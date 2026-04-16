Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zwrot trzynastej emerytury w 2026 roku. Kto musi oddać 1978,49 zł do ZUS?

Zwrot trzynastej emerytury w 2026 roku. Kto musi oddać 1978,49 zł do ZUS?

16 kwietnia 2026, 12:10
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
szok, zdziwienie, kobieta, senior, seniorka, emeryt, emerytka
Zwrot trzynastej emerytury w 2026 roku. Kto musi oddać 1978,49 zł do ZUS?
fizkes
Shutterstock

W kwietniu 2026 roku na konta milionów polskich seniorów trafiają dodatkowe środki w ramach trzynastej emerytury, jednak dla części świadczeniobiorców radość z zastrzyku gotówki będzie wiązała się z koniecznością późniejszego rozliczenia. ZUS przypomina, że nie każda osoba pobierająca świadczenie ma do niego bezwzględne prawo.

Rozpoczęcie masowych wypłat dodatkowego świadczenia rocznego - trzynastej emerytury

Wiosenny harmonogram wypłat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tradycyjnie obejmuje dystrybucję dodatkowego rocznego wsparcia finansowego. W 2026 roku trzynasta emerytura została ustalona na poziomie minimalnego świadczenia, które po marcowej waloryzacji wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto. Choć większość emerytów i rencistów otrzymuje te pieniądze automatycznie wraz z zasadniczą wypłatą, organ rentowy już teraz zapowiada rygorystyczne kontrole uprawnień. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim osób, które pobrały środki mimo wystąpienia przesłanek prawnych wykluczających ich z grona beneficjentów.

Wysokość wypłat netto i mechanizm opodatkowania trzynastki

Mimo że kwota brutto jest jednolita dla wszystkich, realna suma trafiająca do portfela zależy od wysokości podstawowej emerytury. Wynika to z faktu, że trzynastka podlega standardowemu oskładkowaniu i opodatkowaniu. Seniorzy, których łączny miesięczny dochód z emerytury nie przekracza progu 2500 zł, mogą liczyć na przelew w wysokości około 1800 zł netto. W przypadku osób pobierających wyższe świadczenia zasadnicze, kwota na rękę jest odpowiednio niższa i wynosi około 1563,43 zł, co jest efektem zastosowania jednej kwoty zmniejszającej podatek do sumy obu świadczeń.

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Limity dorabiania jako pułapka dla wcześniejszych emerytów

Obowiązek zwrotu 1978,49 zł brutto dotyczy głównie osób korzystających z wcześniejszych świadczeń emerytalnych, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i jednocześnie pracują zawodowo. Takich seniorów obowiązują ścisłe limity przychodów, aktualizowane co trzy miesiące. W okresie od 1 marca do 1 czerwca 2026 roku przekroczenie kwoty 6438,50 zł brutto powoduje częściowe zmniejszenie wypłat, natomiast zarobki wyższe niż 11 957,20 zł brutto prowadzą do całkowitego zawieszenia emerytury. Jeśli świadczenie główne podlega zawieszeniu na dzień 31 marca, beneficjent traci również prawo do trzynastego dodatku.

Kto może spać spokojnie? Ważne wyłączenia

Warto podkreślić, że rygorystyczne limity dorabiania nie dotyczą wszystkich. ZUS nie będzie domagał się zwrotu środków od osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Seniorzy ci mogą zarabiać bez ograniczeń, a ich prawo do trzynastki pozostaje nienaruszone bez względu na wysokość dodatkowych dochodów. Limity nie obejmują również niektórych grup rencistów, m.in. osób pobierających renty inwalidy wojennego oraz renty rodzinne po takich osobach.

Procedura weryfikacji uprawnień i nienależnie pobrane świadczenia

Decydującym momentem dla ustalenia prawa do trzynastej emerytury jest stan faktyczny na dzień 31 marca 2026 roku. Jeżeli późniejsza analiza finansowa wykaże, że w tym terminie emerytura danej osoby powinna być zawieszona z powodu nadmiernych zarobków, wypłacona trzynastka zostaje uznana za świadczenie nienależnie pobrane. W takim przypadku ZUS wysyła oficjalne wezwanie do zapłaty. Jeśli senior nie dokona zwrotu jednorazowo, organ rentowy ma prawo potrącać należność z bieżących wypłat świadczenia podstawowego.

