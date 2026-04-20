REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Uwaga rodzice! Macie czas tylko do 30 kwietnia na kluczowy wniosek. ZUS ostrzega: pieniądze mogą przepaść

Uwaga rodzice! Macie czas tylko do 30 kwietnia na kluczowy wniosek. ZUS ostrzega: pieniądze mogą przepaść

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 kwietnia 2026, 13:45
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus pieniądze
Uwaga rodzice! Macie czas tylko do 30 kwietnia na kluczowy wniosek. ZUS ostrzega: pieniądze mogą przepaść
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zegar tyka dla milionów polskich rodzin korzystających z programu "Rodzina 800 plus". Choć świadczenie wydaje się stałym elementem domowego budżetu, prawo do pieniędzy nie jest przyznawane bezterminowo. Aby od czerwca na konto nadal wpływało 800 zł na każde dziecko, należy złożyć nowy wniosek. ZUS alarmuje: jeśli przegapisz termin 30 kwietnia, ciągłość wypłat zostanie przerwana.

rozwiń >

Harmonogram wypłat 800 plus. Dlaczego kwiecień jest najważniejszy?

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Data złożenia dokumentów ma bezpośredni wpływ na to, kiedy pieniądze pojawią się na Twoim koncie:

REKLAMA

REKLAMA

  • Wniosek do 30 kwietnia: Gwarancja wypłaty pieniędzy do 30 czerwca. Zachowujesz pełną ciągłość i otrzymujesz przelew bez żadnej przerwy.
  • Wniosek w maju: Wypłata nastąpi w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec). Musisz jednak liczyć się z "dziurą" w domowym budżecie w czerwcu.
  • Wniosek w czerwcu: Pieniądze wpłyną dopiero w sierpniu (z wyrównaniem za czerwiec i lipiec).
  • Wniosek w lipcu: UWAGA! Pieniądze za czerwiec bezpowrotnie przepadają. ZUS wypłaci świadczenie jedynie z wyrównaniem od lipca. Każdy kolejny miesiąc zwłoki to strata kolejnych 800 zł.

Kiedy wypłata 800 plus się kończy? Ważna zasada 18. urodzin

Warto pamiętać, że świadczenie przysługuje wyłącznie do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Co istotne, ZUS nie stosuje tu przeliczeń proporcjonalnych. Jeśli Twoje dziecko obchodzi 18. urodziny np. 15 czerwca, za ten miesiąc otrzymasz jeszcze pełną kwotę 800 zł. Będzie to jednak ostatni przelew w ramach programu - od lipca świadczenie nie będzie już naliczane, nawet jeśli dziecko nadal się uczy.

800 plus a program "Aktywny Rodzic"

Od 2026 roku rodzice mogą łączyć 800 plus z nowymi świadczeniami z programu "Aktywny Rodzic". Należy jednak pamiętać o zasadniczej różnicy: o ile 800 plus jest świadczeniem powszechnym i bezwarunkowym, o tyle dodatki takie jak "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) czy "aktywnie w żłobku" są ściśle uzależnione od Twojej aktywności zawodowej lub formy opieki nad dzieckiem. Warto sprawdzić oba programy, by zmaksymalizować wsparcie dla domowego budżetu.

Nowe zasady dla obcokrajowców. Obowiązek szkolny i aktywność zawodowa

Rok 2026 to czas ścisłej weryfikacji uprawnień. W przypadku obywateli Ukrainy (status UKR), wypłata 800 plus jest obecnie ściśle uzależniona od realizacji obowiązku szkolnego (dzieci muszą uczęszczać do polskiej szkoły lub przedszkola). Dodatkowo ZUS systematycznie weryfikuje legalność zatrudnienia i pobytu opiekunów. Według danych ZUS, uszczelnienie systemu i automatyczna wymiana danych z rejestrami Straży Granicznej oraz MEN objęły już tysiące świadczeniobiorców.

