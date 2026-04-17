Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie wspierające 2026. Nawet 4530 zł z ZUS. Jak zdobyć punkty i nie stracić zasiłku?

Świadczenie wspierające 2026. Nawet 4530 zł z ZUS. Jak zdobyć punkty i nie stracić zasiłku?

17 kwietnia 2026, 14:30
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, banknoty
Świadczenie wspierające 2026. Nawet 4530 zł z ZUS. Jak zdobyć punkty i nie stracić zasiłku?
Nawet 4530 zł miesięcznie trafi do osób, które dotąd korzystały jedynie z podstawowej pomocy społecznej. Nowy system integruje bazy danych ZUS i WZON, co przyspiesza formalności, ale dla opiekunów oznacza trudną decyzję: przejście na nowe świadczenie czy pozostanie przy dotychczasowych zasiłkach? Sprawdź, jak nie popełnić błędu w 2026 roku.

Świadczenie wspierające 2026. Jak skutecznie przejść przez nowy system punktowy?

Świadczenie wspierające to największa zmiana w systemie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W przeciwieństwie do zasiłków z MOPS, jest ono całkowicie niezależne od dochodów rodziny. Otrzymuje je bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, a kluczowym kryterium jest poziom potrzeby wsparcia określany w punktach (od 70 do 100). Kto bierze udział w procesie?

  • WZON (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania): Tu składasz pierwszy wniosek. Zespół ocenia Twoją codzienną funkcjonowanie i przyznaje punkty.
  • ZUS: To instytucja wypłacająca pieniądze. Wniosek do ZUS składasz dopiero, gdy masz już w ręku decyzję o punktach z WZON.
  • Harmonogram: Od 1 stycznia 2026 roku system obejmuje już wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Kwoty są waloryzowane co roku w marcu wraz z rentą socjalną. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Poniżej szacunkowe stawki obowiązujące od marca 2026 roku:

  • 95-100 pkt: 220 proc. renty socjalnej - ok. 4530 zł,
  • 90-94 pkt: 180 proc. renty socjalnej - ok. 3705 zł,
  • 85-89 pkt: 120 proc. renty socjalnej - ok. 2470 zł,
  • 80-84 pkt: 80 proc. renty socjalnej - ok. 1645 zł,
  • 75-79 pkt: 60 proc. renty socjalnej - ok. 1235 zł,
  • 70-74 pkt: 40 proc. renty socjalnej - ok. 825 zł (najniższy próg).

Ważne: Od 1 stycznia 2026 roku o świadczenie mogą ubiegać się już wszystkie osoby, które osiągnęły minimum 70 pkt.

Jak nie stracić punktów? Przygotowanie dokumentacji

Błędne wypełnienie formularza PPW (Kwestionariusz samoobsługi) to najczęstszy błąd. System nie ocenia samej choroby, ale to, jak radzisz sobie z 32 konkretnymi czynnościami życiowymi. Co przygotować przed wizytą orzecznika?

  • Opis ograniczeń, a nie diagnozy: Orzecznika mniej interesuje kod choroby, a bardziej to, czy potrafisz samodzielnie pokroić jedzenie, ubrać się odpowiednio do pogody czy zareagować na niebezpieczeństwo.
  • Zasada "najgorszego dnia": Podczas wywiadu (w domu lub w placówce) opisuj swój stan w dniach, kiedy czujesz się najgorzej. Jeśli potrzebujesz przypominania o lekach lub nadzoru przy kąpieli - to również jest forma wsparcia, którą należy zaznaczyć.
  • Dokumentacja uzupełniająca: Dołącz opinie od fizjoterapeutów, psychologów lub terapeutów zajęciowych. Powinny one opisywać trudności w komunikacji, relacjach społecznych lub motoryce.

Pułapka "wyboru" - o czym musisz wiedzieć?

Świadczenie wspierające nie zawsze jest opłacalne dla całej rodziny.

  • Utrata świadczenia pielęgnacyjnego: Jeśli osoba z niepełnosprawnością zacznie pobierać świadczenie wspierające, jej opiekun automatycznie traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Składki ZUS opiekuna: Po przejściu na nowy system opiekun musi samodzielnie zweryfikować status swoich składek emerytalno-rentowych. ZUS może je opłacać pod pewnymi warunkami, ale wymaga to złożenia dodatkowego wniosku.

Jak złożyć wniosek, aby nie czekać miesiącami?

Obecnie system jest w pełni cyfrowy. Kolejność działań jest krytyczna:

  • Krok 1 (WZON): Składasz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Możesz to zrobić papierowo lub przez system informatyczny.
  • Krok 2 (ZUS): Czekasz na uprawomocnienie się decyzji z punktami. Dopiero wtedy składasz wniosek o wypłatę przez portal eZUS (dawniej PUE ZUS).

