osoby powinna być zawieszona z powodu nadmiernych zarobków, wypłacona trzynastka zostaje uznana za świadczenie nienależnie pobrane. W takim przypadku ZUS wysyła oficjalne wezwanie do zapłaty. Jeśli senior nie dokona zwrotu jednorazowo, organ rentowy ma prawo potrącać należność z bieżących wypłat świadczenia podstawowego.
Harmonogram ostatnich przelewów trzynastej emerytury w kwietniu 2026 roku
Wypłaty trzynastek realizowane są w sześciu standardowych terminach płatności emerytur. Według stanu na połowę kwietnia 2026 roku, większość środków została już przekazana do odbiorców. Seniorzy, którzy nie otrzymali jeszcze dodatku, powinni spodziewać się pieniędzy w dwóch ostatnich terminach: 20 kwietnia oraz 25 kwietnia. Należy pamiętać, że ze względu na to, iż 25 kwietnia wypada w sobotę, ostatnia partia przelewów zostanie wysłana przez ZUS z wyprzedzeniem, czyli w piątek 24 kwietnia.
FAQ - najczęściej zadawane pytania o zwrot trzynastki
- Czy muszę oddać trzynastkę, jeśli przekroczyłem pierwszy próg zarobkowy (6438,50 zł)? Nie. Obowiązek zwrotu trzynastki powstaje dopiero w momencie przekroczenia drugiego progu (11 957,20 zł), który powoduje całkowite zawieszenie wypłaty emerytury głównej. Częściowe zmniejszenie świadczenia nie odbiera prawa do dodatku rocznego.
- Mam 67 lat i wciąż pracuję. Czy ZUS może kazać mi oddać pieniądze? Nie. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego limity dorabiania przestają obowiązywać. Możesz zarabiać dowolne kwoty bez ryzyka utraty trzynastki.
- Co się stanie, jeśli nie oddam pieniędzy po wezwaniu z ZUS? ZUS uzna kwotę 1978,49 zł za dług wobec państwa. Kwota ta zostanie odliczona automatycznie od Twoich kolejnych emerytur aż do całkowitego spłacenia należności.
- Czy sędziowie w stanie spoczynku również otrzymują trzynastkę? Nie. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku nie pobierają emerytury w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dlatego nie są objęci programem trzynastych emerytur.
