Renta rodzinna po rodzicu, który nie pracował. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić wypłaty

Renta rodzinna po rodzicu, który nie pracował. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić wypłaty

21 kwietnia 2026, 14:40
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Renta rodzinna po rodzicu, który nie pracował. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić wypłaty
Śmierć rodzica to nie tylko tragedia emocjonalna, ale często także finansowa, zwłaszcza gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. W takich sytuacjach kluczowym wsparciem staje się renta rodzinna. Jednak w 2026 roku wielu wnioskodawców przeżywa rozczarowanie, gdy ZUS odrzuca ich wnioski. Najwięcej wątpliwości budzą sytuacje, w których zmarły rodzic w chwili śmierci nie posiadał zatrudnienia. Czy fakt bycia bezrobotnym przekreśla szanse dzieci na pieniądze?

Warunki przyznania renty rodzinnej. Nie tylko aktywność zawodowa się liczy

Renta rodzinna nie jest świadczeniem, które należy się automatycznie każdemu dziecku po śmierci rodzica. ZUS wypłaci pieniądze tylko wtedy, gdy zmarły w chwili śmierci spełniał jeden z trzech podstawowych warunków: miał ustalone prawo do emerytury (powszechnej lub pomostowej), pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy lub pobierał zasiłek przedemerytalny. Najważniejszym przepisem dla osób po bezrobotnym rodzicu jest jednak punkt mówiący o tym, że renta przysługuje, jeśli zmarły spełniał warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oznacza to, że nawet jeśli rodzic nie pracował w dniu śmierci, ale wypracował wcześniej wymagany staż (okresy składkowe i nieskładkowe), dzieci nadal mają prawo do renty.

Renta po bezrobotnym. Kiedy dzieci dostaną pieniądze?

Jeśli rodzic w chwili śmierci był zarejestrowany jako bezrobotny, kluczowe dla ZUS będzie zbadanie jego całej historii zawodowej. Jeżeli zmarły posiadał wymagany staż pracy (np. 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu przed śmiercią), ZUS przyjmuje fikcję prawną, że zmarły był osobą całkowicie niezdolną do pracy i na tej podstawie wylicza rentę rodzinną dla dzieci. Problem pojawia się, gdy rodzic nie pracował przez wiele lat i nie posiadał okresów ubezpieczenia. W takim przypadku, jeśli rodzic nie wypracował prawa do emerytury ani renty, ZUS wyda decyzję odmowną. Renta po rodzicu, który "nigdy nie pracował" lub pracował zbyt krótko, by nabyć uprawnienia emerytalne, praktycznie nie istnieje.

Ile wynosi renta rodzinna w 2026 roku? Wyliczenia netto

Wysokość renty rodzinnej jest ściśle powiązana z wysokością świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. ZUS stosuje tu proste przeliczniki procentowe zależne od liczby osób uprawnionych:

  • 85 proc. świadczenia - dla jednej osoby (np. jedynego dziecka),
  • 90 proc. świadczenia - dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95 proc. świadczenia - dla trzech lub więcej osób.

Warto pamiętać, że w 2026 roku obowiązuje kwota gwarantowana najniższej renty rodzinnej. Jeśli wyliczone świadczenie jest niższe od kwoty minimalnej, ZUS podwyższy je do tego poziomu (pod warunkiem, że zmarły spełniał wymogi stażowe). Wszystkie dzieci uprawnione do renty po jednym rodzicu otrzymują jedną łączną rentę, która w razie potrzeby jest dzielona między nie w równych częściach.

Do jakiego wieku dziecko może pobierać rentę rodzinną?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom bezwarunkowo do ukończenia 16. roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej, wsparcie z ZUS może otrzymywać aż do ukończenia 25. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów - wówczas prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych rentę mogą pobierać dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia (lub 25. roku życia w trakcie nauki). Co ważne, prawo do renty mają nie tylko dzieci własne, ale również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.

Najczęściej zadawane pytania o rentę rodzinną - FAQ

  1. Czy dostanę rentę, jeśli rodzic pracował tylko "na czarno"? Niestety nie. ZUS bierze pod uwagę wyłącznie okresy, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Praca bez umowy nie buduje stażu uprawniającego do renty rodzinnej dla bliskich.
  2. Rodzic pobierał zasiłek dla bezrobotnych w chwili śmierci. Czy to wystarczy? Sam zasiłek nie jest podstawą do renty, ale okres jego pobierania jest traktowany jako okres nieskładkowy. ZUS sprawdzi, czy wraz z wcześniejszymi latami pracy rodzic spełniał warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.
  3. Co zrobić, gdy ZUS odmówił renty po bezrobotnym rodzicu? Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni. Warto sprawdzić, czy ZUS uwzględnił wszystkie okresy pracy, w tym np. pracę w gospodarstwie rolnym lub zatrudnienie za granicą.
  4. Czy renta rodzinna jest wypłacana w wakacje? Tak, pod warunkiem, że uczeń lub student przedstawi w ZUS zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki. Osoby kończące jeden etap edukacji (np. szkołę średnią) i zaczynające kolejny (studia) muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty wraz z potwierdzeniem przyjęcia na studia.
  5. Czy wdowa po bezrobotnym mężu też może dostać rentę? Tak, jeśli zmarły mąż spełniał warunki stażowe do emerytury lub renty, a wdowa spełnia kryteria wiekowe (ukończone 50 lat) lub wychowuje dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Zasady dla współmałżonków są identyczne jak w przypadku dzieci pod kątem uprawnień zmarłego.

Czy dzieci dostaną rentę rodzinną po rodzicu zarejestrowanym jako bezrobotny w chwili śmierci?

Tak, jeśli zmarły rodzic spełniał warunki do emerytury lub renty, np. miał wymagany staż (np. 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu przed śmiercią). ZUS przyjmuje wówczas fikcję prawną całkowitej niezdolności do pracy i wylicza rentę rodzinną dla dzieci.

Kiedy ZUS odmówi wypłaty renty rodzinnej po rodzicu, który nie pracował?

Gdy zmarły rodzic nie wypracował prawa do emerytury ani renty, bo nie miał wymaganych okresów ubezpieczenia. „Renta po rodzicu, który „nigdy nie pracował” lub pracował zbyt krótko, by nabyć uprawnienia emerytalne, praktycznie nie istnieje.”

Jak obliczana jest renta rodzinna w 2026 roku i jakie są progi procentowe?

Wysokość renty rodzinnej to procent świadczenia należnego zmarłemu: 85% dla jednej osoby, 90% dla dwóch, 95% dla trzech lub więcej. W 2026 roku obowiązuje kwota gwarantowana najniższej renty rodzinnej; ZUS podwyższy do minimum, jeśli zmarły spełniał wymogi stażowe.

Do jakiego wieku dziecko może pobierać rentę rodzinną z ZUS?

Dziecko pobiera rentę rodzinną bezwarunkowo do 16. roku życia. Jeśli kontynuuje naukę, do 25. roku życia; gdy 25 lat przypada na ostatnim roku studiów, do końca tego roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych mają ją dzieci całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia (lub 25. roku życia w trakcie nauki).

Czy ZUS uwzględni "pracę na czarno" rodzica przy przyznawaniu renty rodzinnej?

Nie. ZUS bierze pod uwagę wyłącznie okresy, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Praca bez umowy nie buduje stażu uprawniającego do renty rodzinnej dla bliskich.

Źródło: INFOR
To niesamowite, że aż około 80% Polaków nie zawsze otrzymuje wynagrodzenia za pracę w terminie. Okazuje się, że najczęściej opóźnienia w wypłacie pensji występują w małych firmach. Co można z tym zrobić?
