Zmiany w 800 plus dla Polaków. Rząd Tuska podjął decyzję. Nowe zasady od 1 czerwca 2027

17 kwietnia 2026, 09:12
Marzena Sarniewicz
Zmiany w 800 plus dla Polaków. Rząd Tuska podjął decyzję
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rodziców czekają istotne zmiany w programie 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe zasady, które mają wejść w życie 1 czerwca 2027 roku. Jedna z kluczowych propozycji może całkowicie mienić sposób przyznawania świadczenia i wpłynąć na to, kto oraz jak będzie je otrzymywał.

Zmiany w 800 Plus dla Polaków. Rząd pracuje nad nowymi regulacjami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację ustawy o świadczeniu wychowawczym. Główny cel jest prosty, odejście od obowiązku corocznego składania wniosków przez rodziców i opiekunów.

Zgodnie z założeniami, prawo do 800 plus miałoby być odnawiane automatycznie na kolejny okres świadczeniowy. Dane, które już posiada ZUS, byłyby wykorzystywane do dalszej wypłaty świadczenia bez konieczności ponownego wnioskowania.

Jednocześnie rodzice nadal mieliby możliwość aktualizacji danych, jeśli zmieni się ich sytuacja życiowa.

Wniosek tylko raz, ale nie dla wszystkich sytuacji

Nowe rozwiązanie nie oznacza całkowitego zniesienia wniosków. Nadal konieczne będzie złożenie pierwszego wniosku, na przykład:

  • po urodzeniu dziecka,
  • po powrocie rodziny z zagranicy,
  • w sytuacji, gdy dziecko wcześniej nie było objęte świadczeniem.

Dopiero po tym etapie system miałby działać automatycznie i przedłużać prawo do świadczenia bez udziału rodzica.

Kiedy zmiany w 800 plus wejdą w życie?

Projekt zmian został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 roku.

To jednak nie oznacza natychmiastowego wdrożenia. Kluczowe będzie przygotowanie systemów informatycznych ZUS, które mają obsługiwać automatyczne odnawianie świadczeń. Z tego powodu nowe zasady mają zacząć obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2027 roku.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Dlaczego rząd chce wprowadzić automatyzację?

Zmiany mają nie tylko ułatwić życie rodzicom, ale też ograniczyć koszty po stronie państwa.

Resort podkreśla, że chodzi o:

  • zmniejszenie liczby formalności dla obywateli,
  • uproszczenie procedur administracyjnych,
  • obniżenie kosztów obsługi świadczenia przez ZUS,
  • rozwój cyfryzacji i automatyzacji usług publicznych

To również realizacja postulatu deregulacyjnego oraz rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka.

Uwaga na ważny termin. 30 kwietnia 2026 decyduje o wypłatach

Mimo planowanych zmian, na razie obowiązują dotychczasowe zasady. To oznacza, że rodzice nadal muszą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. Kluczowa data to 30 kwietnia 2026.

Złożenie wniosku do tego dnia gwarantuje ciągłość wypłat i brak opóźnień. Jeśli ktoś spóźni się z dokumentami, może liczyć się z przerwą w otrzymywaniu pieniędzy.

W praktyce oznacza to, że choć rząd zapowiada duże uproszczenia, na razie rodzice nie mogą zapominać o formalnościach. Automatyczne 800 plus to wciąż przyszłość, a najbliższe miesiące będą jeszcze funkcjonować według obecnych zasad.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Infor.pl
Koszty zatrudnienia pracownika w 2026 r. Ile zarabia zawodowy kierowca? O ile wzrosły składki pracodawcy?
17 kwi 2026

Ile firmy muszą dołożyć do zatrudnienia pracownika w 2026 r.? Przyjrzyjmy się kosztom pracy w transporcie drogowym - o ile wzrosły składki finansowane przez pracodawcę? Ile zarabia kierowca zawodowy?
Drastyczny wzrost odpowiedzialności działu HR. Kadry i płace na skraju wydolności
17 kwi 2026

W ostatnich latach można zauważyć drastyczny wzrost odpowiedzialności działu HR. Kadry i płace są obecnie na skraju wydolności. Jakie skutki wywołuje to w organizacji? W czym tkwi problem i jak go rozwiązać?
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
17 kwi 2026

Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.
Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu w 2026 roku. Na jakie wsparcie można liczyć?
17 kwi 2026

Osoby zmagające się z chorobą alkoholową oraz ich rodziny mogą w 2026 roku korzystać z różnych form wsparcia finansowego i rzeczowego. Uzależnienie jest traktowane przez prawo jako jednostka chorobowa, co otwiera drogę do świadczeń z ZUS, KRUS oraz pomocy społecznej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze na leczenie i utrzymanie? Oto szczegóły.

REKLAMA

Wynajmujesz mieszkanie turystom? Od maja nowe obowiązki, a kary pójdą w dziesiątki tysięcy
17 kwi 2026

Od 20 maja 2026 r. najem krótkoterminowy w Polsce ma podlegać nowym, ostrym regulacjom. Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło projekt, który rewolucjonizuje zasady dla wszystkich wynajmujących mieszkania i domy turystom. Obowiązkowa rejestracja, numery identyfikacyjne, wysokie kary i nowe uprawnienia gmin. Sprawdź, co musisz zrobić, by nie stracić pieniędzy.
Skarbówka mówi jasno: nawet 100 tys. zł od rodziców zastępczych bez podatku, ale jeden błąd może słono kosztować!
17 kwi 2026

Można dostać nawet 100 tys. zł i nie zapłacić ani złotówki podatku – tak jasno wynika z najnowszego stanowiska, jakie zajęła skarbówka. Ważne jest jednak nie tylko to, kto przekazuje pieniądze, ale też jak zostanie to zrobione i czy podatnik dopilnuje wszystkich formalności. Wystarczy jeden błąd, by stracić prawo do zwolnienia i narazić się na poważne koszty.
Od 1 maja trzeba będzie złożyć pilny wniosek do ZUS. Do uzyskania dłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne
17 kwi 2026

Tysiące pracowników już przelicza swój staż pracy – to efekt zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. Od teraz do stażu pracy zalicza się także okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza dłuższy urlop oraz dodatkowe świadczenia pieniężne. Czas na złożenie wniosku jest jednak ograniczony.

W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji
17 kwi 2026

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.

REKLAMA

Dziecko z polskim obywatelstwem dostanie świadczenie, nawet jeśli rodzic jest cudzoziemcem
17 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął istotną wątpliwość dotyczącą przyznawania świadczeń rodzinnych. Czy cudzoziemiec bez polskiego obywatelstwa może otrzymać pieniądze na dziecko z polskim paszportem? NSA ostatnio potwierdził utrwaloną linię orzeczniczą: liczy się obywatelstwo dziecka, nie rodzica.
Nocowanie w lesie. Jak zrobić to legalnie?
17 kwi 2026

Nocleg w środku lasu bez łamania przepisów? To możliwe. „Zanocuj w lesie” otwiera przed turystami nowe możliwości. Sprawdź, jak przygotować się do takiej wyprawy.
