Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zapadła decyzja o zmianach w 800 plus dla Polaków. Rząd Tuska potwierdza. Nowe zasady od 1 czerwca 2027

20 kwietnia 2026, 10:57
Marzena Sarniewicz
Zmiany w 800 plus dla Polaków. Rząd Tuska podjął decyzję
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rodziców czekają istotne zmiany w programie 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe zasady, które mają wejść w życie 1 czerwca 2027 roku. Jedna z kluczowych propozycji może całkowicie mienić sposób przyznawania świadczenia i wpłynąć na to, kto oraz jak będzie je otrzymywał.

Zmiany w 800 Plus dla Polaków. Rząd pracuje nad nowymi regulacjami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację ustawy o świadczeniu wychowawczym. Główny cel jest prosty, odejście od obowiązku corocznego składania wniosków przez rodziców i opiekunów.

Zgodnie z założeniami, prawo do 800 plus miałoby być odnawiane automatycznie na kolejny okres świadczeniowy. Dane, które już posiada ZUS, byłyby wykorzystywane do dalszej wypłaty świadczenia bez konieczności ponownego wnioskowania.

Jednocześnie rodzice nadal mieliby możliwość aktualizacji danych, jeśli zmieni się ich sytuacja życiowa.

Wniosek tylko raz, ale nie dla wszystkich sytuacji

Nowe rozwiązanie nie oznacza całkowitego zniesienia wniosków. Nadal konieczne będzie złożenie pierwszego wniosku, na przykład:

  • po urodzeniu dziecka,
  • po powrocie rodziny z zagranicy,
  • w sytuacji, gdy dziecko wcześniej nie było objęte świadczeniem.

Dopiero po tym etapie system miałby działać automatycznie i przedłużać prawo do świadczenia bez udziału rodzica.

Kiedy zmiany w 800 plus wejdą w życie?

Projekt zmian został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 roku.

To jednak nie oznacza natychmiastowego wdrożenia. Kluczowe będzie przygotowanie systemów informatycznych ZUS, które mają obsługiwać automatyczne odnawianie świadczeń. Z tego powodu nowe zasady mają zacząć obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2027 roku.

Dlaczego rząd chce wprowadzić automatyzację?

Zmiany mają nie tylko ułatwić życie rodzicom, ale też ograniczyć koszty po stronie państwa.

Resort podkreśla, że chodzi o:

  • zmniejszenie liczby formalności dla obywateli,
  • uproszczenie procedur administracyjnych,
  • obniżenie kosztów obsługi świadczenia przez ZUS,
  • rozwój cyfryzacji i automatyzacji usług publicznych

To również realizacja postulatu deregulacyjnego oraz rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka.

Uwaga na ważny termin. 30 kwietnia 2026 decyduje o wypłatach

Mimo planowanych zmian, na razie obowiązują dotychczasowe zasady. To oznacza, że rodzice nadal muszą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. Kluczowa data to 30 kwietnia 2026.

Złożenie wniosku do tego dnia gwarantuje ciągłość wypłat i brak opóźnień. Jeśli ktoś spóźni się z dokumentami, może liczyć się z przerwą w otrzymywaniu pieniędzy.

W praktyce oznacza to, że choć rząd zapowiada duże uproszczenia, na razie rodzice nie mogą zapominać o formalnościach. Automatyczne 800 plus to wciąż przyszłość, a najbliższe miesiące będą jeszcze funkcjonować według obecnych zasad.

Źródło: INFOR