Harmonogram ostatnich przelewów trzynastej emerytury w kwietniu 2026 roku

Wypłaty trzynastek realizowane są w sześciu standardowych terminach płatności emerytur. Według stanu na połowę kwietnia 2026 roku, większość środków została już przekazana do odbiorców. Seniorzy, którzy nie otrzymali jeszcze dodatku, powinni spodziewać się pieniędzy w dwóch ostatnich terminach: 20 kwietnia oraz 25 kwietnia. Należy pamiętać, że ze względu na to, iż 25 kwietnia wypada w sobotę, ostatnia partia przelewów zostanie wysłana przez ZUS z wyprzedzeniem, czyli w piątek 24 kwietnia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zwrot trzynastki

  1. Czy muszę oddać trzynastkę, jeśli przekroczyłem pierwszy próg zarobkowy (6438,50 zł)? Nie. Obowiązek zwrotu trzynastki powstaje dopiero w momencie przekroczenia drugiego progu (11 957,20 zł), który powoduje całkowite zawieszenie wypłaty emerytury głównej. Częściowe zmniejszenie świadczenia nie odbiera prawa do dodatku rocznego.
  2. Mam 67 lat i wciąż pracuję. Czy ZUS może kazać mi oddać pieniądze? Nie. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego limity dorabiania przestają obowiązywać. Możesz zarabiać dowolne kwoty bez ryzyka utraty trzynastki.
  3. Co się stanie, jeśli nie oddam pieniędzy po wezwaniu z ZUS? ZUS uzna kwotę 1978,49 zł za dług wobec państwa. Kwota ta zostanie odliczona automatycznie od Twoich kolejnych emerytur aż do całkowitego spłacenia należności.
  4. Czy sędziowie w stanie spoczynku również otrzymują trzynastkę? Nie. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku nie pobierają emerytury w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dlatego nie są objęci programem trzynastych emerytur.
Powiązane
Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS
Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS
208 800 zł zamiast 800 plus i emerytur. Eksperci chcą rewolucji, ale ostrzegają przed haczykiem
208 800 zł zamiast 800 plus i emerytur. Eksperci chcą rewolucji, ale ostrzegają przed haczykiem
Dają 173 000 zł na wynajem. Nabór już ruszył. Zobacz, jak złożyć wniosek
Dają 173 000 zł na wynajem. Nabór już ruszył. Zobacz, jak złożyć wniosek
Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?
16 kwi 2026

Jakie korzyści płyną z KSeF? M.in. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni czy wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat. Kolejny krok w KSeF to będą dane otwarte? Mogą uprościć proces wystawiania faktur.
Kredyty frankowe 2026. Najnowsze wyroki TSUE: sąd może uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału. Radca prawny: to nic nie zmienia dla większości frankowiczów
16 kwi 2026

W dniu 16 kwietnia 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich zasadniczo dopuszcza, by w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sąd mógł uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu. Dla zdecydowanej większości klientów, którzy chcą po prostu unieważnić umowę i uczciwie rozliczyć się z bankiem, te wyroki nie zmieniają absolutnie nic - ocenia radca prawny Stanisław Rachelski z kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii
16 kwi 2026

Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę
16 kwi 2026

Praca dorywcza jest nadal popularna. W I i II kwartale 2026 r. wzrasta potrzeba zatrudniania dodatkowych pracowników. Gdzie poszukuje się rąk do pracy? Co ciekawe, pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę. Spada też liczba dorabiających studentów.

Skarbówka odmawia ulgi mimo choroby i kosztów leczenia. Jeden brak formalny przekreślił tysiące złotych odliczenia
16 kwi 2026

Choć choroba, zalecenia lekarza i realne wydatki nie budziły żadnych wątpliwości, skarbówka powiedziała „nie”. W tej sprawie decydujący okazał się jeden szczegół, który wielu podatników może łatwo przeoczyć. Interpretacja z kwietnia 2026 r. pokazuje, jak brak danych na paragonie może zamknąć drogę do ulgi rehabilitacyjnej – nawet przy kosztownym leczeniu za granicą.
Zwrot trzynastej emerytury w 2026 roku. Kto musi oddać 1978,49 zł do ZUS?
16 kwi 2026

W kwietniu 2026 roku na konta milionów polskich seniorów trafiają dodatkowe środki w ramach trzynastej emerytury, jednak dla części świadczeniobiorców radość z zastrzyku gotówki będzie wiązała się z koniecznością późniejszego rozliczenia. ZUS przypomina, że nie każda osoba pobierająca świadczenie ma do niego bezwzględne prawo.
Koniec bezpłatnych staży? W przyszłym tygodniu startują konsultacje
16 kwi 2026

Projekt ustawy o likwidacji bezpłatnych staży zostanie w przyszłym tygodniu skierowany do szerokich konsultacji – poinformowała PAP ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zmiany mają wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
16 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.

Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
