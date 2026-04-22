Zasiłek dla bezrobotnych 2026. Znamy nowe kwoty od czerwca. Przelew będzie wyższy o tę sumę

Zasiłek dla bezrobotnych 2026. Znamy nowe kwoty od czerwca. Przelew będzie wyższy o tę sumę

22 kwietnia 2026, 13:45
[Data aktualizacji 24 kwietnia 2026, 09:19]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Utrata zatrudnienia to trudny moment, jednak system zabezpieczenia społecznego oferuje wsparcie finansowe, które ma pomóc w przetrwaniu okresu poszukiwania nowej pracy. Kluczową datą dla tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy jest 1 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy wchodzi w życie coroczna waloryzacja świadczeń, która podnosi kwoty wypłacane bezrobotnym. Warto jednak pamiętać, że sam status osoby bezrobotnej nie gwarantuje otrzymania pieniędzy.

Zasiłek dla bezrobotnych a waloryzacja świadczeń w 2026 roku

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest kwotą stałą. Jego wysokość podlega waloryzacji w dniu 1 czerwca każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Biorąc pod uwagę inflację oraz presję płacową, która odcisnęła piętno na danych za rok 2025, nowa stawka od 1 czerwca 2026 roku staje się jednym z najczęściej wyszukiwanych parametrów w serwisach prawno-kadrowych. Dla osób, które straciły pracę w pierwszej połowie roku, oznacza to, że ich świadczenie wypłacane w lipcu (za czerwiec) będzie już uwzględniało nową, wyższą kwotę. Warto przypomnieć, że waloryzacja następuje z urzędu, co oznacza, że bezrobotny nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków, aby otrzymać wyrównanie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) to dopiero początek drogi. Aby otrzymać świadczenie, należy wykazać się tzw. okresem uprawniającym, który wynosi co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. Kluczowe jest, aby w tym czasie odprowadzane były składki na Fundusz Pracy od kwoty co najmniej równej płacy minimalnej. Do stażu wliczają się również okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego czy odbywania służby wojskowej. Należy jednak uważać na sposób rozwiązania umowy - zwolnienie dyscyplinarne lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może znacząco wydłużyć czas oczekiwania na pierwszą wypłatę, podczas gdy ofiary zwolnień grupowych otrzymują wsparcie niemal natychmiast.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest ściśle powiązana ze wskaźnikiem inflacji i zmienia się w połowie roku. Do końca maja 2026 roku obowiązują stawki z poprzedniego roku, jednak od czerwca kwoty te idą w górę. Specyfika zasiłku dla bezrobotnych w Polsce polega na jego degresywności - świadczenie jest wyższe w pierwszych trzech miesiącach, aby zmotywować beneficjenta do szybkiego powrotu na rynek pracy. W 2026 roku kwoty te prezentują się następująco:

  • Zasiłek obniżony (80 proc.): Dotyczy osób ze stażem pracy krótszym niż 5 lat. W ich przypadku "startowe" przez pierwsze 90 dni wynosi ok. 1400,00 zł brutto (około 1274,00 zł netto). To grupa najczęściej reprezentowana przez młodych pracowników, dla których zasiłek ma być jedynie krótkotrwałym buforem.
  • Zasiłek podstawowy (100 proc.): Przysługuje osobom, które posiadają staż pracy od 5 do 20 lat. Przez pierwsze 90 dni (3 miesiące) otrzymują oni kwotę, która po waloryzacji czerwcowej w 2026 roku wynosi ok. 1750,00 zł brutto (około 1592,50 zł netto). Po tym okresie kwota ta spadnie do ok. 1375,00 zł brutto (około 1251,25 zł netto).
  • Zasiłek podwyższony (120 proc.): To przywilej osób o najdłuższym stażu pracy (powyżej 20 lat). Dla nich pierwsze 90 dni z zasiłkiem to wpływ rzędu 2100,00 zł brutto (około 1911,00 zł netto). Jest to grupa ubezpieczonych, którzy zazwyczaj najtrudniej adaptują się do nowych warunków rynkowych, dlatego ustawodawca przewidział dla nich najwyższe wsparcie.