Uwaga: Złożenie wniosku do ZUS przed otrzymaniem punktacji z WZON skończy się odrzuceniem sprawy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy mogę pobierać 800 plus i świadczenie wspierające jednocześnie? Tak. To niezależne systemy.
  2. Ile czeka się na komisję? Z powodu dużej liczby wniosków z najniższego progu (70-74 pkt), czas oczekiwania na komisję w kwietniu 2026 roku wynosi średnio od 4 do 6 miesięcy.
  3. Czy punkty są przyznawane na zawsze? To zależy od orzeczenia. Jeśli stan zdrowia jest nierokujący poprawy, punkty przyznaje się na stałe.
  4. Czy można łączyć świadczenie z pracą? Tak. Osoba pobierająca świadczenie wspierające może pracować bez limitów zarobkowych.

Kto i od kiedy może ubiegać się o świadczenie wspierające w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku o świadczenie wspierające mogą ubiegać się wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające jest całkowicie niezależne od dochodów rodziny.

Jakie są stawki świadczenia wspierającego od marca 2026 dla progów punktowych 70–100 pkt?

Świadczenie wspierające - szacunkowe stawki od marca 2026: 95-100 pkt: 220 proc. renty socjalnej - ok. 4530 zł; 90-94: 180 proc. - ok. 3705 zł; 85-89: 120 proc. - ok. 2470 zł; 80-84: 80 proc. - ok. 1645 zł; 75-79: 60 proc. - ok. 1235 zł; 70-74: 40 proc. - ok. 825 zł.

Jaka jest prawidłowa kolejność złożenia wniosków w WZON i ZUS w sprawie świadczenia wspierającego?

Krok 1 (WZON): złóż wniosek o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Krok 2 (ZUS): po uprawomocnieniu się decyzji złóż wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego przez portal eZUS. Złożenie wniosku do ZUS przed punktacją z WZON skończy się odrzuceniem sprawy.

Czy rozpoczęcie pobierania świadczenia wspierającego powoduje utratę świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna?

Tak. Jeśli osoba z niepełnosprawnością zacznie pobierać świadczenie wspierające, jej opiekun automatycznie traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak opisać stan w wywiadzie WZON, aby nie stracić punktów w formularzu PPW?

Stosuj zasadę „najgorszego dnia”: opisuj stan z dni, gdy czujesz się najgorzej. Potrzeba przypominania o lekach lub nadzoru przy kąpieli to także wsparcie, które należy zaznaczyć. System punktowy nie ocenia samej choroby, lecz funkcjonowanie w 32 konkretnych czynnościach życiowych.

Powiązane
Pieniądze, które musisz oddać, ale… nie zawsze? O tym zasiłku mało kto słyszał
Pieniądze, które musisz oddać, ale… nie zawsze? O tym zasiłku mało kto słyszał
Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na
Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na "dywidendzie demograficznej" i co z petycją w Senacie?
Infor.pl
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Sankcja kredytu darmowego: czas skończyć z sądową oceną szkodliwości naruszenia
17 kwi 2026

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.) jest instrumentem o charakterze bezwzględnym i enumeratywnym. Katalog naruszeń skutkujących jej zastosowaniem jest zamknięty chociaż może przybierać różne formy, a konsekwencje prawne ich stwierdzenia - z mocy prawa - z góry określone. Niniejszy artykuł stawia tezę, że sądy krajowe nie są uprawnione do dokonywania własnej oceny „szkodliwości" czy „wagi" naruszenia jako przesłanki stosowania sankcji. Przepis stosuje się albo nie - tertium non datur.
Ceny paliw. Kiedy zatankujemy najtaniej? Prognoza na przyszły tydzień
17 kwi 2026

W przyszłym tygodniu ceny benzyny powinny spaść o 9 gr/l a ceny oleju napędowego o 27 gr/l - wynika z analizy biura Reflex.
Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł
17 kwi 2026

Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to pomoże im przestrzegać obowiązujących zasad?

ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
17 kwi 2026

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Czym są lekcje z ZUS i kto wygrał?
4806 zł brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]
17 kwi 2026

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.
PFRON ogłosił: 3 807,00 zł na rzecz niektórych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.
17 kwi 2026

Od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2026/2027. Można ubiegać się o miesięczne dofinansowanie w wysokości 3807,00 zł na jednego uczestnika. Sprawdź, kto może skorzystać, na co przeznaczyć środki i jak prawidłowo przygotować dokumentację.
Kto naprawdę korzysta z systemu TBS? Lokator ponosi spore nakłady na mieszkanie bez efektu właścicielskiego
17 kwi 2026

Debata o Towarzystwach Budownictwa Społecznego zbyt często sprowadzana jest do ogólnych deklaracji o stabilności najmu, społecznej funkcji mieszkalnictwa i ochronie zasobu. Znacznie rzadziej zadaje się pytanie bardziej podstawowe: kto jest rzeczywistym beneficjentem obecnego modelu TBS z punktu widzenia przepływu pieniędzy, struktury kosztów i skutków majątkowych?
Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki
17 kwi 2026

Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.
