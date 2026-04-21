800 plus nie tylko dla rodziców – pieniądze trafią do nowej grupy Polaków, w sprawie których interweniował RPO. Rząd rozszerza świadczenie wychowawcze

W dniu 20 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym rząd rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus. Opiekunowie dzieci, którzy dotychczas byli pominięci w ustawowym katalogu osób, którym przysługuje świadczenie i w sprawie których interweniował RPO – nie będą już musieli walczyć o przyznanie 800 plus w sądzie.

Świadczenie wychowawcze 800 plus – komu i w jakiej kwocie przysługuje w obowiązującym stanie prawnym?

Świadczenie wychowawcze (potocznie określane 800 plus) przysługuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – na każde dziecko, do czasu, aż ukończy ono 18 rok życia. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono:

REKLAMA

REKLAMA

matce albo ojcu dziecka – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem, że – w przypadku, gdy dziecko (zgodnie z orzeczeniem sądu) jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc (czyli – 400 zł),

opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

(czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, opiekunowi prawnemu dziecka (czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),

(czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), opiekunowi tymczasowemu dziecka ,

, opiekunowi dziecka wskazanemu przez władze kraju pochodzenia,

dyrektorowi domu pomocy społecznej – jeśli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,

rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 800 zł miesięcznie na dziecko – tyle beneficjent świadczenia otrzymuje „na rękę”, niezależnie od wysokości dochodu. Od ww. świadczenia, jego beneficjent, nie płaci przy tym podatku dochodowego i świadczenie nie może zostać zajęte w drodze egzekucji.

Rząd zmienia zasady świadczenia wychowawczego 800 plus – nowa grupa uprawnionych, w sprawie których interweniował RPO, nie będzie już musiała walczyć o przyznanie świadczenia w sądzie

W dniu 20 kwietnia 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr z wykazu: UDER106), autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus.

Ważne Zgodnie z art. 1 pkt 2 projektu – do katalogu osób uprawnionych do świadczenia 800 plus, wynikającego z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zostanie dopisany pkt 3c, zgodnie z którym – 800 plus przysługiwać będzie również „osobie sprawującej bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu”.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – jednym z celów regulacji, jest właśnie „jasne uregulowanie spraw związanych z przysługiwaniem świadczenia wychowawczego osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem”. W obecnym kształcie bowiem – ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus – nie przewiduje, że osobom, które sprawują tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego. Z art. 4 ww. ustawy w obecnym brzmieniu, wynika, że – świadczenie wychowawcze przysługuje wyłącznie matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi tymczasowemu dziecka, opiekunowi dziecka wskazanemu przez władze kraju pochodzenia, dyrektorowi domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Katalog ten obejmuje zatem osoby, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają prawo i obowiązek opieki nad dzieckiem. Choć ta forma opieki nie została zdefiniowana przez ustawodawcę – w praktyce orzeczniczej sądów rodzinnych, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje powierzenia danej osobie sprawowania tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem (która nie mieści się w pojęciu pieczy zastępczej). W związku z brakiem ujęcia bieżącej pieczy nad dzieckiem również w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – jeżeli osoba, której sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem, złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – ZUS jej tego prawa odmawiał. Z tego względu – osoby te, kierowały swoje sprawy na ścieżkę odwoławczą i ostatecznie sądy, częstokroć, przyznawały im prawo do świadczenia.

REKLAMA

Na powyższy problem (nieujęcia w katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus osób sprawujących, na mocy orzeczenia sądy, tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem) niejednokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Dziecka (RPO), kierując w tej sprawie wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z powyższym – jak informuje resort – „projektowana ustawa zakłada wprowadzenie do katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego również osób sprawujących bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu. Osoby te będą usytuowane w ustawie w sposób analogiczny jak opiekunowie prawni.”

Świadczenie wychowawcze 800 plus dla nowej grupy uprawnionych, w sprawie których interweniował RPO – kiedy przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z art. 3 projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr z wykazu: UDER106) – przepisy stanowiące o umożliwieniu otrzymywania świadczenia wychowawczego 800 plus przez osoby sprawujące, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem – wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Na dzień dzisiejszy jednak, projekt (w dniu 20 kwietnia 2026 r.) został dopiero opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i jednocześnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, które potrwają do 11 maja 2026 r. Jeżeli regulacja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów – trafi ona następnie do dalszych prac w Sejmie i Senacie, zanim ostatecznie zostanie złożona na biurku Prezydenta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 508)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER106)

Fot. @a_dziemianowicz/X.com