Co ważne, kwoty netto mogą się minimalnie różnić w zależności od zaokrągleń groszowych stosowanych przez konkretny urząd pracy.

Staż pracy a wysokość świadczenia. Komu przysługuje 120 procent zasiłku dla bezrobotnych?

System wyraźnie premiuje osoby z długim stażem zawodowym. Pracownicy, którzy przepracowali łącznie co najmniej 20 lat, mogą liczyć na podwyższoną stawkę wynoszącą 120 proc. kwoty podstawowej. Od czerwca 2026 roku oznacza to wypłatę na poziomie około 2140,68 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, co przekłada się na blisko 1948 zł na rękę. Z kolei osoby z najkrótszym stażem (poniżej 5 lat) otrzymają jedynie 80 proc. stawki podstawowej. Takie zróżnicowanie ma odzwierciedlać wkład pracownika w system ubezpieczeń społecznych na przestrzeni całej kariery.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Standardowy okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni, jednak w określonych przypadkach wsparcie może być przedłużone do pełnego roku. Decydująca jest sytuacja na lokalnym rynku pracy - jeśli w Twoim powiecie stopa bezrobocia przekracza 150 proc. średniej krajowej, prawo do zasiłku przysługuje przez 365 dni. Z wydłużonego okresu mogą skorzystać także osoby po 50. roku życia z długim stażem pracy oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci. To istotne zabezpieczenie dla mieszkańców regionów o szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej, gdzie znalezienie nowej, stabilnej posady zajmuje zazwyczaj więcej czasu.

Zasiłek dla bezrobotnych a warunek 365 dni

Aby w ogóle myśleć o powyższych kwotach w 2026 roku, należy spełnić tzw. warunek stażowy. Prawo do zasiłku przysługuje tylko wtedy, gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy, osoba ubiegająca się o świadczenie była zatrudniona łącznie przez co najmniej 365 dni. Co ważne, do tego okresu wlicza się nie tylko pracę na etacie, ale również okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego czy prowadzenia działalności gospodarczej (o ile składki były opłacane od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia). Jeśli w 2025 roku korzystałeś z urlopu bezpłatnego trwającego powyżej 30 dni, ten czas nie wliczy się do wymaganego roku pracy, co może zablokować wypłatę zasiłku w 2026 roku.

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku

W 2026 roku wizyta w urzędzie pracy jest ostatecznością. Pełna rejestracja oraz złożenie wniosku o zasiłek odbywa się elektronicznie. System automatycznie weryfikuje Twoje okresy ubezpieczenia w ZUS, co skraca wydanie decyzji do minimum. Należy jednak pamiętać o konieczności posiadania kompletu świadectw pracy w formie skanów - błędy w datach na świadectwach to najczęstsza przyczyna odrzucania wniosków w 2026 roku.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Kiedy dokładnie wejdą w życie wyższe stawki zasiłku? Nowe kwoty, wynikające z waloryzacji, będą wypłacane od 1 czerwca 2026 roku. Osoby rejestrujące się przed tą datą otrzymają wyrównanie do nowej stawki od początku czerwca.
  2. Czy praca na umowę zlecenie wlicza się do stażu zasiłkowego? Tak, pod warunkiem, że od umowy odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a podstawa wymiaru składek była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
  3. Czy dostanę zasiłek, jeśli sam zwolniłem się z pracy? Jeśli rozwiązałeś umowę za porozumieniem stron, zasiłek otrzymasz zazwyczaj po 90 dniach od rejestracji. Jeśli jednak rozwiązanie umowy nastąpiło z winy pracodawcy (np. likwidacja stanowiska), świadczenie przysługuje od razu.
  4. Jak sprawdzić, czy w moim powiecie zasiłek przysługuje przez rok? Listę powiatów z prawem do 365-dniowego zasiłku ogłasza corocznie Prezes GUS. Możesz to sprawdzić bezpośrednio w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy podczas rejestracji - urzędnik ma obowiązek poinformować Cię o przysługującym okresie świadczenia.
  5. Czy pobierając zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku, można legalnie dorobić? Tak, ale z zachowaniem rygorystycznych limitów. Jeśli podejmiesz pracę na umowę zlecenie lub uzyskasz przychód przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia (które od lipca 2026 roku ma wynosić ok. 4850 zł brutto), natychmiast tracisz status bezrobotnego i prawo do zasiłku. Jednak istnieje korzystniejsza opcja - dodatek aktywizacyjny. Jeśli sam znajdziesz zatrudnienie, mając jeszcze prawo do zasiłku, urząd pracy może wypłacać Ci przez połowę pozostałego okresu dodatek w wysokości do 50 proc. zasiłku podstawowego.
Źródło: INFOR
Infor.pl
Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy
24 kwi 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie realizacji przed pracodawców z sektora prywatnego i publicznego pilotażowego programu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.
Więcej osób skorzysta z kart parkingowych. Jest projekt długo postulowanych zmian
24 kwi 2026

