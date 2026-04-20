Twoje pieniądze » Świadczenia » Pieniądze uciekają z portfela! Masz czas tylko do 24 kwietnia, aby zgarnąć 31 000 zł dopłaty

Pieniądze uciekają z portfela! Masz czas tylko do 24 kwietnia, aby zgarnąć 31 000 zł dopłaty

20 kwietnia 2026, 16:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
Pieniądze uciekają z portfela! Masz czas tylko do 24 kwietnia, aby zgarnąć 31 000 zł dopłaty
Shutterstock

Czas płynie nieubłaganie dla tysięcy właścicieli domów. Tylko do 24 kwietnia 2026 roku można składać wnioski w programie Mój Prąd, realizowanym przez NFOŚiGW. Stawka jest wysoka - bezzwrotna refundacja może wynieść nawet 31 tysięcy złotych. Eksperci ostrzegają: budżet programu jest ściśle ograniczony, a o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

Choć oficjalny termin upływa w najbliższy piątek, w przepisach widnieje zapis o kolejności zgłoszeń. Zasada "kto pierwszy, ten lepszy" zdeterminuje, do kogo trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na nowoczesną energetykę domową.

Ostatnie dni naboru. Dla kogo są darmowe pieniądze?

Obecny nabór w szóstej edycji programu "Mój Prąd", który wystartował pod koniec marca, wchodzi w swoją decydującą fazę. Program skierowany jest do osób fizycznych, które rozliczają się w systemie net-billing. Wsparcie ma charakter refundacji. Oznacza to, że środki otrzymają osoby, które zrealizowały swoją inwestycję i podłączyły ją do sieci w okresie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 października 2025 roku. Jeśli Twoja instalacja została uruchomiona w tym terminie, a jeszcze nie wystąpiłeś o środki - to Twój ostatni dzwonek.

Warunki są rygorystyczne. Sprawdź, czy je spełniasz

Aby otrzymać przelew z NFOŚiGW, musisz spełnić szereg wymogów technicznych:

  • Moc instalacji: Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi mieć moc od 2 do 20 kW.
  • System rozliczeń: Obowiązkowy system net-billing (osoby na "starych" zasadach muszą zadeklarować przejście na nowy system).
  • Magazynowanie: W aktualnej edycji, aby uzyskać dofinansowanie do paneli, niezbędna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła.
  • Trwałość: Obowiązek utrzymania instalacji przez minimum 5 lat.

Nawet 31 000 zł na konto. Jak sumują się dopłaty?

Wysokość wsparcia zależy od tego, jak bardzo rozbudowałeś swój system energetyczny. Łączna pula może wynieść nawet 31 000 zł, na co składają się:

  • Do 7 000 zł na panele fotowoltaiczne.
  • Do 16 000 zł na magazyn energii elektrycznej.
  • Do 5 000 zł na magazyn ciepła.
  • Do 3 000 zł na system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu).

Dofinansowanie pokrywa maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Co istotne z punktu widzenia podatkowego, otrzymana dotacja jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego (PIT). Dodatkowo, koszty inwestycji, które nie zostały pokryte dofinansowaniem, możesz odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej (limit 53 tys. zł), co realnie zwiększa zysk z całej inwestycji.

Ryczałt energetyczny 2026, czyli wsparcie dla seniorów

Dla osób, które nie posiadają fotowoltaiki, a szukają oszczędności, istotną informacją jest nowa stawka ryczałtu energetycznego. Od 1 marca 2026 roku wynosi on 336,16 zł. Jest to comiesięczny dodatek wypłacany przez ZUS m.in. kombatantom i osobom uprawnionym, pobierającym emeryturę lub rentę. Wnioski o to świadczenie składa się bezpośrednio w placówkach ZUS, a kwota ta jest co roku waloryzowana.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy mogę złożyć wniosek po 24 kwietnia 2026? Oficjalny termin mija 24 kwietnia. Po tej dacie systemy zostaną zamknięte. Pamiętaj jednak o zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" - jeśli pula środków wyczerpie się wcześniej, nabór zostanie przerwany bez ostrzeżenia.
  2. Czy dopłata dotyczy też "starych" prosumentów na net-meteringu? Tak, ale pod warunkiem przejścia na system net-billing. Dla wielu osób jest to teraz bardzo opłacalne, ponieważ pozwala uzyskać wysokie dopłaty do magazynów energii, które stabilizują domowe rachunki.
  3. Jakie dokumenty muszę przygotować? Kluczowe są: zaświadczenie o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci wydane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), faktury za zakup i montaż oraz potwierdzenia płatności.
  4. Czy magazyn energii jest obowiązkowy? W tej edycji "Mojego Prądu" magazynowanie energii jest kluczowym warunkiem otrzymania środków na samą fotowoltaikę. Program kładzie nacisk na autokonsumpcję prądu w miejscu jego wytworzenia.
  5. Gdzie sprawdzić, czy mój wniosek został przyjęty? Status można monitorować w Generatorze Wniosków na stronie NFOŚiGW. Uważaj na błędy formalne - każda konieczność poprawy wniosku może skutkować przesunięciem go na koniec kolejki, co przy kończących się środkach jest ryzykowne.
Źródło: INFOR