REKLAMA

Rekordowa liczba wniosków. ZUS podaje dane

ZUS odnotowuje ogromną mobilizację - do połowy kwietnia wpłynęło już ponad 3,17 mln wniosków. Cały proces odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Urzędnicy przypominają: nawet jeśli Twoja sytuacja rodzinna się nie zmieniła, musisz złożyć nowy wniosek, aby system "widział" Cię w nowym okresie rozliczeniowym. Dla rodziców noworodków obowiązuje specjalna zasada: mają 3 miesiące od narodzin dziecka na złożenie pierwszego wniosku, aby otrzymać wyrównanie od dnia porodu. Dane ZUS potwierdzają, że Polacy pilnują terminów. Tak duża liczba zgłoszeń w krótkim czasie pokazuje, że świadomość dotycząca "kwietniowego terminu" jest bardzo wysoka. Jeśli jeszcze nie wysłałeś formularza, warto zrobić to teraz, by uniknąć ewentualnego spiętrzenia wniosków w ostatnich dniach miesiąca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku?

Nie idź do placówki - papierowe wnioski nie są przyjmowane. Masz do wyboru cztery cyfrowe kanały:

  • Aplikacja mZUS: Najszybsza metoda, pozwala na wysłanie wniosku w kilka minut.
  • Platforma PUE ZUS: Tu sprawdzisz status wniosku i dokładną datę planowanego przelewu.
  • Bankowość elektroniczna: Większość polskich banków posiada specjalną zakładkę "Wnioski urzędowe".
  • Portal Emp@tia: Oficjalny system rządowy.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o 800 plus

  1. Czy świadczenie przedłuża się automatycznie? Nie. Co roku należy złożyć nowy wniosek w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia, by zachować ciągłość.
  2. Co jeśli spóźnię się i złożę wniosek w lipcu? Stracisz 800 zł za czerwiec. ZUS nie wypłaca wyrównania za miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku (z wyjątkiem noworodków).
  3. Czy 800 plus przysługuje na studenta? Nie. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
  4. Czy dzieci uczące się po 18. roku życia dostają 800 plus? Nie. Program "Rodzina 800 plus" przysługuje wyłącznie na dzieci do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od tego, czy nadal się uczą.
  5. Pracuję za granicą, czy mogę pobierać 800 plus w Polsce? To zależy od przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Zazwyczaj pierwszeństwo do wypłaty świadczeń ma kraj, w którym wykonujesz pracę. Jeśli pobierasz podobne świadczenie za granicą, ZUS może wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny (różnicę), o ile polskie świadczenie jest wyższe.
  6. Czy muszę wykazywać dochody? Nie, w przypadku obywateli Polski świadczenie nie zależy od zarobków. Od 2026 roku 800 plus można łączyć z nowymi świadczeniami z programu "Aktywny Rodzic".

Czy świadczenie 800 plus przedłuża się automatycznie?

Nie. Co roku należy złożyć nowy wniosek w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia, by zachować ciągłość. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus trwa 1.06.2026-31.05.2027.

Co jeśli wniosek 800 plus złożę w lipcu 2026?

Pieniądze za czerwiec bezpowrotnie przepadają. ZUS wypłaci świadczenie tylko z wyrównaniem od lipca; każdy kolejny miesiąc zwłoki to strata kolejnych 800 zł.

Jak złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku i czy można papierowo?

Papierowe wnioski nie są przyjmowane. Dostępne kanały: aplikacja mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczna i portal Emp@tia.

Do kiedy przysługuje 800 plus względem 18. urodzin dziecka?

Świadczenie przysługuje wyłącznie do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Za miesiąc 18. urodzin wypłacana jest pełna kwota 800 zł.

Czy od 2026 roku 800 plus można łączyć z programem "Aktywny Rodzic"?

Tak. Od 2026 roku rodzice mogą łączyć 800 plus z nowymi świadczeniami z programu "Aktywny Rodzic", które są uzależnione od aktywności zawodowej lub formy opieki.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA