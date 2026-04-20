Uwaga rodzice! Macie czas tylko do 30 kwietnia na kluczowy wniosek. ZUS ostrzega: pieniądze mogą przepaść

Zegar tyka dla milionów polskich rodzin korzystających z programu "Rodzina 800 plus". Choć świadczenie wydaje się stałym elementem domowego budżetu, prawo do pieniędzy nie jest przyznawane bezterminowo. Aby od czerwca na konto nadal wpływało 800 zł na każde dziecko, należy złożyć nowy wniosek. ZUS alarmuje: jeśli przegapisz termin 30 kwietnia, ciągłość wypłat zostanie przerwana.

rozwiń >

Harmonogram wypłat 800 plus. Dlaczego kwiecień jest najważniejszy?

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Data złożenia dokumentów ma bezpośredni wpływ na to, kiedy pieniądze pojawią się na Twoim koncie:

Wniosek do 30 kwietnia: Gwarancja wypłaty pieniędzy do 30 czerwca. Zachowujesz pełną ciągłość i otrzymujesz przelew bez żadnej przerwy.

Gwarancja wypłaty pieniędzy do 30 czerwca. Zachowujesz pełną ciągłość i otrzymujesz przelew bez żadnej przerwy. Wniosek w maju: Wypłata nastąpi w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec). Musisz jednak liczyć się z "dziurą" w domowym budżecie w czerwcu.

Wypłata nastąpi w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec). Musisz jednak liczyć się z "dziurą" w domowym budżecie w czerwcu. Wniosek w czerwcu: Pieniądze wpłyną dopiero w sierpniu (z wyrównaniem za czerwiec i lipiec).

Pieniądze wpłyną dopiero w sierpniu (z wyrównaniem za czerwiec i lipiec). Wniosek w lipcu: UWAGA! Pieniądze za czerwiec bezpowrotnie przepadają. ZUS wypłaci świadczenie jedynie z wyrównaniem od lipca. Każdy kolejny miesiąc zwłoki to strata kolejnych 800 zł.

Kiedy wypłata 800 plus się kończy? Ważna zasada 18. urodzin

Warto pamiętać, że świadczenie przysługuje wyłącznie do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Co istotne, ZUS nie stosuje tu przeliczeń proporcjonalnych. Jeśli Twoje dziecko obchodzi 18. urodziny np. 15 czerwca, za ten miesiąc otrzymasz jeszcze pełną kwotę 800 zł. Będzie to jednak ostatni przelew w ramach programu - od lipca świadczenie nie będzie już naliczane, nawet jeśli dziecko nadal się uczy.

800 plus a program "Aktywny Rodzic"

Od 2026 roku rodzice mogą łączyć 800 plus z nowymi świadczeniami z programu "Aktywny Rodzic". Należy jednak pamiętać o zasadniczej różnicy: o ile 800 plus jest świadczeniem powszechnym i bezwarunkowym, o tyle dodatki takie jak "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) czy "aktywnie w żłobku" są ściśle uzależnione od Twojej aktywności zawodowej lub formy opieki nad dzieckiem. Warto sprawdzić oba programy, by zmaksymalizować wsparcie dla domowego budżetu.

Nowe zasady dla obcokrajowców. Obowiązek szkolny i aktywność zawodowa

Rok 2026 to czas ścisłej weryfikacji uprawnień. W przypadku obywateli Ukrainy (status UKR), wypłata 800 plus jest obecnie ściśle uzależniona od realizacji obowiązku szkolnego (dzieci muszą uczęszczać do polskiej szkoły lub przedszkola). Dodatkowo ZUS systematycznie weryfikuje legalność zatrudnienia i pobytu opiekunów. Według danych ZUS, uszczelnienie systemu i automatyczna wymiana danych z rejestrami Straży Granicznej oraz MEN objęły już tysiące świadczeniobiorców.

Rekordowa liczba wniosków. ZUS podaje dane

ZUS odnotowuje ogromną mobilizację - do połowy kwietnia wpłynęło już ponad 3,17 mln wniosków. Cały proces odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Urzędnicy przypominają: nawet jeśli Twoja sytuacja rodzinna się nie zmieniła, musisz złożyć nowy wniosek, aby system "widział" Cię w nowym okresie rozliczeniowym. Dla rodziców noworodków obowiązuje specjalna zasada: mają 3 miesiące od narodzin dziecka na złożenie pierwszego wniosku, aby otrzymać wyrównanie od dnia porodu. Dane ZUS potwierdzają, że Polacy pilnują terminów. Tak duża liczba zgłoszeń w krótkim czasie pokazuje, że świadomość dotycząca "kwietniowego terminu" jest bardzo wysoka. Jeśli jeszcze nie wysłałeś formularza, warto zrobić to teraz, by uniknąć ewentualnego spiętrzenia wniosków w ostatnich dniach miesiąca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku?

Nie idź do placówki - papierowe wnioski nie są przyjmowane. Masz do wyboru cztery cyfrowe kanały:

Aplikacja mZUS : Najszybsza metoda, pozwala na wysłanie wniosku w kilka minut.

: Najszybsza metoda, pozwala na wysłanie wniosku w kilka minut. Platforma PUE ZUS : Tu sprawdzisz status wniosku i dokładną datę planowanego przelewu.

: Tu sprawdzisz status wniosku i dokładną datę planowanego przelewu. Bankowość elektroniczna : Większość polskich banków posiada specjalną zakładkę "Wnioski urzędowe".

: Większość polskich banków posiada specjalną zakładkę "Wnioski urzędowe". Portal Emp@tia: Oficjalny system rządowy.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o 800 plus

Czy świadczenie przedłuża się automatycznie? Nie. Co roku należy złożyć nowy wniosek w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia, by zachować ciągłość. Co jeśli spóźnię się i złożę wniosek w lipcu? Stracisz 800 zł za czerwiec. ZUS nie wypłaca wyrównania za miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku (z wyjątkiem noworodków). Czy 800 plus przysługuje na studenta? Nie. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Czy dzieci uczące się po 18. roku życia dostają 800 plus? Nie. Program "Rodzina 800 plus" przysługuje wyłącznie na dzieci do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od tego, czy nadal się uczą. Pracuję za granicą, czy mogę pobierać 800 plus w Polsce? To zależy od przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Zazwyczaj pierwszeństwo do wypłaty świadczeń ma kraj, w którym wykonujesz pracę. Jeśli pobierasz podobne świadczenie za granicą, ZUS może wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny (różnicę), o ile polskie świadczenie jest wyższe. Czy muszę wykazywać dochody? Nie, w przypadku obywateli Polski świadczenie nie zależy od zarobków. Od 2026 roku 800 plus można łączyć z nowymi świadczeniami z programu "Aktywny Rodzic".