Jest już projekt przepisów zmieniających zasady wydawania kart parkingowych. Wygląda więc na to, że w końcu zostaną zmienione przepisy, które już od dawna były mocno krytykowane jako ograniczające osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z przysługujących im uprawnień.
Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?
23 kwi 2026

Z dniem 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Już teraz wiemy, że wprowadzenie nowych przepisów w tym terminie w Polsce jest nierealne. Taką informację otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy - Marcina Staneckiego. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami do wejścia w życie nowych przepisów i co teraz?

Local content w praktyce. Jak leasing wspiera rozwój polskich firm i ich udział w dużych inwestycjach [GOŚĆ INFOR.PL]
24 kwi 2026

Coraz częściej wraca temat tzw. local content. W skrócie chodzi o to, by duże inwestycje realizowane w Polsce realnie wzmacniały krajowe firmy, a nie tylko zwiększały statystyki gospodarcze. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły nie tylko uczestniczyć w tych projektach, ale robić to stabilnie i na większą skalę? Jedna z odpowiedzi prowadzi do finansowania.
Ile kosztuje założenie firmy przez telefon w 2026? Odpowiedź może zaskoczyć
23 kwi 2026

Aplikacja, którą masz już w telefonie, właśnie zyskała funkcję, której brakowało przedsiębiorczym Polakom. Teraz można przez nią zrobić coś, co dotąd było możliwe przy komputerze. Ale czy trzeba za to zapłacić?
Pracownicy skorzystają na nowych przepisach o stażu pracy. Wchodzą w życie w maju 2026 r.
23 kwi 2026

Wielu pracowników może skorzystać na nowych przepisach o stażu pracy, ale nie każdy o tym wie. Nowe regulacje u pracodawców sektora prywatnego wchodzą w życie w maju 2026 r. W sektorze publicznym funkcjonują już od początku roku. Co trzeba zrobić, aby coś zyskać?
Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Założenie firmy przez telefon – bez wizyty w urzędzie
23 kwi 2026

Usługa Firma w aplikacji mObywatel przeznaczona jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Usługa umożliwia założenie firmy w kilka minut. Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i wysłać do CEIDG bezpośrednio z telefonu.

Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów oraz korekt. Studenci, emeryci, przedsiębiorcy, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki
23 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Do końca kwietnia seniorzy mają czas nas odzyskanie pieniądze. Chodzi o konkretną grupę osób. Muszą sprawdzić przygotowane rozliczenia
24 kwi 2026

Czasami jeden dzień zmienia sytuację podatkową sprawia, że ktoś może zyskać lub stracić. W takiej sytuacji w roku przejścia na emeryturę są seniorzy. Dlatego teraz, w ostatnich dniach rocznych rozliczeń podatkowych, powinni sprawdzić swoje PIT-y i zwrócić szczególną uwagę na to, czy mogą uzyskać zwrot już wpłaconych do urzędu pieniędzy.
